Дидье Дрогба раскритиковал трансферную политику «Челси» при Тодде Боули.

«Я не узнаю свой клуб. Это уже не тот клуб, что прежде. Там новый владелец, новое видение.

Конечно, мы пытаемся сравнивать с тем, что происходило при , когда приобреталось много футболистов, но решения тогда были очень умными. Подписывались такие игроки, как , , , Майкл Эссьен, Дидье Дрогба, Флоран Малуда и так далее.

Это делалось ради завоевания трофеев. Это были футболисты с определенным опытом.

Сейчас стратегия отличается. Мы делаем ставку на молодых игроков. Но тренеру сложно управлять раздевалкой, когда в составе больше 30 человек», – заявил экс-форвард « » в эфире Canal+.

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