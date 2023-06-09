«Аякс» обращался в «Краснодар» насчет Сперцяна. Трансфер оценивается в 9 млн евро (De Telegraaf)
«Аякс» рассматривает возможность приобретения Эдуарда Сперцяна.
Нидерландский клуб сделал официальный запрос в «Краснодар» насчет 23-летнего хавбека.
Также спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат контактировал с агентством, представляющим интересы Сперцяна.
De Telegraaf считает, что, поскольку контракт полузащитника с «быками» рассчитан до 2026 года, трансферная стоимость Сперцяна составляет 9 млн евро.
Сообщалось, что «Краснодар» готов продать футболиста за 10 млн плюс бонусы.
В этом сезоне у Сперцяна 14 голов и 11 результативных передач в 40 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Подробнее его статистика – здесь.
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Только Барса уже немного в себя приходит, а он нет
Бесплатно отпустить? Бери больше, давай Галицкий доплатит Аяксу, чтобы взяли!
«Времена такие» Господи...
А для Краснодара это ещё и пиар академии - продаж воспитанников в крупные зарубежные клубы пока ещё не было.
Для бундес сыроват(я про клубы еврокубков)
Одно непонятно,как Аякс платить собирается(и собирается ли вообще)