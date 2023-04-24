Сперцян – одна из главных целей «Марселя». «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за хавбеком «Краснодара» (Sport24)

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Марселе».

По информации Sport24, французский клуб заинтересован в трансфере полузащитника « ».

«Во Франции пристально следят за Сперцяном. Для « » он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды.

Также известно, что футболиста активно рассматривают в Италии – « » и « » тоже следят за и могут его приобрести, если не этим летом, то в ближайшее зимнее трансферное окно.

Все три клуба готовы заплатить за Сперцяна не больше 14 миллионов евро с учетом всех бонусов», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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