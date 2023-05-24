Маунт предпочитает «МЮ», и другие клубы в курсе. Манкунианцы скоро проведут переговоры с «Челси»
Мэйсон Маунт в случае ухода из «Челси» хотел бы играть за «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает The Athletic, другие клубы в курсе, что полузащитник больше заинтересован в том, чтобы присоединиться к манкунианцам.
Ожидается, что «МЮ», для которого этот трансфер входит в число приоритетных, проведет с «Челси» переговоры в ближайшее время.
Контракт Маунта рассчитан до лета 2024 года. Маурисио Почеттино, который возглавит «синих» летом, хотел бы поработать с Мэйсоном, однако сторонам на протяжении долгого времени не удается прийти к соглашению насчет нового договора.
Среди претендентов на хавбека также называются «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария».
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Давно уже известно что для любого игрока пенсии играть в МЮ это мечта и огромное повышение в статусе )
Но я надеюсь что в случае с маунтом этого не произойдёт и ТХ одумается.
Куда его ставить то?