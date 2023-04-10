Сперцяна просматривали скауты «Байера», «Фрайбурга» и «Менхенгладбаха», «Интер» тоже интересуется. Хавбек «Краснодара» хочет в Европу (Metaratings)
Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян привлек внимание «Интера» и трех немецких клубов
За игроком сборной Армении активно следят «Байер», «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах, утверждает Metaratings.
Также 22-летний футболист попал в сферу интересов итальянских клубов, одним из которых является «Интер».
Скауты клубов из Бундеслиги приезжали и просматривали Сперцяна, в отличие от итальянских клубов. Приоритет самого футболиста – переход в топ-5 европейских лиг в предстоящее трансферное окно.
В 21 матче нынешнего сезона Мир РПЛ Эдуард забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.
1. Новый клуб получит перспективного креативного игрока.
2. Эдуард перейдет в более статусную лигу и сильный клуб.
3. Краснодар получит не плохие деньги за своего воспитанника.