Дрогба о «Челси»: «Я не узнаю свой клуб. При Абрамовиче покупали много игроков, но с умом. Сейчас стратегия иная»

Теги Флоран Малуда Эрнан Креспо Челси Петр Чех Майкл Эссьен Дидье Дрогба Андрей Шевченко премьер-лига Англия Роман Абрамович Тодд Боули Футбол

Дидье Дрогба раскритиковал трансферную политику «Челси» при Тодде Боули.

«Я не узнаю свой клуб. Это уже не тот клуб, что прежде. Там новый владелец, новое видение.

Конечно, мы пытаемся сравнивать с тем, что происходило при Романе Абрамовиче, когда приобреталось много футболистов, но решения тогда были очень умными. Подписывались такие игроки, как Петр Чех, Андрей Шевченко, Эрнан Креспо, Майкл Эссьен, Дидье Дрогба, Флоран Малуда и так далее.

Это делалось ради завоевания трофеев. Это были футболисты с определенным опытом.

Сейчас стратегия отличается. Мы делаем ставку на молодых игроков. Но тренеру сложно управлять раздевалкой, когда в составе больше 30 человек», – заявил экс-форвард «Челси» в эфире Canal+.

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74 комментария

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inf
Ответ Промах Мораты
Дрогба хвалит, что подписали Дрогба)) И не понятно зачем шеву вспомнил. Провальный трансфер был, на уровне торреса
"Это делалось ради завоевания трофеев. Это были футболисты с определенным опытом". (с)
Думаю, имелось ввиду, что подписывали звезд, а не Мудриков.
+168
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+165
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Пако
Верните Абрамовича
+141
-3
+138
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Jurgen Klinsmann
Ответ Михо
И ему деньги верните😃
ну раз так такая тема пошла, пускай и он тогда вернет народу народные деньги.)
+107
-22
+85
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Михо
Ответ Пако
Верните Абрамовича
И ему деньги верните😃
+68
-3
+65
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Михаил Стентор
Ответ Промах Мораты
Дрогба хвалит, что подписали Дрогба)) И не понятно зачем шеву вспомнил. Провальный трансфер был, на уровне торреса
Он про уровень игроков говорит. Из подписанных, подтверждённый уровень сравнимый с данным списком игроков разве что Энцо имеет, и то за 1 сезон.
+36
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+36
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Промах Мораты
Дрогба хвалит, что подписали Дрогба))
И не понятно зачем шеву вспомнил. Провальный трансфер был, на уровне торреса
+57
-22
+35
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Андрей Хенто
Абсолютно верно. Столько игроков купили, а лучшим на поле был воспитанник клуба - Рис Джеймс.
+34
-5
+29
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inf
Что тут скажешь, Вождь...Тогда был человек, которому не всё равно, и ваше поколение было, которому не всё равно - тогда была команда, которая многим пример даст характером.
+23
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Антон Абызов
Америкосы до добра не доведут
+17
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+16
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Tigo_Volchara93
Ответ Пако
Верните Абрамовича
Верните Абрамовича в Россию, пусть тут покупает клуб и развивает его, нечего этим англосаксам наши, отечественные бабки везти!
+19
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Grime Font
Ответ Промах Мораты
Дрогба хвалит, что подписали Дрогба)) И не понятно зачем шеву вспомнил. Провальный трансфер был, на уровне торреса
Алло, Торрес при всех своих мемных промахах принёс не мало пользы. В том числе лч 2012 - это его заслуга тоже. Хотя ты тогда ещё даже не родился, наверняка.
+16
-3
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ZjzoRe
Ответ Андрей Хенто
Абсолютно верно. Столько игроков купили, а лучшим на поле был воспитанник клуба - Рис Джеймс.
Джеймс уже полтора года как лучший без вариантов, а до него лучшим был Маунт

реально собрали бы уже команду воспитанников, им хоть не плевать на клуб
+10
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Anarik
Ответ Михо
И ему деньги верните😃
И пусть он вернет тогда уж деньги в страну,из которой бесконечно их тянул 😊
+13
-3
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Aggrrist
Ответ 1garyuha
Стерлинг, Кулибали, Обамеянг, Феликс это игроки с недостаточным опытом? И наоборот, какой такой опыт был у пришедших из лиги фермеров Дрогба с Чехом?
Футбольная команда это не просто набор скиллов у 11 игроков, эти скиллы и человеческие качества должны собираться в командный пазл.
+10
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Константин Эсперов
Челси нужен свой Семак , который разгребет эту кучу
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-2
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CHERNOMOREC
No Marina - no party.
+5
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GaasJT
Вчера бы даже 45ти летний Дрогба какой-нибудь из созданных голевых моментов реализовал)
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Kairat Jumanov
Ответ Михаил Стентор
Он про уровень игроков говорит. Из подписанных, подтверждённый уровень сравнимый с данным списком игроков разве что Энцо имеет, и то за 1 сезон.
А если еще точнее то и во все пол сезона)
+4
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jeckk
А сейчас мудриков за сотку покупают... Жалко Челси и болельщиков
+4
-1
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Олег Ринкевич
вождь херни не скажет!
+3
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Xm.md
Кажется они начали что-то подозревать
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inf
Ответ Йозе_Марино
Странная была ситуация с португальцами, что пришли из Порту. Вроде как местечковые португальские звезды, но в этом статусе им уже удалось взять ЛЧ. В составе Челси не удалось.
Однако Карвальо был крутейшим защитником. А Пауло Феррейра вообще на годы стал преданным солдатом Челси, готовым играть где угодно, хоть игрок был откровенно средний )
+2
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Johny111
Скоро сами фанаты будут просить назад Абрамовича
+3
-1
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inf
Ответ inf
Согласен. Как и, например, Роббен (до Челси он был только местячковой восходящей звездой в Нидерландах, с офигенной связкой с Кежманом (которого тоже купили в расчете на связку - но он провалился))
И Чех звездой стал в Челси...да и Азар суперзвездой стал именно в Челси. Просто Дидье тут о том, наверное, что не брали кого попало, как сейчас Мудрики, Чуквуэмеки и т.п. Шевченко Маур вообще не хотел, к слову.
+2
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v.belorussky
Ответ Промах Мораты
Дрогба хвалит, что подписали Дрогба)) И не понятно зачем шеву вспомнил. Провальный трансфер был, на уровне торреса
Вот я почти что уверен, что без Торреса не было бы ни ЛЧ в 11-12, ни ЛЕ в 12-13.
Хоть и забивал он не так много, как в Ливерпуле.
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