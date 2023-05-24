Маунт предпочитает «МЮ», и другие клубы в курсе. Манкунианцы скоро проведут переговоры с «Челси»

Мэйсон Маунт в случае ухода из «Челси» хотел бы играть за «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Athletic, другие клубы в курсе, что полузащитник больше заинтересован в том, чтобы присоединиться к манкунианцам.

Ожидается, что « », для которого этот трансфер входит в число приоритетных, проведет с « » переговоры в ближайшее время.

Контракт Маунта рассчитан до лета 2024 года. Маурисио Почеттино, который возглавит «синих» летом, хотел бы поработать с , однако сторонам на протяжении долгого времени не удается прийти к соглашению насчет нового договора.

Среди претендентов на хавбека также называются « », « », «Бавария».

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