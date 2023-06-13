«Бавария» отказалась от Райса. Хавбек близок к переходу в «Арсенал» из «Вест Хэма»
«Бавария» отказалась от варианта с трансфером Деклана Райса.
Руководство мюнхенского клуба сегодня приняло решение не делать «Вест Хэму» предложение о трансфере полузащитника, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Отмечается, что цена на хавбека становилась все выше и выше.
Райс близок к переходу в «Арсенал». Сообщалось, что «канониры» заплатят за игрока более 100 миллионов фунтов с учетом бонусов.
Кайседо ещё надо.
Джака ушёл,Райс пришёл.
Маловато Эду,маловато…
2-3 трансфера ещё жду.
Все относительно