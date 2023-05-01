Агент Головина: «Было 3 предложения: «Челси», «Монако» и «Ювентус», Саша даже говорил с Абрамовичем. В «Монако» период адаптации прошел короче»

Теги Монако Челси Ювентус Роман Абрамович лига 1 Франция серия А Италия Александр Клюев Александр Головин Марина Грановская агенты Фабио Паратичи Чемпионат.com Футбол

Агент Александра Головина рассказал, почему его клиент решил перейти в «Монако».

– Ты затронул тему выбора клуба в 2018 году. Давай вспомним подробно, как все было.

– Было три конкретных предложения: «Челси», «Монако» и «Ювентус». Все три были готовы заключить сделку, все зависело только от выбора Саши. Мы встречались с тогдашним спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Дважды в Москве общались с Мариной Грановской, а сам Саша даже говорил по телефону с Романом Абрамовичем.

– Почему в итоге «Монако»?

– Период адаптации там прошел короче. Многие ребята говорили: «Сань, ты можешь заиграть и в «Челси», и в «Ювентусе», но лучше начать с «Монако», потому что там будет попроще». Все-таки в той же Англии бытовых вопросов было бы больше. Надо было сразу с хорошим английским ехать. Это сейчас Саша говорит и на английском, и на французском, а тогда было все не так хорошо, – сказал Александр Клюев.

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11 комментариев

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AlbertDav
Даже если всю основную карьеру проведет в Монако на добротном уровне, то это огромных успех, для рос. футболиста.
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<~Inter~>
Ответ wadwill13
как это короче период адаптации? Саня стандартный год играл отдалённо от команды. в конце первого сезона начал попадать в ритм и саму игру Монако... сколько ещё нужно в Италии или Англии как не стандартный год для игрока? чушь ради чужих ответ агента...
Адаптация в топ клубе происходит по другому. Там от игроков хотят сразу видеть результат на поле и много шансов не дадут, а Монако больше ориентирован на развитие игроков и их перепродажу, что значит они готовы позволять больше ошибок молодым игрокам
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old folk
Интереснее про зимнее окно и переход в Боруссию
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Aggrrist
И надо сказать, что не прогадал. Челси и Юве сейчас в полуживом состоянии. С новыми владельцами в Челси уже искал бы новый клуб. Юве тоже куда-то вляпался.
В Монако сейчас даже модель игры завяза на Головина как на ключевого игрока.
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Hong Kil
У Ювентуса же не было российского владельца. Каким боком он тут?!
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waleri
Короче, на солнечный Лазурный берег поехал Саня с прекрасным французским!
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Жоржиньо Не Вейналдум
А когда у него период адаптации закончится? В 2047?
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Антонио Мартынов
В тот момент не было никаких сомнений, что Монако это правильный выбор. Ровно после его перехода у клуба начались проблемы. Просто так совпало
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Георгий Кузьминых
По итогу хорошо что в Монако перешел. Не смотря на травму полученную по приезду, его не кто не выкинул из состава, он до сих пор, если не один из ключевых игроков, но точно железобетонный игрок страта. В целом неплохая карьера у него сложиться если он еще задержаться в Монако
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