Сперцян интересен не только ПСВ, но и «Лацио» с «Вильярреалом». Он хочет в Европу, но зимой из «Краснодара» не уйдет

Теги Лацио высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Россия Вильярреал серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян интересен не только ПСВ, но и еще двум европейским клубам.

По данным «РБ Спорт», интерес к полузащитнику «Краснодара» также проявляют «Лацио» и «Вильярреал», но наиболее предметным является интерес со стороны ПСВ. Нидерландский клуб общается с окружением игрока с ноября 2022 года, скауты ПСВ регулярно просматривают матчи с участием Сперцяна.

Эдуард и руководство «Краснодара» договорились, что зимой он команду не покинет. Сперцян хочет продолжить карьеру в Европе, но сейчас сосредоточен на подготовке к весенней части чемпионата России.

Сперцян – воспитанник «Краснодара». У него 10 голов и 5 результативных передач в 21 игре за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.

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40 комментариев

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Diamond house
Ответ HoratioH
На одного Хвичу приходятся сотни пустышек
Ну так этих пустышек и не зовёт никто
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Benderey
Вообще по барабану....
Сперцян игрок сборной Армении! По факту иностранец!
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Главдезинфектор СЭС
Ответ DiEmilio
Ну да, все именно так. Никакой политики)
При чем тут политика?Назови мне по именам кто из наших в Европе котируется? Головин и Миранчук на этом список реальных игроков окончен,а теперь посмотри на тех кто от Украины и в каких командах:Зинченко,Малиновский,этот за сотку,в Реале кипер в запасе,в Бельгии гора Хохлов бегает,да их вообще много по Европе к тому же не в парашных командах,видимо тоже дело в политике?)))Жесть угораю когда на понос говорят Золото,днище система футбольная в рф,одна коррупция,в московские фут школы без бабок не попасть,и конечно же все вокруг виноваты,а наших звёзд из-за политики не зовут,пора уже признать помойка ненужная наши футболюги,по пальцам одной руки можно пересчитать действительно перспективных парней.
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zer
Ответ Diablosax
Да, учитывая что он Сборник и там хорошо себя проявляющий надеюсь (хейтеры будут минусовать) на 15 миллионов хотя бы. Ну меньше - чистый бред! или 11-12 лямов, но с 20% хотя бы от будущей продажи.
я согласен, адекватный по нынешним временам ценник
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Valentin Kompaneytsev
Не так часто наши талантливые футболисты уезжают в сильные европейские клубы. Поэтому надо клубу их отпускать и гордиться, что вырастили такого игрока.
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nelmaa1950@mail.ru
Ответ TheSportNik
Сперцяну надо конечно надо уезжать из Краснодара, так как повторить судьбу остальных талантливых ребят из этого клуба не хотелось бы. В чем причина там? Думаю, что Галицкий считает их, типа рабами, если они в его академии воспитывались. А это все таки 21 век и ему надо отпускать пацанов в другие клубы, естественно за деньги. Условно Сафонов сейчас хорош, так устрой аукцион между клубами, кому он нужен, типа Зенит,ЦСКА и Спартак с Динамо, кто больше дал за него и продавай. И деньги и стимул для молодых вратарей Краснодара повторить путь Сафонова.
А чем перечисленные вами клубы лучше Краснодара? Какой стимул у Сафонова играть в ЦСКА,Спартаке или Динамо?
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Геннадий
Всем талантливым молодым российским игрокам нужно хотя бы попробовать себя в Европе . Если так у нас в стране будет продолжаться , то есть шанс этим ребятам стать "одними из многих" бездарностей , которых в нашем футболе пруд-пруди . Без хороших турниров и этой изоляции наш футбол будет всё больше деградировать , тем более с такими высокими зарплатами . Чиновники от футбола и владельцы клубов будут делать всё , чтобы как-то удерживать более-менее хороших футболистов , платя им хорошие деньги . А игроки это чувствуют и садятся на голову , что приводит к снижению требований к себе . Можно и не играть , но получать такие же деньги , даже не рвать задницу на поле . Футбол уходит на второй план . Сейчас ситуация ухудшается , если уж Рассказова "сватали" в какие-то топ-клубы Европы !? )) Если уже Маслова некоторые считают "великим" защитником , то дело дрянь . А что остаётся делать , если приличных игроков в нашем футболе - """" ночевал !
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Dan Kennedy
Ответ TheSportNik
Сперцяну надо конечно надо уезжать из Краснодара, так как повторить судьбу остальных талантливых ребят из этого клуба не хотелось бы. В чем причина там? Думаю, что Галицкий считает их, типа рабами, если они в его академии воспитывались. А это все таки 21 век и ему надо отпускать пацанов в другие клубы, естественно за деньги. Условно Сафонов сейчас хорош, так устрой аукцион между клубами, кому он нужен, типа Зенит,ЦСКА и Спартак с Динамо, кто больше дал за него и продавай. И деньги и стимул для молодых вратарей Краснодара повторить путь Сафонова.
Ну продавать в Зенит или Московские команды Галицкий точно не захочет, и это понятно, тем более сейчас еврокубков нет.

А вот почему он негативно настроен к уходу в Европу - непонятно. Но думаю если Эдуард сильно захочет, то отпустят.
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TheSportNik
Сперцяну надо конечно надо уезжать из Краснодара, так как повторить судьбу остальных талантливых ребят из этого клуба не хотелось бы.
В чем причина там?
Думаю, что Галицкий считает их, типа рабами, если они в его академии воспитывались.
А это все таки 21 век и ему надо отпускать пацанов в другие клубы, естественно за деньги.
Условно Сафонов сейчас хорош, так устрой аукцион между клубами, кому он нужен, типа Зенит,ЦСКА и Спартак с Динамо, кто больше дал за него и продавай.
И деньги и стимул для молодых вратарей Краснодара повторить путь Сафонова.
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garp
Эдик, надо ехать, у нас тут все ребята так думают
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ST-L
Ответ Классный руководитель
Очередной вброс для поднятия цены,,,,итог будет такой, не куда он не перейдет, не кто его не купит!
главное тебе с русским языком разобраться
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Эвициавун)
Да сразу надо уходить, если зовут, что даст этот весенний этап. Всё будет, как обычно, никто никуда не перейдёт.
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Классный руководитель
Очередной вброс для поднятия цены,,,,итог будет такой, не куда он не перейдет, не кто его не купит!
+1
-2
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Diablosax
Ответ zer
надеюсь Краснодар на его трансфере хорошо заработает, потому что эти деньги пойдут на воспитание новых талантов. Галицкий этого заслуживает. ну и судя по новостям, сам Сперцян с уважением относится к воспитавшему его клубу и не будет саботировать переговоры
Да, учитывая что он Сборник и там хорошо себя проявляющий надеюсь (хейтеры будут минусовать) на 15 миллионов хотя бы. Ну меньше - чистый бред! или 11-12 лямов, но с 20% хотя бы от будущей продажи.
+2
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+2
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Дмитрий Тихонов
Думаю, что лучший вариант - это ПСВ, потому что это атакующий футбол и + ещё можно титулы завоевать. В "Лацио" и "Вильярреале" это сделать гораздо сложнее.
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Contiliano
в итоге карьера пойдет как у Шапи
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HoratioH
Ответ Diamond house
Уверен, о Хвиче ты тоже так писал.
На одного Хвичу приходятся сотни пустышек
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Сергей Галынский
Как там Захарян то?
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DiEmilio
Ответ stee
так это же утки были. там был только интерес, типа "находятся в шорт-листе" , а конкретных трансферных предложений по ним не было. Да и на Сперцяна клубы уровня БД пока не выходят, хотя имхо, его трансфер сейчас будет более выгоден любым клубам, чем те возможные переходы: совсем юный Шапи-Сулейманов за оверпрайс или Смолов за 20-25 млн $ (вроде о такой сумме шли разговоры)
Смолова никто продавать не хотел. А 20+ кк была сумма в контракте как отступные. Краснодар за него такой ценник не выставлял клубам
+1
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DiEmilio
Ответ Главдезинфектор СЭС
Ну если столько заплатили значит лучше,интересно всегда читать тут коменты аналитиков говорящих а почему за игроков РПЛ столько не платят,да потому что футбол в России это пробитое дно,и в Украине футбольная школа на порядок выше чем у нас это факт
Ну да, все именно так. Никакой политики)
+3
-3
0
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zer
надеюсь Краснодар на его трансфере хорошо заработает, потому что эти деньги пойдут на воспитание новых талантов. Галицкий этого заслуживает. ну и судя по новостям, сам Сперцян с уважением относится к воспитавшему его клубу и не будет саботировать переговоры
+18
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+18
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Главдезинфектор СЭС
Ответ sp.msk.86
Вот так, обучался в системе Краснодара с 10 лет, затем принял гражданство Армении и скоро уедет в Европу, а для России останется чужим по итогу.
😂
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Главдезинфектор СЭС
Ответ Максим Прокофьев
Ну вот разве он хуже Мудрика, ща которого золотые горы отвалили?
Ну если столько заплатили значит лучше,интересно всегда читать тут коменты аналитиков говорящих а почему за игроков РПЛ столько не платят,да потому что футбол в России это пробитое дно,и в Украине футбольная школа на порядок выше чем у нас это факт
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stee
Ответ Aleksey Yashin
Надеюсь Краснодар, Сперцян и его агенты помнят случаи с Шапи-Сулеймановым (не перешел в Боруссию Д) и Смоловым (Вест Хэм и Боруссия Д), и как их карьера сложилась далее. Если будет достойное по деньгам предложение, надо пробовать и уходить.
так это же утки были. там был только интерес, типа "находятся в шорт-листе" , а конкретных трансферных предложений по ним не было. Да и на Сперцяна клубы уровня БД пока не выходят, хотя имхо, его трансфер сейчас будет более выгоден любым клубам, чем те возможные переходы: совсем юный Шапи-Сулейманов за оверпрайс или Смолов за 20-25 млн $ (вроде о такой сумме шли разговоры)
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Саша Котляров
Эдуард лучше игрок Краснода наврятли Краснодар отдаст его кто играть будет
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