Бородюк о Мостовом: «Он играл в футбол, из него получится хороший тренер, думаю. Александр сделал шаг вперед к лицензии»
Александр Бородюк считает, что у Александра Мостового есть тренерский потенциал.
В мае бывший игрок сборной России успешно подал документы для обучения в академии РФС на получение тренерской лицензии.
Вчера Мостовой не сыграл за национальную команду в ретроматче против «Зенита» (1:1) и занял место на тренерской скамейке рядом с Бородюком и Игорем Корнеевым.
«Он провел прекрасный матч с нами. Один шаг вперед для получения лицензии Александр сделал.
Перспективы у него очень хорошие. Он играл в футбол, думаю, из него получится хороший тренер.
Посмотрим, какую команду он примет», – сказал бывший тренер сборной России.
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- говорят ЦАРЬ ненастоящий 😜
но это не отменит того, что НЕСЁТ он БРЕД 🤷🏼♂️