Приоритет Сперцяна – переход в клуб из Италии или Испании
Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян хотел бы перейти в клуб из Испании или Италии.
По данным «РБ Спорт», сейчас агентство CAA Stelar, с которым сотрудничает Сперцян, общается с разными клубами, включая представителей испанской Примеры и итальянской Серии А.
Эдуард хотел бы начать выступления в Европе с перехода в клуб из Испании или Италии.
Сейчас же игрок сборной Армении полностью сосредоточен на выступлении за «Краснодар».
В текущем сезоне Мир РПЛ 22-летний игрок провел 19 матчей, отличившись 9 голами и 8 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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