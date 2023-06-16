Бородюк о Мостовом: «Он играл в футбол, из него получится хороший тренер, думаю. Александр сделал шаг вперед к лицензии»

Теги Игорь Корнеев Александр Бородюк Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Бородюк считает, что у Александра Мостового есть тренерский потенциал.

В мае бывший игрок сборной России успешно подал документы для обучения в академии РФС на получение тренерской лицензии.

Вчера Мостовой не сыграл за национальную команду в ретроматче против «Зенита» (1:1) и занял место на тренерской скамейке рядом с Бородюком и Игорем Корнеевым.

«Он провел прекрасный матч с нами. Один шаг вперед для получения лицензии Александр сделал. 

Перспективы у него очень хорошие. Он играл в футбол, думаю, из него получится хороший тренер.

Посмотрим, какую команду он примет», – сказал бывший тренер сборной России. 

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16 комментариев

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Мосгорсуд
Ну хоть кто то в Саньку верит))
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Petran_grek
он же царь ,у него точно получится!
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Док163
научит всех в команде набивать 1000 раз
+1
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Клирик
Чушь какая))
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Hunteralex
Лэмпард вон каким игроком был! А тренер... (грустинка в глаз попала)
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Кино Музыка
В Мостового не верит почти никто, к сожалению. Слишком много высказываний о ненужности знаний в футболе. Если он станет хорошим тренером, это будет большим сюрпризом. Желаю ему всех удивить и стать им.
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Mohnatiy
Ещё один ценитель "игры в футбол" а не мозгов 🤦🏼‍♂️
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Maxximus
Он его троллит что ли? 😂
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Ростов-на-Дону
Саня всем рты заткнёт, сделав "Ахмат" чемпионом!
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Харламов Никита
как говорили в одном КЛАССНОМ фильме:
- говорят ЦАРЬ ненастоящий 😜
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Andrey Yaroslavtsev
В Мостового можно только верить.
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PIT-BUL
Скриньте. Команды Моста будут что то типа Енисей, Шинник, Родина, Торпедо, Томь
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Самый адовый Крикун
Может быть даже такой же хороший тренер, как я, добавил Бородюк.
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Maxximus
Ответ Hunteralex
Лэмпард вон каким игроком был! А тренер... (грустинка в глаз попала)
Я думаю рано ещё оценивать тренерские качества Лемпарда, тем более что начинал он довольно неплохо. Посмотрим, как сложится дальше тренерская карьера, ему всего 44.
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eftomolgy
Ответ Hunteralex
Лэмпард вон каким игроком был! А тренер... (грустинка в глаз попала)
Марадона, Ван Бастен, Клинсманн, Анри. Примеров масса
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Харламов Никита
Ответ Ростов-на-Дону
Саня всем рты заткнёт, сделав "Ахмат" чемпионом!
пускай посрамит хейтеров, но как то с очень большим трудом верится .
но это не отменит того, что НЕСЁТ он БРЕД 🤷🏼‍♂️
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