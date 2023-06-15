Мостовой об обучении на тренера: «Я в жизни уже ничего не жду, мне за 50. «Спартак» вряд ли возглавлю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой заявил, что у него нет ожиданий от учебы на тренерскую лицензию Pro.

– Когда начинается обучение?

– В начале августа.

– Чего ждете от учебы?

– Я в жизни уже ничего не жду. Мне за 50.

– Подождите, вы идете учиться на Pro, все впереди.

– Помимо меня еще 100 человек идут учиться. Они намного моложе меня, поэтому, возможно у них вырисовываются какие-то перспективы. А мне-то что? Я о перспективах не думаю.

– Но вы же можете возглавить «Спартак».

– Да нет. «Спартак» – вряд ли. Елки-палки, я 15 лет как вернулся в Россию – и ни одного предложения от «Спартака». Ни в каком качестве.

– Но у вас и лицензии не было?

– И лицензии не было, и я много лет за границей жил.

– Валерий Карпин тоже за границей жил, практически испанцем стал. А в итоге – главный тренер сборной, хотя тренером становиться вообще не собирался. Может, и вы так же?

– Это было бы здорово, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой о тренерской лицензии: «Зачем эта бумажка нужна? В 1960-м наши выиграли Евро – какие там лицензии?»

Мостовой об учебе на тренера: «Я в VIP-группе, 25 лет играл в футбол, сами понимаете. Ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли»

26 комментариев

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Мансур Абдрахимов
Кто у него каждый день берет интервью??????
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& Co1366
Перешагнул полтинник и уже в жизни ничего не ждёт! Рановато такие мысли развивать.
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shiko101
Ответ Мансур Абдрахимов
Кто у него каждый день берет интервью??????
Каждый час.
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amadeus_amadeus
эксклюзивные кадры этого интервью с Мостовым

https://www.youtube.com/watch?v=KmHkajDI97o
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Valentin Kompaneytsev
В августе какого года Мостовой не укзал.
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blackwerwolf
Ответ Мансур Абдрахимов
Кто у него каждый день берет интервью??????
Есть специально обученный человек. А может сам на диктофон наговаривает и на спорц отсылает. Поток сознания.
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Андрей Меньшиков
Так говорит, будто после 50 жизнь заканчивается.
Многие тренеры завоёвывали трофеи после 60.
Или, например, тот же Маурицио Сарри в Серию А вообще только после 50 попал, а Лигу Европы в 60 выиграл.
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Локоть Артеста
Пойти учиться на тренера сразу после завершения карьеры Мостовому высокое самомнение не позволяет. Он до сих пор искренне считает что тренерская лицензия ему не нужна, так как он в футбол играл. Только и остаётся ему в интервью бред нести и Абаскаля грязью поливать.
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доктор Ливси
Рубрика «царь дня». Какой ты сегодня Мостовой? Сегодня — грустненький
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Barsansan1971@gmail.com
ЦиШ - Царь и Шут)
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pasmike
Ощущение, что он так и не начнет обучение )
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Valentin Kompaneytsev
Высокого мнения и безвольный.
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Гуго
Когда люди выходят из длительного запоя, у них случается депрессия и моральное самоистязание
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Сергей К
С другой стороны, он просто создан для Спартака.
Можно и попробовать. Ничего не теряем...)
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Ильдар Фарукшин
Вы что Александр, где позитив, давай завязывай, в пенсионеры записываться. Заболел
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Алексей Лукьянов
Ответ Мансур Абдрахимов
Кто у него каждый день берет интервью??????
Да он сам у себя берёт,и сам здесь выкладывает.
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Spaten
Никогда не говори никогда! Мост, Алекс Мост!
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Мансур Абдрахимов
Кто у него каждый день берет интервью??????
Он написал: готов к общению с журналистами. А им этого и .надо.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Сергей К
С другой стороны, он просто создан для Спартака. Можно и попробовать. Ничего не теряем...)
Кроме Спартака.
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