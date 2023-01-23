Сперцян интересен не только ПСВ, но и «Лацио» с «Вильярреалом». Он хочет в Европу, но зимой из «Краснодара» не уйдет
Эдуард Сперцян интересен не только ПСВ, но и еще двум европейским клубам.
По данным «РБ Спорт», интерес к полузащитнику «Краснодара» также проявляют «Лацио» и «Вильярреал», но наиболее предметным является интерес со стороны ПСВ. Нидерландский клуб общается с окружением игрока с ноября 2022 года, скауты ПСВ регулярно просматривают матчи с участием Сперцяна.
Эдуард и руководство «Краснодара» договорились, что зимой он команду не покинет. Сперцян хочет продолжить карьеру в Европе, но сейчас сосредоточен на подготовке к весенней части чемпионата России.
Сперцян – воспитанник «Краснодара». У него 10 голов и 5 результативных передач в 21 игре за клуб во всех турнирах.
Полную статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.
Сперцян игрок сборной Армении! По факту иностранец!
А вот почему он негативно настроен к уходу в Европу - непонятно. Но думаю если Эдуард сильно захочет, то отпустят.
В чем причина там?
Думаю, что Галицкий считает их, типа рабами, если они в его академии воспитывались.
А это все таки 21 век и ему надо отпускать пацанов в другие клубы, естественно за деньги.
Условно Сафонов сейчас хорош, так устрой аукцион между клубами, кому он нужен, типа Зенит,ЦСКА и Спартак с Динамо, кто больше дал за него и продавай.
И деньги и стимул для молодых вратарей Краснодара повторить путь Сафонова.