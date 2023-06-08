«Арсенал» предложит 90 млн фунтов за Райса в ближайшие дни (Daily Mail)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс деньги Футбол

«Арсенал» готовит предложение о трансфере полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Как пишет Daily Mail, «Арсенал» в ближайшие дни предложит за него 90 млн фунтов (почти 105 млн евро). Ранее «Вест Хэм» неоднократно давал понять, что оценивает своего капитана в 100 млн фунтов (чуть более 116 млн евро).

В случае покупки Райса «Арсеналу» придется выплатить всю сумму к следующему лету, так как в сентябре УЕФА включил «Вест Хэм» в список клубов, за соблюдением финансового фэйр-плей в которых следят наиболее внимательно.

«Канониры» считают, что лидируют в борьбе за англичанина. Райс – главная трансферная цель клуба на лето. «Арсенал» хочет сначала договориться с «Вест Хэмом» по Райсу, а уже потом заняться остальными целями.

В частности, этим летом клуб хочет подписать центрального защитника. Перед принятием решений по остальным целям «Арсенал» намерен понять, какой будет окончательная цена на Райса.

Интерес к полузащитнику также проявляет «Бавария» – Томасу Тухелю уже давно симпатичны качества этого игрока. Несмотря на интерес мюнхенского клуба, Райс предпочел бы остаться в Англии.

«Арсенал» получил небольшое преимущество перед «Манчестер Юнайтед», который тоже интересуется игроком, из-за того, что Деклан уже давно обосновался в Лондоне.

Несмотря на это, «Ман Юнайтед» может сделать предложение о трансфере Райса. Возможен вариант, при котором в сделку включат кого-то из игроков манкунианцев.

В этом сезоне опорник провел 50 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и выиграл с клубом первый трофей – Лигу конференций. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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40 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ Umid Rahimov
Вчера против Фиалок Райс смотрелся очень круто, я думаю что это подписания очень усилит Арсенал, Райс добро пожаловать!!!
Вчера он практически не выделялся, особенно на фоне Амрабата.
+11
-1
+10
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Lucky Z
Надеюсь, Вест Хэм не задеклайнит.
+12
-2
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Marcus-light
Ответ DolJun
надеюсь купят и успокоятся, а кайседо оставят челси
Уж не знаю, кто сейчас пойдёт в Челси. Да и вроде разные игроки
+4
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Сади Самедов
Ответ Дмитрий Кораблев
После Кубка цена не упадет - и вариант в МЮ более адекватный, пока мало шума от МЮ и значит варианты считают ))) В целом игрок в паре с Каземиро смотрелся бы лучше чем в паре с хм... Эдегором
Райс будет в паре с Парти (может Кайседо) либо Жоржиньо, но никак не с Эдегором
+2
0
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Samurai99
Ответ Любезный Коссутий
все равно, очень дорого за год по контракту
Сам Райс говорил что два года
+2
0
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SaintsInformed
Ответ Lucky Z
Надеюсь, Вест Хэм не задеклайнит.
не задеклайнит Отмененный Рис
+2
0
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№7
Ответ cektor
он реально на столько хорош ?)
Мудрика за 100 взяли , а тут игрок который адаптирован к игре в АПЛ плюс игрок сборной так что наверное да)
+2
-1
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TravenS
Ответ Андрей Хенто
Вчера он практически не выделялся, особенно на фоне Амрабата.
Да и Амрабат не впечатлил)
+1
0
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Arima Baki
Ответ Любезный Коссутий
все равно, очень дорого за год по контракту
у ВХ есть право продления на год.
+1
0
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Demoznq
Ответ deGob
Сайт русский, пишут не пойми что .... Задеклайнит что это
Сайт русский, лига английская.
Получился гибрид
+1
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Red Line
дико большой ценник для деревяшки, с паспортом королевства
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Роман Буянов
Ответ №7
Мудрика за 100 взяли , а тут игрок который адаптирован к игре в АПЛ плюс игрок сборной так что наверное да)
А Мак Аллистер еще и ЧМ выиграл в добавок к написанным тобою заслугам, так его почему-то за 40 млн отпускают.
С Мудриком цену других игроков сравнивать максимально тупо, все понимают, что там 70% цены это политика.
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f0rmoceft
Ответ Автомобилист-Екб
ну почему за ту же сумму подписывают Беллингема, че так дорого
Потому что английский клуб продаёт английскому клубу)
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Акира_1
Ответ Автомобилист-Екб
ну почему за ту же сумму подписывают Беллингема, че так дорого
Ответ прост: английский паспорт творит чудеса.
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daninator
Ценники конечно дикие
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Горемычный Рибери
Вчера смотрел с Фиорентиной,нормальный чел,но не более,тем более за сотку.У Баварии полузащита и так норм.Лучше Витю Осимхена купили бы!
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United_LP
было бы хорошо в МЮ, но да ладно - с МакФредом помучаемся.
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Азиз Ибодуллаев
Бавария хотела купить за 55 млн)
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Куркучанка Куридзе
Из Лондона ехать в глухоманье Манчестерское, такое себе, у Арсенала все шансы ухватить его.
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№7
Ответ Роман Буянов
А Мак Аллистер еще и ЧМ выиграл в добавок к написанным тобою заслугам, так его почему-то за 40 млн отпускают. С Мудриком цену других игроков сравнивать максимально тупо, все понимают, что там 70% цены это политика.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Ливерпуль» активировал отступные, прописанные в контракте полузащитника с «Брайтоном». Их размер – 35 млн фунтов (40,7 млн евро).
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Syroezhkin
Ответ Куркучанка Куридзе
Из Лондона ехать в глухоманье Манчестерское, такое себе, у Арсенала все шансы ухватить его.
Не скажи. Я жил в Манчестере. Уютный, не суетливый город. Комфортнее Лондона
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Ихарь Окенфэйлов
В Англии как обычно цена +50% от нормальной. На широкую ногу живёт лига, ничего не скажешь
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Дмитрий Кораблев
После Кубка цена не упадет - и вариант в МЮ более адекватный, пока мало шума от МЮ и значит варианты считают ))) В целом игрок в паре с Каземиро смотрелся бы лучше чем в паре с хм... Эдегором
+1
-1
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cektor
он реально на столько хорош ?)
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Юрий Поляков
Дорого
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