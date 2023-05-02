Лэмпард о частой смене тренеров в «Челси»: «Я выиграл 3 чемпионства, а должен был 5 или 6. Нужно было постоянство, движение в одном направлении»

Фрэнк Лэмпард упрекнул Романа Абрамовича за частые увольнения тренеров «Челси».

«Я всегда был частью команды, которая регулярно меняла тренеров. На первый взгляд, легко сказать, что я добился большого успеха. Я выиграл три чемпионства. Но должен был выиграть пять или шесть.

Я чувствую, что так могло быть, если бы у нас было больше постоянства, если бы мы могли двигаться в одном направлении. И я думаю, что так и следовало делать», – сказал главный тренер « ».

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