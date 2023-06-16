Бородюк о Мостовом: «Он играл в футбол, из него получится хороший тренер, думаю. Александр сделал шаг вперед к лицензии»

Александр Бородюк считает, что у Александра Мостового есть тренерский потенциал.

В мае бывший игрок сборной России успешно подал документы для обучения в академии РФС на получение тренерской лицензии.

Вчера Мостовой не сыграл за национальную команду в ретроматче против «Зенита» (1:1) и занял место на тренерской скамейке рядом с и .

«Он провел прекрасный матч с нами. Один шаг вперед для получения лицензии сделал.

Перспективы у него очень хорошие. Он играл в футбол, думаю, из него получится хороший тренер.

Посмотрим, какую команду он примет», – сказал бывший тренер сборной России.

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