«Арсенал» надеется, что «Челси» снизит цену на Хавертца до 60 млн фунтов. Игроку готовы платить больше 200 тысяч фунтов в неделю

Теги Бавария Челси бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Кай Хавертц Футбол

«Арсенал» намерен добиться снижения трансферной цены Кая Хавертца.

«Канониры» заинтересованы в подписании полузащитника «Челси». «Синие» хотят выручить за трансфер около 70 миллионов фунтов, «Арсенал» не готов платить такую сумму. 

«Челси» необходимо продавать игроков, чтобы соответствовать финансовым правилам. «Арсенал» надеется, что это вынудит руководство «синих» согласиться на скидку и продать Хавертца за 60 миллионов фунтов. Сам футболист уже сообщил боссам клуба о желании уйти.

«Арсенал» готов платить полузащитнику зарплату, сопоставимую с той, которую он получает в «Челси», – около 220 тысяч фунтов в неделю.

Интерес к 24-летнему игроку также проявляет «Бавария». «Челси» рассчитывает, что мюнхенский клуб вступит в борьбу за трансфер, что приведет к повышению цены. 

В прошедшем сезоне АПЛ Кай провел 35 матчей, отличившись 7 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

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14 комментариев

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ARCAN
Купите лучше Виртца
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Джейме Ланнистер
Надеюсь Боули оставить это дерево у себя. его макс цена 40
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corazón blanco
Ответ Андрей Калинин
2 года контракта, какие 60
Тут за Маунта с годом контракта требуют даже больше. Я уже не говорю про топ-игроков.
+5
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Владислав Бегагаев
Ответ ARCAN
Купите лучше Виртца
Виртц в Баварию через годик
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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универсал78
60 за него могли бы отдать только синие, с их безумной трансф-компанией.но он то игрок толковый! а продать Кая дешевле чем Мудрика купили, это перебор! тоже самое касается трансфера Мейсона
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zzzeeerrrooo
Ответ ARCAN
Купите лучше Виртца
У него же травма крестов была?
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AsperChelsea
Ответ Джейме Ланнистер
Надеюсь Боули оставить это дерево у себя. его макс цена 40
Мягкий знак типа нечайно?)))
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