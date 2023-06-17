Сперцян интересен «Интеру», «Сассуоло» и «Фиорентине», но предложений у «Краснодара» еще нет
Интерес к Эдуарду Сперцяну проявляют «Интер», «Сассуоло» и «Фиорентина».
Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свой источник, эти клубы активно следят за прогрессом 23-летнего полузащитника «Краснодара».
Наиболее конкретный интерес проявляет «Фиорентина». Пока ни один клуб не обращался в «Краснодар» с официальным предложением.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов отпустить своего воспитанника, но намерен получить за него 12 млн евро и бонусы.
Появлялась информация об интересе к Сперцяну со стороны «Фрайбурга» и гладбахской «Боруссии», а также «Аякса».
В этом сезоне у полузащитника 14 голов и 11 результативных передач в 41 матче Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Его статистику можно найти здесь.
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Но в итоге всё усреднится, перейдет в какой-нибудь клуб уровня Монако/Аталанты
Зачем эти промежуточные пункты ?
Но предложений у Краснодара нет.