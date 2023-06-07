«Бавария» хочет подписать де Йонга и еще надеется убедить Кейна
Френки де Йонг привлек внимание «Баварии».
Как сообщает The Athletic, мюнхенцы интересуются хавбеком «Барселоны» и по-прежнему думают о подписании Деклана Райса из «Вест Хэма», однако то, будут ли сделаны решительные шаги по приобретению кого-либо из них, зависит от других сделок и состояния трансферного бюджета.
Основное внимание уделяется приобретению форварда. «Бавария» все еще надеется убедить Харри Кейна из «Тоттенхэма». Также в шорт-листе у нее Душан Влахович («Ювентус») и Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»).
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Де Йонг провел этот сезон на высоком уровне и всегда выражал желание играть за Барселону - даже что говорили в прошлом межсезонье про его зп не сломало.
Не сомневаюсь, что в ближайшее время станет одним из капитанов команды.