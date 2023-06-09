«Аякс» обращался в «Краснодар» насчет Сперцяна. Трансфер оценивается в 9 млн евро (De Telegraaf)

«Аякс» рассматривает возможность приобретения Эдуарда Сперцяна.

Нидерландский клуб сделал официальный запрос в «Краснодар» насчет 23-летнего хавбека.

Также спортивный директор « » Свен Мислинтат контактировал с агентством, представляющим интересы Сперцяна.

De Telegraaf считает, что, поскольку контракт полузащитника с «быками» рассчитан до 2026 года, трансферная стоимость составляет 9 млн евро.

Сообщалось, что « » готов продать футболиста за 10 млн плюс бонусы.

В этом сезоне у Сперцяна 14 голов и 11 результативных передач в 40 матчах Мир и Фонбет Кубка России. Подробнее его статистика – здесь.

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