«Арсенал» уверен, что купит Райса. Опорник хочет перейти – ему нравится футбол Артеты

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Ньюкасл Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

«Арсенал» уверен, что вскоре купит Деклана Райса у «Вест Хэма».

Как пишет The Guardian, «канониры» хотят провести переговоры с «Вест Хэмом» быстро, чтобы опередить в борьбе за игрока «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». «Арсенал» лидирует в борьбе за Райса. Активная стадия переговоров скоро начнется.

«Вест Хэм» надеется выручить минимум 100 млн фунтов (чуть более 116 млн евро) за Райса, «Арсенал» хочет заплатить около 90 млн фунтов (почти 105 млн евро). Позиции «Вест Хэма» в переговорах усилятся, если клуб получит несколько предложений.

Ожидается, что Райс станет игроком «Арсенала». Деклан и Микель Артета относятся друг к другу со взаимным уважением.

Деклан хотел бы остаться в Лондоне, ему нравится футбол Артеты. По данным источника, опорник хочет перейти в «Арсенал».

Ранее глава «Вест Хэма» Дэвид Салливан объявил, что Райса отпустят этим летом.

Англичанин попал в систему «Вест Хэма» в 2014 году. В этом сезоне опорник провел 50 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и выиграл с клубом первый трофей – Лигу конференций.

Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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24 комментария

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Aleksey Yashin
Был недавно схожий сценарий, игрок даже видео Арсенала у себя в соцсетях выкладывал, а сейчас в раздевалку Челси не помещается
+27
-1
+26
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T S
Ответ <~Inter~>
Наступает стадия когда игрок между Баварией и Арсеналом выбирает последних
Топовые английские игроки часто уходили из родного чемпионата?
+16
0
+16
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Mario14
Ответ Aleksey Yashin
Был недавно схожий сценарий, игрок даже видео Арсенала у себя в соцсетях выкладывал, а сейчас в раздевалку Челси не помещается
Очень рады, что вместо него взяли Тросарда в 5 раз дешевле, который сделал результативных действий как минимум в 5 раз больше того распиареного бегунка!) Райс работяга на поле, он действительно нужен!
+11
-1
+10
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<~Inter~>
Наступает стадия когда игрок между Баварией и Арсеналом выбирает последних
+9
-2
+7
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Adr1
Ответ Фруктовый Кефир
О боже... Лучше бы Вератти взяли, чем этого английского бруска. Вчера в ЛК вообще ничем не отметился. Игрок уровня Бакаева
какая топовая аналитика))
+3
0
+3
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pack25
Ответ Train67
Ливерпуль щас купил Макалистера стоил всего 35 лямов и в разы круче игрок. А здесь 100+ надо платить за игрока хуже. Такое чувство что Ливерпуль решает кого за сколько покупать. А для остальных команд в АПЛ цены заоблачные.
У МакАлистера отступные были прописаны, Ливерпуль этим воспользовался. У Райса такого нет в контракте.
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Кайыргали Юнусов
А Бавария? ТУХЕЛЬ?
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Marcus-light
Уйдёт в Сити)
0
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savik-A.M.
Ответ T S
Топовые английские игроки часто уходили из родного чемпионата?
Оуэн , Бэкхэм , Макманаман , Линекер ну и Пол Инс
0
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Eden Hazard
Ответ savik-A.M.
Оуэн , Бэкхэм , Макманаман , Линекер ну и Пол Инс
5 человек за 25 лет, очень много)
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savik-A.M.
Ответ Eden Hazard
5 человек за 25 лет, очень много)
Так и итальянцев не больше будет , народ не любит смену окружения . Но все были звёздами
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Иван Пименов
Ответ Фруктовый Кефир
О боже... Лучше бы Вератти взяли, чем этого английского бруска. Вчера в ЛК вообще ничем не отметился. Игрок уровня Бакаева
Игроки разных позиций. Плюс Вератти старше.
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Фруктовый Кефир
О боже... Лучше бы Вератти взяли, чем этого английского бруска. Вчера в ЛК вообще ничем не отметился. Игрок уровня Бакаева
Старый Верратти и никогда в АПЛ не играл.
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Давид Сехлеян
Ответ Aleksey Yashin
Был недавно схожий сценарий, игрок даже видео Арсенала у себя в соцсетях выкладывал, а сейчас в раздевалку Челси не помещается
И Арсеналу крайне повезло, Троссард находкой оказался.
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