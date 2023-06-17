Мостовой об учебе: «Получу какую-то лицензию. Ничего не жду, мне же не 25. Обучился и обучился, не обучился – взял и ушел»
Александр Мостовой рассказал, через сколько может стать главным тренером.
«Учеба продлится где‑то около года, после чего получу какую‑то лицензию.
Чего жду? Ничего. Мне же не 25 лет. Обучился и обучился. Не обучился – взял и ушел. Вот и все», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.
Александр Мостовой: «Множество примеров, когда человек без тренерского опыта выигрывает. Про Федорова что только не говорили – взял два Кубка Гагарина с ЦСКА»
Мостовой о тренерской лицензии: «Зачем эта бумажка нужна? В 1960-м наши выиграли Евро – какие там лицензии?»
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Нак. Джак. Мак. Лак. Кнок. Фок, Вок. Дог.