Лэмпард о частой смене тренеров в «Челси»: «Я выиграл 3 чемпионства, а должен был 5 или 6. Нужно было постоянство, движение в одном направлении»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Роман Абрамович Футбол

Фрэнк Лэмпард упрекнул Романа Абрамовича за частые увольнения тренеров «Челси».

«Я всегда был частью команды, которая регулярно меняла тренеров. На первый взгляд, легко сказать, что я добился большого успеха. Я выиграл три чемпионства. Но должен был выиграть пять или шесть.

Я чувствую, что так могло быть, если бы у нас было больше постоянства, если бы мы могли двигаться в одном направлении. И я думаю, что так и следовало делать», – сказал главный тренер «Челси».

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25 комментариев

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Ебздрогыч
Лэмпард: я проиграл 5 матчей подряд, а должен был 7 или 8
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+23
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Cruel Snake
Тонкий намёк что-бы его оставили. Такой ненавязчивый
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ОттоДракула
Ответ Ебздрогыч
Лэмпард: я проиграл 5 матчей подряд, а должен был 7 или 8
У Челси дальше Арсенал и Борнмут, который из последних 9 матчей выиграл 6(включая победы над Ливерпулем и Тоттенхэмом). Так что вполне возможно 7 поражений подряд и будет.
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gninnur esrever*
Я выиграл только три чашки. Все этот чертов русский! Вот то ли дело новый владелец!
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Vovker
Намекает на то, что его нужно оставить))
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Artuom Batishev
Ответ ColonelKurtz
Да, но ты в этом вопросе больше Виллаш Боаш, чем Моуриньо)
Даже до первого и близко не дотягивает, не говоря уже об Моуре 😅
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RiFF RAFF
Бедненький, если бы не этот Абрамович ты бы и 3 не выиграл, ща посмотрим сколько выиграешь при новом владельце
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Wagner
Единственное ничем не оправданное увольнение при Абрамовиче было увольнение Анчеллоти.
И глупое, сделанное к тому же в грубо-демонстративной унизительной форме.
А Боаша сам Лампард и слил. Вкупе с остальными ветеранами.
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Reanimation
Очередной уважаемый футболист превратился в клоуна
+4
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0:4 на спотифай камп ноу
Увольнение Тухеля одно из самых тупых.
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Миланбот
Всё верно. Нужно было дать нормально поработать Поттеру)
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ColonelKurtz
Да, но ты в этом вопросе больше Виллаш Боаш, чем Моуриньо)
+3
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OldRedWhite
Ответ Cruel Snake
Тонкий намёк что-бы его оставили. Такой ненавязчивый
По конспектам Мостового !
Топ игрок - это автоматически Топ тренер )))
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f7wv5fnrnf
Зачем мучиться, если можно за неустойку получить 40+ лямов.. сказал Поттер
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Михо
При Абрамовиче 2 лч, без него 11 место. Комментарии излишни
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Газонокосильщик Хави
если бы не ромчик, ты бы только награды в виде бус выиграл
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Ivang King
Помню лет 10 +- назад когда Лэмпард играл, комментатор говорил за него что iq настолько высок, что сопоставим с гением, я ещё тогда думал что выйдет отличный тренер из него, ну что-то идёт не так
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jonnysilverhand01
Молчал бы лучше
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57s6w79qhh
Издалека заходит
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Мужанов Дмитрий Александрович
Хочет чтоб его до конца сезона оставили, вот только 5 поражений подряд говорят об обратном. Ну ничего, если руководство ему доверяет, то у него ещё будет время проиграть оставшиеся до конца чемпионата матчи)
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Злобный Конь
Выиграешь как тренер (нет)
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Манковский
Сердце Челси, Диспетчер Челси, Физрук Челси, Клоун Челси.

Эволюция супер Фрэнки.
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Universal1000
Согласен. Контракт Лэмпарду на 5 лет в студию!
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