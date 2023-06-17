«Арсенал» надеется, что «Челси» снизит цену на Хавертца до 60 млн фунтов. Игроку готовы платить больше 200 тысяч фунтов в неделю
«Арсенал» намерен добиться снижения трансферной цены Кая Хавертца.
«Канониры» заинтересованы в подписании полузащитника «Челси». «Синие» хотят выручить за трансфер около 70 миллионов фунтов, «Арсенал» не готов платить такую сумму.
«Челси» необходимо продавать игроков, чтобы соответствовать финансовым правилам. «Арсенал» надеется, что это вынудит руководство «синих» согласиться на скидку и продать Хавертца за 60 миллионов фунтов. Сам футболист уже сообщил боссам клуба о желании уйти.
«Арсенал» готов платить полузащитнику зарплату, сопоставимую с той, которую он получает в «Челси», – около 220 тысяч фунтов в неделю.
Интерес к 24-летнему игроку также проявляет «Бавария». «Челси» рассчитывает, что мюнхенский клуб вступит в борьбу за трансфер, что приведет к повышению цены.
В прошедшем сезоне АПЛ Кай провел 35 матчей, отличившись 7 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
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