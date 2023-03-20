Приоритет Сперцяна – переход в клуб из Италии или Испании

Хавбек « » хотел бы перейти в клуб из или Италии.

По данным «РБ Спорт», сейчас агентство CAA Stelar, с которым сотрудничает Сперцян, общается с разными клубами, включая представителей испанской Примеры и итальянской Серии А.

Эдуард хотел бы начать выступления в Европе с перехода в клуб из Испании или Италии.

Сейчас же игрок сборной Армении полностью сосредоточен на выступлении за «Краснодар».

В текущем сезоне Мир 22-летний игрок провел 19 матчей, отличившись 9 голами и 8 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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