«Бавария» отказалась от Райса. Хавбек близок к переходу в «Арсенал» из «Вест Хэма»

Теги Бавария Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал Деклан Райс Футбол

«Бавария» отказалась от варианта с трансфером Деклана Райса.

Руководство мюнхенского клуба сегодня приняло решение не делать «Вест Хэму» предложение о трансфере полузащитника, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что цена на хавбека становилась все выше и выше. 

Райс близок к переходу в «Арсенал». Сообщалось, что «канониры» заплатят за игрока более 100 миллионов фунтов с учетом бонусов.

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16 комментариев

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gangs
Ответ London.is.blue
Порядок. Сейчас Челси легчайшим образом перехватит у Арсенала Кайседо и заберет лучшего опорника АПЛ после Родри.
Ну при прочих равных понятно куда он перейдет. В синий мешок нынче идут только за баблом
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Доминатор3000
Нормально.
Кайседо ещё надо.
Джака ушёл,Райс пришёл.
Маловато Эду,маловато…
2-3 трансфера ещё жду.
+5
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Tut Tam
Ответ Phantom1289
Еще бы. За него платить надо. Причем не мало. В Баварии так не принято.
Баварии в приоритете - центр форвард, а не опорник за бешенные деньги ( котрый всеми силами хотел остаться в апл )
Все относительно
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alexis2020
Ответ Доминатор3000
Нормально. Кайседо ещё надо. Джака ушёл,Райс пришёл. Маловато Эду,маловато… 2-3 трансфера ещё жду.
Ещё защитника бы
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Джейме Ланнистер
Ответ London.is.blue
Порядок. Сейчас Челси легчайшим образом перехватит у Арсенала Кайседо и заберет лучшего опорника АПЛ после Родри.
Не смеши, он не пошел даже сильный Челси, мертвому тем более не пойдет
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Phantom1289
Еще бы. За него платить надо. Причем не мало. В Баварии так не принято.
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lizarazu
Это Райс отказался от Баварии 😁
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GuruFutbola
Нищигане такие деньги во сне только и видели, летом снова заполесосят свою хорватскую лигу на максималках)
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& Co1366
💯🍋 для Баварии расточительство.
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Вадим Слуцкий
Лисица отказалась от винограда, ведь он ещё зелен.
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alexis2020
Арсеналу он нужнее, в Баварии есть Горецка и Киммих, который сказал, что остаётся в клубе
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gangs
Ответ Акира_1
Синий мешок хоть кубки брал недавно, в отличие от доминаторов, которые расскажут нам про победы Арсенала в прошлом веке.
Когда бездонно заливаешь игрушку деньгами папика, рано или поздно какие то кубки неизбежны, это не заслуга самого челси. Рано или поздно за это придется платить, в том числе в рамках закона, фейр плей итд. Участь Лидса, в начале века утонувший из-за расточительства, не за горами для синего буса.
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