Сперцяна просматривали скауты «Байера», «Фрайбурга» и «Менхенгладбаха», «Интер» тоже интересуется. Хавбек «Краснодара» хочет в Европу (Metaratings)

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян привлек внимание «Интера» и трех немецких клубов

За игроком сборной Армении активно следят «Байер», «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах, утверждает Metaratings.

Также 22-летний футболист попал в сферу интересов итальянских клубов, одним из которых является «Интер».

Скауты клубов из Бундеслиги приезжали и просматривали Сперцяна, в отличие от итальянских клубов. Приоритет самого футболиста – переход в топ-5 европейских лиг в предстоящее трансферное окно.

В 21 матче нынешнего сезона Мир РПЛ Эдуард забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.