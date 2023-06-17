Мостовой об учебе: «Получу какую-то лицензию. Ничего не жду, мне же не 25. Обучился и обучился, не обучился – взял и ушел»

Александр Мостовой рассказал, через сколько может стать главным тренером.

«Учеба продлится где‑то около года, после чего получу какую‑то лицензию.

Чего жду? Ничего. Мне же не 25 лет. Обучился и обучился. Не обучился – взял и ушел. Вот и все», – сказал бывший полузащитник « » и сборной России.

Александр Мостовой: «Множество примеров, когда человек без тренерского опыта выигрывает. Про Федорова что только не говорили – взял два Кубка Гагарина с ЦСКА»

Мостовой о тренерской лицензии: «Зачем эта бумажка нужна? В 1960-м наши выиграли Евро – какие там лицензии?»

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