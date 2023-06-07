«Челси» потребует 75 млн фунтов за Хавертца. Хавбек интересен «Реалу» и «Баварии»

«Челси» продаст Кая Хавертца не менее чем за 75 млн фунтов.

23-летний немец уже сообщил руководству «синих», что хотел бы сменить клуб, и вряд ли продлит контракт, рассчитанный до июня 2025 года.

По данным The Guardian, Хавертца хочет приобрести «Реал», конкуренцию «Мадриду» может составить «Бавария».

В 35 матчах минувшего сезона АПЛ на счету полузащитника 7 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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