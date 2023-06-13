Александр Мостовой: «Множество примеров, когда человек без тренерского опыта выигрывает. Про Федорова что только не говорили – взял два Кубка Гагарина с ЦСКА»

Александр Мостовой привел в пример в хоккей, отвечая на вопрос о практике после обучения на тренера.

– После года учебы нужна годовая практика?

– Я думаю, она будет в процессе обучения.

Есть множество примеров, когда человек, как говорят, без тренерского опыта выигрывает чемпионат, берет какие-то медали.

Показательный пример – хоккей, , про которого что только не говорили.

Его назначили главным тренером – и последние два года выигрывает Кубок Гагарина. Так, как он играл в хоккей, никому во сне не приснится, но все равно же умудрялись люди критиковать.

Когда Гвардиола стал тренером, вообще никто не думал, что он выиграет что-то с «Барселоной». Сложилась феерическая команда – одна из лучших за всю историю футбола.

– Игровой опыт равно тренерский?

– Все вместе.

У меня есть и другие примеры – когда люди не играли в футбол, не знают вообще, как мяч остановить, не говоря уже о голах, но потом как-то в тренерское русло идут и еще команду умудряются тренировать, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.