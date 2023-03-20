Приоритет Сперцяна – переход в клуб из Италии или Испании

Теги премьер-лига Россия серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Краснодар агенты Эдуард Сперцян Футбол

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян хотел бы перейти в клуб из Испании или Италии.

По данным «РБ Спорт», сейчас агентство CAA Stelar, с которым сотрудничает Сперцян, общается с разными клубами, включая представителей испанской Примеры и итальянской Серии А.

Эдуард хотел бы начать выступления в Европе с перехода в клуб из Испании или Италии.

Сейчас же игрок сборной Армении полностью сосредоточен на выступлении за «Краснодар».

В текущем сезоне Мир РПЛ 22-летний игрок провел 19 матчей, отличившись 9 голами и 8 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ну в команде второй половины таблицы вполне возможно пригодился бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алар
Видел я вчера, как играл Сперцян... В Италию Сперцян хочет, но вряд ли Италии нужен такой Сперцян!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Тихонов
В "Наполи" к Хвиче!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
В Италии Сперцян должен неплохо вписаться, главное попасть к подходящему тренеру.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Котляров
Жаль если Эдуард уйдет сымй лучший игрок Краснодара
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
в отличии от некоторых своей игрой доказывает, что интересоваться им стоит. речь шла о том, что он стоит 15 млн и по современным меркам эту сумму многие клубы себе могут позволить. а Галицкий на эти деньги два года может академию содержать и новых талантов растить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ melmi
На мой взгляд условный Милан ему рано . Большие шансы что он будет больше на скамейке сидеть Ла Лига и условная Сельта ему бы больше подошла
Даже в Сосьедад можно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дри66линг Нейа
Сперцяну предлагают контракт из Барселоны,но я хочу остаться с Краснодаре)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ Sportfootball
Талантливый молодой футболист, заслуживающий поиграть за рубежом. Слышал про слухи с Миланом, если они правдивы, то это очень круто!
Опровергли в Милане это . Милан не собирается его покупать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Лучше бы перешел в Голландию на сезон другой. Лучше играть в ПСВ или Фйе чем выходить на замену в Специи или Эмполи.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ L A
Хочет быть вторым Хвичей
Неа . Хочет быть первым сперцяном
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
На мой взгляд условный Милан ему рано . Большие шансы что он будет больше на скамейке сидеть
Ла Лига и условная Сельта ему бы больше подошла
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Как говорится, "давай, до свидания")))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
в условный Вильярреал спокойно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sportfootball
Талантливый молодой футболист, заслуживающий поиграть за рубежом. Слышал про слухи с Миланом, если они правдивы, то это очень круто!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_Prinz
Да сколько уже можно. Оставьте Сперцяна в покое.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
L A
Хочет быть вторым Хвичей
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий