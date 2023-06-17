Сперцян интересен «Интеру», «Сассуоло» и «Фиорентине», но предложений у «Краснодара» еще нет

Интерес к Эдуарду Сперцяну проявляют «Интер», «Сассуоло» и «Фиорентина».

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свой источник, эти клубы активно следят за прогрессом 23-летнего полузащитника «Краснодара».

Наиболее конкретный интерес проявляет « ». Пока ни один клуб не обращался в «Краснодар» с официальным предложением.

Ранее сообщалось, что « » готов отпустить своего воспитанника, но намерен получить за него 12 млн евро и бонусы.

Появлялась информация об интересе к со стороны «Фрайбурга» и гладбахской «Боруссии», а также «Аякса».

В этом сезоне у полузащитника 14 голов и 11 результативных передач в 41 матче Мир и Фонбет Кубка России. Его статистику можно найти здесь.

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