Сперцян интересен «Интеру», «Сассуоло» и «Фиорентине», но предложений у «Краснодара» еще нет

Теги Интер Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Краснодар Сассуоло Эдуард Сперцян Футбол

Интерес к Эдуарду Сперцяну проявляют «Интер», «Сассуоло» и «Фиорентина».

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свой источник, эти клубы активно следят за прогрессом 23-летнего полузащитника «Краснодара». 

Наиболее конкретный интерес проявляет «Фиорентина». Пока ни один клуб не обращался в «Краснодар» с официальным предложением.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов отпустить своего воспитанника, но намерен получить за него 12 млн евро и бонусы.

Появлялась информация об интересе к Сперцяну со стороны «Фрайбурга» и гладбахской «Боруссии», а также «Аякса».

В этом сезоне у полузащитника 14 голов и 11 результативных передач в 41 матче Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Его статистику можно найти здесь.

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35 комментариев

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Давид Agabekyan
Мхитарян и Сперцян в одном клубе было бы красиво
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Павел Колесников
Интер, Сассуоло, Фиорентина, Аякс, Боруссия Мюнхенгладбах, Фрайбург, Байер… Кто следующий?
+18
-1
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Фарид Харисов
Ответ Павел Колесников
Интер, Сассуоло, Фиорентина, Аякс, Боруссия Мюнхенгладбах, Фрайбург, Байер… Кто следующий?
Барселона, Манчестер Сити, Реал, Бавария и ПСЖ.

Но в итоге всё усреднится, перейдет в какой-нибудь клуб уровня Монако/Аталанты
+18
-6
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DoBryy X
Прекрасный игрок, удачи ему
+6
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Хитон
Надо идти по стопам Сашки Кокорина. Думаю Александр поможет Эдик с адаптацией в Фиорентине)
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Олег Овчинников
Ответ Давид Agabekyan
Мхитарян и Сперцян в одном клубе было бы красиво
при всем уважении к Интеру, но молодому игроку предпочтительнее было бы начать с того же Сассуоло, который прекрасно раскрывает молодежь и играет в привлекательный атакующий футбол. Ну а дальше уже можно идти в Интер, уже более подготовленным для этого игроком.
+4
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Павел Колесников
Ответ Фарид Харисов
Барселона, Манчестер Сити, Реал, Бавария и ПСЖ. Но в итоге всё усреднится, перейдет в какой-нибудь клуб уровня Монако/Аталанты
Если вообще перейдет, все может быть. Но думаю, все-таки переберется куда-нибудь
+4
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OldRedWhite
Ответ Хитон
Надо идти по стопам Сашки Кокорина. Думаю Александр поможет Эдик с адаптацией в Фиорентине)
Лучше сразу на Кипр !
Зачем эти промежуточные пункты ?
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Николай Васильков
Ответ Павел Колесников
Интер, Сассуоло, Фиорентина, Аякс, Боруссия Мюнхенгладбах, Фрайбург, Байер… Кто следующий?
мЁнхенгадбах, Геннадий Сергеевич)
+1
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Areg Evoyan
Ответ selso99
Это нормальная ситуация. Интерес есть у всех, но никто не видел его на серьезном уровне сборных или еврокубков, поэтому большинство отпугивает цена, но вполне вероятно, что какой-то клуб рискнёт.
вчера все увидели его уровень международных соревнованиях
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Max Zhomkov
да какой Интер, вы что издеваетесь что ли)) Эдуард хороший футболист, но это явно не его уровень
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dmitry.tchidakin
Ответ DoBryy X
Прекрасный игрок, удачи ему
Это второй Шапи
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selso99
Ответ dArkognan
Чем больше клубов, тем мешьне шансов. Похоже на игры агентов. Он же не месяц назад появился, а клубы всё следят.
Это нормальная ситуация. Интерес есть у всех, но никто не видел его на серьезном уровне сборных или еврокубков, поэтому большинство отпугивает цена, но вполне вероятно, что какой-то клуб рискнёт.
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Алексей Краснодарский
Ответ selso99
Это нормальная ситуация. Интерес есть у всех, но никто не видел его на серьезном уровне сборных или еврокубков, поэтому большинство отпугивает цена, но вполне вероятно, что какой-то клуб рискнёт.
Как минимум Сперцян капитан сборной Армении и практически каждый матч отмечается результативные и действиями
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Павел Колесников
Ответ Николай Васильков
мЁнхенгадбах, Геннадий Сергеевич)
Каюсь)
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Repeant
Ответ Олег Овчинников
при всем уважении к Интеру, но молодому игроку предпочтительнее было бы начать с того же Сассуоло, который прекрасно раскрывает молодежь и играет в привлекательный атакующий футбол. Ну а дальше уже можно идти в Интер, уже более подготовленным для этого игроком.
Что-то многие переоценивают молодость Сперцяна, ему 23 года, парни его возраста с мс и реалом лч выигрывают и феерят несколько лет, тот же хвича его одногодка. Если это его уровень, должен уже сейчас туда идти и доказывать, молодой игрок это скорее Пиняев, который на 4 года его младше.
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Ivan Petrov
Ответ Давид Agabekyan
Мхитарян и Сперцян в одном клубе было бы красиво
Арик в сказки верит 😂
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Александр Белов
Ответ Олег Овчинников
при всем уважении к Интеру, но молодому игроку предпочтительнее было бы начать с того же Сассуоло, который прекрасно раскрывает молодежь и играет в привлекательный атакующий футбол. Ну а дальше уже можно идти в Интер, уже более подготовленным для этого игроком.
Краснодар тоже прекрасно подходит на роль Сассуоло, пора в топ клуб
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вовочка6762
А еще Сперцян интересен МЮ, Реалу и Баварии .
Но предложений у Краснодара нет.
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alik055
у Интера слоты на игроков из не ЕС уже заняты
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robbaggio
Это новость от тех, кто до этого писал "Интер собирается продать Бареллу за 50 млн"
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Vagan Mirakyan
пусть Интер его заберёт такой дует будет с Мхитаряном 🔥
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Tommy Addams
в итоге будет в зените
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Alex Ekimov
Предложений? Варварским способом как разрыв контракта или приостановке заберут в обход Краснодара и уефа поддержит
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Barvex
Никуда не перейдёт.
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