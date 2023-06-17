Мостовой об учебе: «Получу какую-то лицензию. Ничего не жду, мне же не 25. Обучился и обучился, не обучился – взял и ушел»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой рассказал, через сколько может стать главным тренером.

«Учеба продлится где‑то около года, после чего получу какую‑то лицензию.

Чего жду? Ничего. Мне же не 25 лет. Обучился и обучился. Не обучился – взял и ушел. Вот и все», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

Александр Мостовой: «Множество примеров, когда человек без тренерского опыта выигрывает. Про Федорова что только не говорили – взял два Кубка Гагарина с ЦСКА»

Мостовой о тренерской лицензии: «Зачем эта бумажка нужна? В 1960-м наши выиграли Евро – какие там лицензии?»

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15 комментариев

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Pok_Toholo
Какой у него ограниченный запас предложений и фраз
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Reyz
Короче он не доучится)
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Toha1090
У человека не слабые комплексы
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blaugrano
Очевидно, Мостового взяли на курсы чисто поугарать над ним. Понимают же, что из него ничего путного не выйдет.
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Локоть Артеста
Саня, как получишь лицензию - тут же отправляй резюме в ПСЖ.
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WelD
Какой же он интересный! Просто кладезь для инциклопедий.
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Jan Paskel
Ответ Pok_Toholo
Какой у него ограниченный запас предложений и фраз
напомнило один трэк какого то-рэпера.

Нак. Джак. Мак. Лак. Кнок. Фок, Вок. Дог.
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alexsem69
Ответ Reyz
Короче он не доучится)
Распечатайте уже на принтере ему какую - нибудь лицензию 😆
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