Мостовой о тренерской лицензии: «Зачем эта бумажка нужна? В 1960-м наши выиграли Евро – какие там лицензии?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Константин Бесков сборная СССР Футбол

Александр Мостовой не понимает, зачем нужна тренерская лицензия.

– Вы всегда говорили, что тренер тренером, но игроки – это первооснова. Тогда зачем нужна тренерская лицензия?

– Я тоже всегда этим вопросом задавался. Например, вспомним времена задолго до нас. Какие лицензии были? Возьмем период до Бескова, у них не было тогда лицензий.

Зачем эта бумажка нужна? В 1960 году, когда наши выиграли первый чемпионат Европы, ну какие там лицензии? Все же сейчас ушло в коммерцию.

– Сможет ли руководитель топ-клуба доверить, по сути, начинающему тренеру, который только недавно получил лицензию, команду?

– Да, конечно, а что здесь такого? Дело же не в бумажке. Ты просто юридически не сможешь работать, если нет документа. Я уже сколько лет, как закончил карьеру футболиста, и меня никто не берет ни в какие команды, потому что нет бумажки, – сказал бывший футболист сборной России.

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24 комментария

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Red_Marlboro_
С твоим футбольным интелектом тебя и с бумажкой никуда не возьмут,даже в медиалиге опозорился
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Overkiller
Чтоб тебя от делирия лечили врачи "без бумажки".
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Жалько Печалич
Я также говорил, когда пришел устраиваться на должность врача - хирурга в местную больницу, хотя сам повар..
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Ovi174
Кто про что, а вшивый про баню….
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Black Phoenix
По логике Мостового: зачем нужны водительские права? Это же просто бумажка!
А то, что тренерская лицензия, как и водительское удостоверение призваны проверить человека на профпригодность, знание теоретических и практических основ на предмет возможности заниматься тренерством/водить автомобиль - для Царя это совершенно ничего не значит.
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Горькие слёзы Моуриньо
Раньше люди жили в пещерах, ну зачем нам эти дома???
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Red_Marlboro_
С твоим футбольным интелектом тебя и с бумажкой никуда не возьмут,даже в медиалиге опозорился
Как раз тут он подумал, зачем это бумажка если и с ней не возьмут 😂
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hoicoi
давно бы уже в переходе купил
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blaugrano
Ладно бумажку ему нарисуют, но мозг он на каких курсах получать собирается?
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HI MARS
Что вы за люди.Почему уже ему не объясните?
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Виталий Желтоусов
сериал про Сашку царя - это на десятилетие.
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Саша Пушкин
Ответ Жалько Печалич
Я также говорил, когда пришел устраиваться на должность врача - хирурга в местную больницу, хотя сам повар..
Как на Матч тв еще не догадались вести прямые трансляций из аудитории, где обучается Мост? Вы только представьте, какие он там перлы выдает и как перечит преподавателям с высоты своего игротского опыта!
Все равно в межсезонье показывать нечего.
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