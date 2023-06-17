«Арсенал» надеется, что «Челси» снизит цену на Хавертца до 60 млн фунтов. Игроку готовы платить больше 200 тысяч фунтов в неделю

«Арсенал» намерен добиться снижения трансферной цены Кая Хавертца.

«Канониры» заинтересованы в подписании полузащитника «Челси». «Синие» хотят выручить за трансфер около 70 миллионов фунтов, « » не готов платить такую сумму.

«Челси» необходимо продавать игроков, чтобы соответствовать финансовым правилам. «Арсенал» надеется, что это вынудит руководство «синих» согласиться на скидку и продать за 60 миллионов фунтов. Сам футболист уже сообщил боссам клуба о желании уйти.

«Арсенал» готов платить полузащитнику зарплату, сопоставимую с той, которую он получает в «Челси», – около 220 тысяч фунтов в неделю.

Интерес к 24-летнему игроку также проявляет « ». « » рассчитывает, что мюнхенский клуб вступит в борьбу за трансфер, что приведет к повышению цены.

В прошедшем сезоне АПЛ Кай провел 35 матчей, отличившись 7 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.

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