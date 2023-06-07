«Челси» потребует 75 млн фунтов за Хавертца. Хавбек интересен «Реалу» и «Баварии»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кай Хавертц Футбол

«Челси» продаст Кая Хавертца не менее чем за 75 млн фунтов.

23-летний немец уже сообщил руководству «синих», что хотел бы сменить клуб, и вряд ли продлит контракт, рассчитанный до июня 2025 года.

По данным The Guardian, Хавертца хочет приобрести «Реал», конкуренцию «Мадриду» может составить «Бавария».

В 35 матчах минувшего сезона АПЛ на счету полузащитника 7 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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9 комментариев

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Алексей к
совсем не понял пока этого футболиста..как ТОПа точно
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Кино Музыка
Когда-то Челси избавился от Кевина де Брюйне. Здесь тот же случай.
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Тимур Алихманов
Ответ ман сити фейк
Вчера же был неинтересным для Реала
а позавчера был интересен
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ман сити фейк
Вчера же был неинтересным для Реала
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Иван Иванов
Зачем Хавертц нужен Баварии? Они что там вингеров солить собрались?!
Сане,Гнабри Коман, Мане, Мусиала. 🤦
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ман сити фейк
Ответ Born is the King
Вот это уже реальная стоимость а не вбросы испанских СМИ про 60 млн
Он стоит 30-40 максимум. Чем он круче Жезуса чтоб стоит 60?
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Savvy Stranger
Ответ Иван Иванов
Зачем Хавертц нужен Баварии? Они что там вингеров солить собрались?! Сане,Гнабри Коман, Мане, Мусиала. 🤦
Хавертц не вингер.
Мане продадут
Комана и/или Гнабри возможно тоже

Плюс хавертца для баварии в том что он немец
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Okaka
Ответ Иван Иванов
Зачем Хавертц нужен Баварии? Они что там вингеров солить собрались?! Сане,Гнабри Коман, Мане, Мусиала. 🤦
он не вингер, игрок типа Мюллера
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