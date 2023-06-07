«Бавария» хочет подписать де Йонга и еще надеется убедить Кейна

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Френки де Йонг привлек внимание «Баварии».

Как сообщает The Athletic, мюнхенцы интересуются хавбеком «Барселоны» и по-прежнему думают о подписании Деклана Райса из «Вест Хэма», однако то, будут ли сделаны решительные шаги по приобретению кого-либо из них, зависит от других сделок и состояния трансферного бюджета.

Основное внимание уделяется приобретению форварда. «Бавария» все еще надеется убедить Харри Кейна из «Тоттенхэма». Также в шорт-листе у нее Душан ВлаховичЮвентус») и Рандаль Коло-МуаниАйнтрахт»).

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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16 комментариев

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Олег Комисаров
Влаховича купить и будет норм 👌🏻 можно лучше Амрабата купить, чем Райса.
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A O
200 млн от Баварии на 2 игроков, один из которых 30 летний Нап? Это что-то новое
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Bdv68
Склонить Кейна к Баварии Гай Риччи.
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Кирилл
Посе ухода Бускетса и окончательного решения Месси я не знаю что должно произойти, чтобы Барселона отпустила Френки.

Де Йонг провел этот сезон на высоком уровне и всегда выражал желание играть за Барселону - даже что говорили в прошлом межсезонье про его зп не сломало.
Не сомневаюсь, что в ближайшее время станет одним из капитанов команды.
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Добрый Ретроград
А вот это прикольно. В Баварию - самое оно. А в Реал не надо.
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Nacho13
В обмен на Киммиха - мы подумаем
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Diduev
Ответ Ready FoR WaR
Обмен де йонга на киммиха был бы интересным для футбола в целом)
Лучше, чтобы они вместе играли. И желательно в Барсе
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NartApsua
Ответ Кирилл
Посе ухода Бускетса и окончательного решения Месси я не знаю что должно произойти, чтобы Барселона отпустила Френки. Де Йонг провел этот сезон на высоком уровне и всегда выражал желание играть за Барселону - даже что говорили в прошлом межсезонье про его зп не сломало. Не сомневаюсь, что в ближайшее время станет одним из капитанов команды.
Де Йонг провел сезон на высоком уровне, это правда. Проблема в том, что зарплату голландец получает настолько высокую, будто он один тащил команду к чемпионству на своих плечах. А этого даже близко не было.
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