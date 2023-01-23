Сперцян интересен не только ПСВ, но и «Лацио» с «Вильярреалом». Он хочет в Европу, но зимой из «Краснодара» не уйдет

интересен не только ПСВ, но и еще двум европейским клубам.

По данным «РБ Спорт», интерес к полузащитнику « » также проявляют « » и « », но наиболее предметным является интерес со стороны . Нидерландский клуб общается с окружением игрока с ноября 2022 года, скауты ПСВ регулярно просматривают матчи с участием Сперцяна.

Эдуард и руководство «Краснодара» договорились, что зимой он команду не покинет. Сперцян хочет продолжить карьеру в Европе, но сейчас сосредоточен на подготовке к весенней части чемпионата России.

Сперцян – воспитанник «Краснодара». У него 10 голов и 5 результативных передач в 21 игре за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.