Сперцяна просматривали скауты «Байера», «Фрайбурга» и «Менхенгладбаха», «Интер» тоже интересуется. Хавбек «Краснодара» хочет в Европу (Metaratings)

Теги Байер Боруссия Менхенгладбах Интер премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Фрайбург Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян привлек внимание «Интера» и трех немецких клубов

За игроком сборной Армении активно следят «Байер», «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах, утверждает Metaratings.

Также 22-летний футболист попал в сферу интересов итальянских клубов, одним из которых является «Интер».

Скауты клубов из Бундеслиги приезжали и просматривали Сперцяна, в отличие от итальянских клубов. Приоритет самого футболиста – переход в топ-5 европейских лиг в предстоящее трансферное окно.

В 21 матче нынешнего сезона Мир РПЛ Эдуард забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.

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13 комментариев

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nickfad2405@mail.ru
Ответ Three Days Grace
Хвича не даст соврать
Бундеслигу он физически не потянет. Да и вообще максимально переоцененный игрок
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Spartakus1984
Можно его вместе с Сафоновым включить в сделку в какой нибудь один клуб.
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Дмитрий Тихонов
Надо идти в "Интер" - это гарантированный вариант играть в Лиге Чемпионов!
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Osodj Djhshs
Нынешний Баер середняк, но при этом в котором даже Азмун сидит на банке
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Spartak Forever
Ответ Илья Лисицкий
можно и в Байер! думаю потянет, когда Диаби уйдет и Вирц.
Как азмун потянет ?
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ConorNite
Очередной ноунейм с завышенными ожиданиями
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Caniball
Ну миллионов за 12-15 евро все только выиграют от этого трансфера.
1. Новый клуб получит перспективного креативного игрока.
2. Эдуард перейдет в более статусную лигу и сильный клуб.
3. Краснодар получит не плохие деньги за своего воспитанника.
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Дядя ТУРА
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
и? если есть интерес из топ5 почему не рассмотреть? он же не в Реал и Сити хочет. достаточно средние клубы
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Саша Котляров
Думаю его Краснодар не отпусьят
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Никитос Семикоз
в Боруссию к Фарке
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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Илья Лисицкий
можно и в Байер! думаю потянет, когда Диаби уйдет и Вирц.
+8
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Three Days Grace
Ответ Александр Сандалов
Очередной наброс агентов
Хвича не даст соврать
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Александр Сандалов
Очередной наброс агентов
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