Сперцян – одна из главных целей «Марселя». «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за хавбеком «Краснодара» (Sport24)
Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Марселе».
По информации Sport24, французский клуб заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара».
«Во Франции пристально следят за Сперцяном. Для «Марселя» он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды.
Также известно, что футболиста активно рассматривают в Италии – «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за Сперцяном и могут его приобрести, если не этим летом, то в ближайшее зимнее трансферное окно.
Все три клуба готовы заплатить за Сперцяна не больше 14 миллионов евро с учетом всех бонусов», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Так, все-же для репутации школы - хорошо. Что уже воспитанники хорошие Европейские команды заберают. Милан так вообще большой клуб. Но объективно заиграть в Марселе или Фиорентине у Эдика шансов больше.
Это Эдик Спецарян 👍