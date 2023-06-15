Александр Мостовой: «Динамо» заняло не свое место. В провале виноваты зазвездившиеся игроки»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой высказался о неудачном сезоне «Динамо».

Московский клуб занял 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 45 очков. 

«Безусловно, «Динамо» в прошедшем сезоне заняло не свое место. Они как минимум обязаны быть в пятерке – по составу, бюджету, возможностям и так далее. Мои знакомые болельщики «Динамо» находятся в отчаянии, потому что клуб уже давно ничего не выигрывает и его все время бросает назад. В провале виноваты зазвездившиеся игроки, которым авансом выдали звания, когда они только появились.

Это неправильно, так не должно быть. Человек только начал играть, забил один гол – его уже звездой называют. Ребята, ну о чем вы говорите? А игроки это каждый день слышат и начинают думать, что они реально какие-то особенные.

Не нужно эту талантливую молодежь возвышать. Пускай сначала покажут что-то, начнут приносить стабильный результат, добьются чего-то. Только после этого они будут иметь право претендовать на то, чтобы их называли звездами», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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12 комментариев

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Михо
Йоканович долго играл в футбол на хорошем уровне, значит он хороший тренер, следовательно в провале виноваты футболисты. Все логично, по царской логике😃
+9
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Дмитрий Посадский
Если без подкола, правильно говорит. Это одна из проблем. Зазвездились наши парни...
+7
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Magmi
Если этот горе-тренер доучится и ему дадут какой-нибудь клуб, мы знаем кто у него будет виноват в поражениях
+4
-2
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T622222
Странно Абаскаля не упомянул
+2
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Спартак Уокер
А вот был бы Мостовой тренером Динамо они бы чемпионами были .
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Локоть Артеста
Ответ T622222
Странно Абаскаля не упомянул
Он по умолчанию виноват во всем.
+1
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Andy Tucker
хорошее место для старта тренерской карьеры
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Алексей Фирстов
Царь могуч!
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Алексей Фирстов
Царь царственно царит!
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Спартак Уокер
А вот был бы Мостовой тренером Динамо они бы чемпионами были .
Сплюнь.
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