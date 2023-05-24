Маунт предпочитает «МЮ», и другие клубы в курсе. Манкунианцы скоро проведут переговоры с «Челси»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Маурисио Почеттино Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт в случае ухода из «Челси» хотел бы играть за «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Athletic, другие клубы в курсе, что полузащитник больше заинтересован в том, чтобы присоединиться к манкунианцам.

Ожидается, что «МЮ», для которого этот трансфер входит в число приоритетных, проведет с «Челси» переговоры в ближайшее время.

Контракт Маунта рассчитан до лета 2024 года. Маурисио Почеттино, который возглавит «синих» летом, хотел бы поработать с Мэйсоном, однако сторонам на протяжении долгого времени не удается прийти к соглашению насчет нового договора.

Среди претендентов на хавбека также называются «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1CEMAN
пригодится
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 737_
Вообще не понимаю Боэли, купил Мудрика за 70 млн на лавку и продает основного Маунта 🤦‍♂️ ...
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elik1989
Ответ Милан 737_
А на какой позиции будет играть Маунт когда на его возможной позиции уже есть Рэшфорд, Бруну и Антони ? 🤔
Ну не играть же им по 60 матчей в году. Очевидно, что МЮ и Арсеналу в этом сезоне не хватило лавки, по этому состав должен иметь +- 25 игроков которые могут друг друга заменить.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet Sarbagyshev
Ответ З А
1 год по контракту, ужасный сезон провёл. Больше 40 давать в такой ситуации это выстрел себе в ногу. Вряд-ли за ним будет очередь
В Челси у всех был сезон так себе. Никакой Рэшфорд при Тен Хаге заиграл и стал лучшим бомбардиром. Думаю и Маунт тоже лучше заиграет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гарун Алиев
Лучше Ковачича забрал бы МЮ,все равно Де Йонг к нам не поедет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Берин
Ответ Elik1989
Ну не играть же им по 60 матчей в году. Очевидно, что МЮ и Арсеналу в этом сезоне не хватило лавки, по этому состав должен иметь +- 25 игроков которые могут друг друга заменить.
Мне кажется тенхаг думаете, что его игроки по 70 должны играть каждый минимум)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ларин
Ответ Милан 737_
Вообще не понимаю Боэли, купил Мудрика за 70 млн на лавку и продает основного Маунта 🤦‍♂️ ...
Опустят клуб 100% будет как до Абрамовича в середине таблицы мотаться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
З А
1 год по контракту, ужасный сезон провёл. Больше 40 давать в такой ситуации это выстрел себе в ногу. Вряд-ли за ним будет очередь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f5dfmvw9bk
Ответ Милан 737_
А на какой позиции будет играть Маунт когда на его возможной позиции уже есть Рэшфорд, Бруну и Антони ? 🤔
Восьмёркой может сыграть, бокс-ту-бокс
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Маунт очень нравится как игрок, если он хочет в МЮ, совсем хорошо. Нечего хорошим игрокам в этом болоте делать. Но 55 млн фунтов как-то дороговато за игрока с годом до конца контракта и который не суперзвезда.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jexOn
Вместо Эриксена бы его. Датчанин совсем погас после травмы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Акира_1
За названные ранее 64 ляма отличная сделка для Челси за игрока с годом контракта, который сильно сдал и не хочет больше играть в Челси.
Мю очевидно столько много за него не даст
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Значит не слухи...
Давно уже известно что для любого игрока пенсии играть в МЮ это мечта и огромное повышение в статусе )
Но я надеюсь что в случае с маунтом этого не произойдёт и ТХ одумается.
Куда его ставить то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ DolJun
не думал что маунт пойдет на это понижение, есть же пример донни перед глазами. но раз уж решил туда пойти - думаю 80-100 лямов будет ценник в самый раз, не забываем про паспорт.
Никто больше 40 за него не даст. И во всех аспектах, для него, это повышение. Перспектива, медийка и тд. Смешно вообще сравнивать Мю и челси. Это как ювентус и аталанта в сравнении
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 737_
Ответ Elik1989
Ну не играть же им по 60 матчей в году. Очевидно, что МЮ и Арсеналу в этом сезоне не хватило лавки, по этому состав должен иметь +- 25 игроков которые могут друг друга заменить.
Возможно так оно и будет ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Ганненко
Ответ Dm Kznts
Значит не слухи... Давно уже известно что для любого игрока пенсии играть в МЮ это мечта и огромное повышение в статусе ) Но я надеюсь что в случае с маунтом этого не произойдёт и ТХ одумается. Куда его ставить то?
У Мю весь центр поля близко к 30 годам или уже за 30, так что явно нужен апгрейд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Богородицкий
Ответ Elik1989
Ну не играть же им по 60 матчей в году. Очевидно, что МЮ и Арсеналу в этом сезоне не хватило лавки, по этому состав должен иметь +- 25 игроков которые могут друг друга заменить.
60 матчей за сезон? Правильно понимаю, что ты рассчитывать, что МЮ дойдет до финалов всех турниров?))) насмешил))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Ганненко
Ответ Adilet Sarbagyshev
В Челси у всех был сезон так себе. Никакой Рэшфорд при Тен Хаге заиграл и стал лучшим бомбардиром. Думаю и Маунт тоже лучше заиграет.
Прямо таки никакой) Что-то его знакомый по Аяксу Антони за 100 лямов не заиграл толком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Чёрный тюльпан
А на какую позицию Маунта в МЮ рассматривают: конкурент Фернандешу или ЦП вместо Эриксена? Он вроде ещё слева сыграть может, но там сейчас итак перебор (Рашфорд, Санчо, Гарначо + Марсьяль). Ну ладно, скинут куда-то француза, Джейдон в аренду возможно уйдёт, так есть уже 2 игрока. Вообще дороговат выходит для игрока с лавки да и ему на кой эта роль? С одной лавки на другую переходить, но за более жирный контракт? А как же потолок зарплат МЮ? Всё таки дадут типочку тыс. 250-300 в своём стиле? Не особо вижу смысл в его подписании, но может тен Хаг роль ему придумал. Лучше бы, конечно, топового ЦП купили и подмену Казу, если говорим о полузащите.
Никаких 300 ему мю не даст, смешно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al22cm
Можно продать Маунта и заменить его Мэдисоном. После Кристенсена и Рюдигера не хочется терять игроков бесплатно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
piper65
40 и по рукам! Если летом не отдадут, то вообще бесплатно уйдёт в следующем году, так что 40 - отличная цена. А куда его ставить МЮ понятно, на 4 турнира набора «Бруну - Эриксен - Фред - ВДБ» мало, Казе и Мака здесь не считаю ибо это ниже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skifskiy
Будет очень интересно, если перейдет. В каких-то матчах, я думаю, мы увидим Бруно на месте бокс ту бокс, а Маунт место 10. Бруно из глубины тоже неплохо раздает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Фаны Челси че думаете? Потеря или пусть уходит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet Sarbagyshev
Может лучше годик подождать? Когда остаётся год по контракту не имеет смысла переплачивать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet Sarbagyshev
Ответ jexOn
Вместо Эриксена бы его. Датчанин совсем погас после травмы.
Нормально. С его паса же Каземиро забил Борнмут. Пока не в оптимальной форме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий