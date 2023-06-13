Мостовой о тренерской лицензии: «Зачем эта бумажка нужна? В 1960-м наши выиграли Евро – какие там лицензии?»

Александр Мостовой не понимает, зачем нужна тренерская лицензия.

– Вы всегда говорили, что тренер тренером, но игроки – это первооснова. Тогда зачем нужна тренерская лицензия?

– Я тоже всегда этим вопросом задавался. Например, вспомним времена задолго до нас. Какие лицензии были? Возьмем период до Бескова, у них не было тогда лицензий.

Зачем эта бумажка нужна? В 1960 году, когда наши выиграли первый чемпионат Европы, ну какие там лицензии? Все же сейчас ушло в коммерцию.

– Сможет ли руководитель топ-клуба доверить, по сути, начинающему тренеру, который только недавно получил лицензию, команду?

– Да, конечно, а что здесь такого? Дело же не в бумажке. Ты просто юридически не сможешь работать, если нет документа. Я уже сколько лет, как закончил карьеру футболиста, и меня никто не берет ни в какие команды, потому что нет бумажки, – сказал бывший футболист сборной России.