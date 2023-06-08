«Арсенал» готовит предложение о трансфере полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Как пишет Daily Mail, «Арсенал» в ближайшие дни предложит за него 90 млн фунтов (почти 105 млн евро). Ранее «Вест Хэм» неоднократно давал понять, что оценивает своего капитана в 100 млн фунтов (чуть более 116 млн евро).

В случае покупки Райса « » придется выплатить всю сумму к следующему лету, так как в сентябре УЕФА включил «Вест Хэм» в список клубов, за соблюдением финансового фэйр-плей в которых следят наиболее внимательно.

«Канониры» считают, что лидируют в борьбе за англичанина. Райс – главная трансферная цель клуба на лето. «Арсенал» хочет сначала договориться с « » по Райсу, а уже потом заняться остальными целями.

В частности, этим летом клуб хочет подписать центрального защитника. Перед принятием решений по остальным целям «Арсенал» намерен понять, какой будет окончательная цена на Райса.

Интерес к полузащитнику также проявляет « » – Томасу Тухелю уже давно симпатичны качества этого игрока. Несмотря на интерес мюнхенского клуба, предпочел бы остаться в Англии.

«Арсенал» получил небольшое преимущество перед « », который тоже интересуется игроком, из-за того, что Деклан уже давно обосновался в Лондоне.

Несмотря на это, «Ман Юнайтед» может сделать предложение о трансфере Райса. Возможен вариант, при котором в сделку включат кого-то из игроков манкунианцев.

В этом сезоне опорник провел 50 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и выиграл с клубом первый трофей – Лигу конференций. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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