«Лацио» опроверг информацию об интересе к Сперцяну: «Это фэйк»

«Лацио» опроверг информацию об интересе к .

Сообщалось, что, помимо итальянского клуба, полузащитником « » интересуются ПСВ и «Вильярреал».

« » интересуется Сперцяном? Это фэйк. Мы никогда им не интересовались», – сказал спортивный директор «Лацио» .

В текущем сезоне на счету Сперцяна 9 голов и 5 голевых передач в 16 матчах Мир . Его подробная статистика – здесь.