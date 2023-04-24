Сперцян – одна из главных целей «Марселя». «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за хавбеком «Краснодара» (Sport24)

Теги Марсель Милан Фиорентина Игор Тудор премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Марселе».

По информации Sport24, французский клуб заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара». 

«Во Франции пристально следят за Сперцяном. Для «Марселя» он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды.

Также известно, что футболиста активно рассматривают в Италии – «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за Сперцяном и могут его приобрести, если не этим летом, то в ближайшее зимнее трансферное окно.

Все три клуба готовы заплатить за Сперцяна не больше 14 миллионов евро с учетом всех бонусов», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

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24 комментария

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Fark
Ответ Bashibuzuck
Почему нет, он же игрок сборной Армении😉
В Италии жесткие правила и есть ограничения на покупку игроков не из Евросоюза. Если и будет такой кандидат, он скорее будет из Южной Америки а не из Южного Кавказа
+13
0
+13
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Мистер Уайт
Фиорентина Кокорина может стать Фиорентиной Сперцяна.
+11
0
+11
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Fark
Вот серьезно Милан решил приобрести игрока не из Евросоюза? Вы что серьезно?
+12
-3
+9
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Александр Гуреу
Ответ Fark
В Италии жесткие правила и есть ограничения на покупку игроков не из Евросоюза. Если и будет такой кандидат, он скорее будет из Южной Америки а не из Южного Кавказа
Зачем Наполи Хвичу взял?!) Надо было взять на его место Абелардо из нашей раши)))
+5
0
+5
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Peter Parker
Ответ Fark
Вот серьезно Милан решил приобрести игрока не из Евросоюза? Вы что серьезно?
А почему нет, у них под боком играет вполне себе Мхитарян. Может они в нем видят игрока с потенциалом не хуже.
+5
0
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Виктор Литвинов
Надо отпускать в милан
+2
0
+2
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Bashibuzuck
Ответ Fark
Вот серьезно Милан решил приобрести игрока не из Евросоюза? Вы что серьезно?
Почему нет, он же игрок сборной Армении😉
+3
-1
+2
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moldfan
Ответ Виктор Литвинов
Надо отпускать в милан
Да любому из них, кто заплатит больше - нужно отпускать. Чего пацану сидеть и ждать у моря погоды. Еврокубков не предвидится ближайшее время.

Так, все-же для репутации школы - хорошо. Что уже воспитанники хорошие Европейские команды заберают. Милан так вообще большой клуб. Но объективно заиграть в Марселе или Фиорентине у Эдика шансов больше.
+2
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che kaif
Ответ Diablosax
Италия, Испания, Германия (как хороший трамплин), но только не этот чемп псж. Пожалуйста.
Чемп Баварии есть чемпа ПСЖ нету)) Париж не подминает целую лигу под себя.
+2
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Andrey Andreev
Ответ Diablosax
Италия, Испания, Германия (как хороший трамплин), но только не этот чемп псж. Пожалуйста.
Что за бред, через Францию куча людей перешла в топ-клубы. Сходу в Милан Сперцяну рановату, будет чалиться на лавке, а Марсель в самый раз.
+2
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валя_стакан
Ответ Fark
В Италии жесткие правила и есть ограничения на покупку игроков не из Евросоюза. Если и будет такой кандидат, он скорее будет из Южной Америки а не из Южного Кавказа
с пляжа бразильского конечно интереснее игроки
+1
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Анастасия Смирнова
Давно пора
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Милан 737..
Он играет слева в полузащите?, неплохой вариант на замену вместо Ребича в Милане ...
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Трент Резнор
Транзитом через Динамо Ереван будут покупать?
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Виктор Литвинов
Ответ moldfan
Да любому из них, кто заплатит больше - нужно отпускать. Чего пацану сидеть и ждать у моря погоды. Еврокубков не предвидится ближайшее время. Так, все-же для репутации школы - хорошо. Что уже воспитанники хорошие Европейские команды заберают. Милан так вообще большой клуб. Но объективно заиграть в Марселе или Фиорентине у Эдика шансов больше.
Согласен
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Милан 737..
Сперцян уже голевой пас отдал, пора в Милан !
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Милан 737..
Надо посмотреть сегодня как он против Спартака сыграет ...
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Милан 737..
Вроде хороший игрок, а на какой он позиции играет ? 🤔
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Sevuska
Самый Special из армян
Это Эдик Спецарян 👍
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