«Челси» потребует 75 млн фунтов за Хавертца. Хавбек интересен «Реалу» и «Баварии»
«Челси» продаст Кая Хавертца не менее чем за 75 млн фунтов.
23-летний немец уже сообщил руководству «синих», что хотел бы сменить клуб, и вряд ли продлит контракт, рассчитанный до июня 2025 года.
По данным The Guardian, Хавертца хочет приобрести «Реал», конкуренцию «Мадриду» может составить «Бавария».
В 35 матчах минувшего сезона АПЛ на счету полузащитника 7 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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Сане,Гнабри Коман, Мане, Мусиала. 🤦
Мане продадут
Комана и/или Гнабри возможно тоже
Плюс хавертца для баварии в том что он немец