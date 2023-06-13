Александр Мостовой: «Множество примеров, когда человек без тренерского опыта выигрывает. Про Федорова что только не говорили – взял два Кубка Гагарина с ЦСКА»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сергей Федоров Александр Мостовой КХЛ Р-Спорт Хоккей

Александр Мостовой привел в пример в хоккей, отвечая на вопрос о практике после обучения на тренера.

– После года учебы нужна годовая практика?

– Я думаю, она будет в процессе обучения.

Есть множество примеров, когда человек, как говорят, без тренерского опыта выигрывает чемпионат, берет какие-то медали.

Показательный пример – хоккей, Сергей Федоров, про которого что только не говорили.

Его назначили главным тренером – и ЦСКА последние два года выигрывает Кубок Гагарина. Так, как он играл в хоккей, никому во сне не приснится, но все равно же умудрялись люди критиковать.

Когда Гвардиола стал тренером, вообще никто не думал, что он выиграет что-то с «Барселоной». Сложилась феерическая команда – одна из лучших за всю историю футбола.

– Игровой опыт равно тренерский?

– Все вместе.

У меня есть и другие примеры – когда люди не играли в футбол, не знают вообще, как мяч остановить, не говоря уже о голах, но потом как-то в тренерское русло идут и еще команду умудряются тренировать, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

9 комментариев

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igls54
Мостовой на хоккейного тренера пошел учиться, что ли?
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Сергей
Молчи, царь, молчи, ща наприлетает
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savik-A.M.
Марадону тренера уже видели
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<~Inter~>
Есть ещё пример Лэмпарда, Пирло, Зеедорфа и многих других бывших игроков
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Сергей Жарковский
Действительно, почему бы и не сравнить себя с Гвардиолой!🤣
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waleri
"У меня есть и другие примеры – когда люди не играли в футбол, не знают вообще, как мяч остановить, не говоря уже о голах, но потом как-то в тренерское русло идут и еще команду умудряются тренировать..." - это Саня про Жозе?
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Savardus
Фанат Йозе Марино вообще во главе сборной встал!
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Shadow1882
Вот только у ЦСКА фантастически выстроенная система, где Фёдоров, как и предыдущие тренеры, дорастали до статуса успешного дебютанта через многолетний труд в структуре клуба
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ВладимирНеПутин
Множество примеров, когда человек без большой карьеры игрока становится хорошим тренером и множество примеров, когда большие игроки не становятся хорошими тренерами
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