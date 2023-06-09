«Аякс» обращался в «Краснодар» насчет Сперцяна. Трансфер оценивается в 9 млн евро (De Telegraaf)

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

«Аякс» рассматривает возможность приобретения Эдуарда Сперцяна.

Нидерландский клуб сделал официальный запрос в «Краснодар» насчет 23-летнего хавбека.

Также спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат контактировал с агентством, представляющим интересы Сперцяна.

De Telegraaf считает, что, поскольку контракт полузащитника с «быками» рассчитан до 2026 года, трансферная стоимость Сперцяна составляет 9 млн евро.

Сообщалось, что «Краснодар» готов продать футболиста за 10 млн плюс бонусы.

В этом сезоне у Сперцяна 14 голов и 11 результативных передач в 40 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Подробнее его статистика – здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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48 комментариев

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Никита Алексеев
Ответ Фарид Харисов
Ригобер, не могу тебе ответить, потому что ты ограничил возможность себе отвечать. Бесплатно отпустить? Бери больше, давай Галицкий доплатит Аяксу, чтобы взяли! «Времена такие» Господи...
У ригоберки давно фляга свистанула, проблемы Барселоны на нем сказались
Только Барса уже немного в себя приходит, а он нет
+61
-2
+59
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Фарид Харисов
Ригобер, не могу тебе ответить, потому что ты ограничил возможность себе отвечать.

Бесплатно отпустить? Бери больше, давай Галицкий доплатит Аяксу, чтобы взяли!

«Времена такие» Господи...
+63
-5
+58
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Никита Самарин
Сумма конечно небольшая. Важно продать может и не за самые большие деньги, но обязательно прописать процент с последующей перепродажи, так как Аякс продавать умеет, причём за огромные деньги.
+37
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Dmitry Orlov
Учиытвая, что это Аякс, лучше торговаться не за сумму трансфера, а процент от перепродажи. Потенциал у Эдика есть, так что Аякс наверняка не будет конечной точкой для него, а продавать эта команда умеет.
А для Краснодара это ещё и пиар академии - продаж воспитанников в крупные зарубежные клубы пока ещё не было.
+28
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+27
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Алексей Ильин
Ответ rigobersong
Да при любом предложении надо парня отпускать, ну какие 9 млн на сегодня:) Галицкий вообще должен его за символическую сумму в ляма 2 отпускать, что бы трансфер состоялся моментально:)
А ключ от квартиры, где деньги лежат, он вам дать не должен?
+16
-2
+14
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Куркучанка Куридзе
Надо пробовать, вернуться всегда успеет, может получится!
+7
-1
+6
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Мужанов Дмитрий Александрович
Как мне кажется в Аяксе он сможет закрепиться в обойме основных игроков и станет заметной фигурой всего чемпионата
+6
-1
+5
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Олег Попов
120 млн +66,6% от продажи
+4
0
+4
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Ярик01
23 года уже пареньку, терять даже еще один сезон без Европы опасно для дальнейшей карьеры.
+5
-1
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moldfan
Отличный вариант для Эдика. Нужно выбить бонусы + процент с перепродажи. И отправить в добрый путь. Я думаю у него все получится.
+8
-4
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lomme
До сих пор не понимаю, как отпустили такого игрока в сборную Армении.
+3
-1
+2
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Zalupechkin
Как так то ?? только вчера тут читал комменты , что он и двух миллионов не стоит и все эти слухи , это игры агентов .
+2
0
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La Crosse Bobcats
Ответ lomme
До сих пор не понимаю, как отпустили такого игрока в сборную Армении.
раньше я так же думал, а сейчас то что? очевидно же, что ближайшие лет 10 мы вне ЧМ и ЧЕ, так что какая разница по большому счету.
+2
0
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Dmitry Orlov
Ответ rigobersong
Да при любом предложении надо парня отпускать, ну какие 9 млн на сегодня:) Галицкий вообще должен его за символическую сумму в ляма 2 отпускать, что бы трансфер состоялся моментально:)
Пользователи интернетов лучше самого Галицкого знают, что и кому он должен, а что не должен.
+4
-2
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yrok77
Ответ Фарид Харисов
Ригобер, не могу тебе ответить, потому что ты ограничил возможность себе отвечать. Бесплатно отпустить? Бери больше, давай Галицкий доплатит Аяксу, чтобы взяли! «Времена такие» Господи...
Он по ходу много кого в чс закинул
+2
-1
+1
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KKA
Ответ Олег Попов
120 млн +66,6% от продажи
👍👍👍
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Абдаллах аль-Кутба
Ответ Шамиль Абдулпатахов
Как нужно что то им - так санкции не помеха
Согласен. Можешь в ответ наложить санкцию на продажу гергебильских мериносов в Нидерланды.
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Серый
Ответ yrok77
Он по ходу много кого в чс закинул
всех, кроме своих мультиаккаунтов и закадычного друга должуна
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Игорь Пичугин
Ответ Zenith forever
В голландский чемпионат переходить опасно - соблазнов много. Промес подтвердит :-)
Да и Влут тоже.
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Мексиканская песня
Антони напрягся.
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Мексиканская песня
9 млн евро чемодана наличных денег через самолёт через Арктику.
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Валерий Князькин
только утром деньги, а вечером стулья. а то мы вас знаем
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Классный руководитель
Инфа дно, у Аякса одна из лучших академий в мире, они на ней зарабатывают не плохо, зачем им какой то середняк рцян
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And-Rover
Отличное предложение выкатывают. Главное проценты получать в дальнейшем.
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Сергей Галынский
Идеальный вариант для толчка карьеры вперед
Для бундес сыроват(я про клубы еврокубков)
Одно непонятно,как Аякс платить собирается(и собирается ли вообще)
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