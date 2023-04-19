Дрогба о «Челси»: «Я не узнаю свой клуб. При Абрамовиче покупали много игроков, но с умом. Сейчас стратегия иная»
Дидье Дрогба раскритиковал трансферную политику «Челси» при Тодде Боули.
«Я не узнаю свой клуб. Это уже не тот клуб, что прежде. Там новый владелец, новое видение.
Конечно, мы пытаемся сравнивать с тем, что происходило при Романе Абрамовиче, когда приобреталось много футболистов, но решения тогда были очень умными. Подписывались такие игроки, как Петр Чех, Андрей Шевченко, Эрнан Креспо, Майкл Эссьен, Дидье Дрогба, Флоран Малуда и так далее.
Это делалось ради завоевания трофеев. Это были футболисты с определенным опытом.
Сейчас стратегия отличается. Мы делаем ставку на молодых игроков. Но тренеру сложно управлять раздевалкой, когда в составе больше 30 человек», – заявил экс-форвард «Челси» в эфире Canal+.
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Думаю, имелось ввиду, что подписывали звезд, а не Мудриков.
И не понятно зачем шеву вспомнил. Провальный трансфер был, на уровне торреса
реально собрали бы уже команду воспитанников, им хоть не плевать на клуб
Хоть и забивал он не так много, как в Ливерпуле.