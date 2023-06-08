«Арсенал» уверен, что купит Райса. Опорник хочет перейти – ему нравится футбол Артеты

«Арсенал» уверен, что вскоре купит Деклана Райса у «Вест Хэма».

Как пишет The Guardian, «канониры» хотят провести переговоры с « » быстро, чтобы опередить в борьбе за игрока «Баварию», « » и « ». «Арсенал» лидирует в борьбе за Райса. Активная стадия переговоров скоро начнется.

«Вест Хэм» надеется выручить минимум 100 млн фунтов (чуть более 116 млн евро) за Райса, «Арсенал» хочет заплатить около 90 млн фунтов (почти 105 млн евро). Позиции «Вест Хэма» в переговорах усилятся, если клуб получит несколько предложений.

Ожидается, что Райс станет игроком « ». Деклан и относятся друг к другу со взаимным уважением.

Деклан хотел бы остаться в Лондоне, ему нравится футбол Артеты. По данным источника, опорник хочет перейти в «Арсенал».

Ранее глава «Вест Хэма» Дэвид Салливан объявил, что Райса отпустят этим летом.

Англичанин попал в систему «Вест Хэма» в 2014 году. В этом сезоне опорник провел 50 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и выиграл с клубом первый трофей – Лигу конференций.

Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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