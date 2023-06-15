Мостовой об обучении на тренера: «Я в жизни уже ничего не жду, мне за 50. «Спартак» вряд ли возглавлю»
Александр Мостовой заявил, что у него нет ожиданий от учебы на тренерскую лицензию Pro.
– Когда начинается обучение?
– В начале августа.
– Чего ждете от учебы?
– Я в жизни уже ничего не жду. Мне за 50.
– Подождите, вы идете учиться на Pro, все впереди.
– Помимо меня еще 100 человек идут учиться. Они намного моложе меня, поэтому, возможно у них вырисовываются какие-то перспективы. А мне-то что? Я о перспективах не думаю.
– Но вы же можете возглавить «Спартак».
– Да нет. «Спартак» – вряд ли. Елки-палки, я 15 лет как вернулся в Россию – и ни одного предложения от «Спартака». Ни в каком качестве.
– Но у вас и лицензии не было?
– И лицензии не было, и я много лет за границей жил.
– Валерий Карпин тоже за границей жил, практически испанцем стал. А в итоге – главный тренер сборной, хотя тренером становиться вообще не собирался. Может, и вы так же?
– Это было бы здорово, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Мостовой о тренерской лицензии: «Зачем эта бумажка нужна? В 1960-м наши выиграли Евро – какие там лицензии?»
Мостовой об учебе на тренера: «Я в VIP-группе, 25 лет играл в футбол, сами понимаете. Ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли»
https://www.youtube.com/watch?v=KmHkajDI97o
Многие тренеры завоёвывали трофеи после 60.
Или, например, тот же Маурицио Сарри в Серию А вообще только после 50 попал, а Лигу Европы в 60 выиграл.
Можно и попробовать. Ничего не теряем...)