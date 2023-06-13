«Бавария» отказалась от Райса. Хавбек близок к переходу в «Арсенал» из «Вест Хэма»

«Бавария» отказалась от варианта с трансфером Деклана Райса.

Руководство мюнхенского клуба сегодня приняло решение не делать « » предложение о трансфере полузащитника, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что цена на хавбека становилась все выше и выше.

близок к переходу в « ». Сообщалось, что «канониры» заплатят за игрока более 100 миллионов фунтов с учетом бонусов.