«Бавария» хочет подписать де Йонга и еще надеется убедить Кейна

Френки де Йонг привлек внимание «Баварии».

Как сообщает The Athletic, мюнхенцы интересуются хавбеком «Барселоны» и по-прежнему думают о подписании из « », однако то, будут ли сделаны решительные шаги по приобретению кого-либо из них, зависит от других сделок и состояния трансферного бюджета.

Основное внимание уделяется приобретению форварда. « » все еще надеется убедить из « ». Также в шорт-листе у нее (« ») и (« »).

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