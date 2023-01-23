«Лацио» опроверг информацию об интересе к Сперцяну: «Это фэйк»

Теги Лацио Игли Таре премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

«Лацио» опроверг информацию об интересе к Эдуарду Сперцяну.

Сообщалось, что, помимо итальянского клуба, полузащитником «Краснодара» интересуются ПСВ и «Вильярреал».

«Лацио» интересуется Сперцяном? Это фэйк. Мы никогда им не интересовались», – сказал спортивный директор «Лацио» Игли Таре.

В текущем сезоне на счету Сперцяна 9 голов и 5 голевых передач в 16 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.

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7 комментариев

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*Василёк*
Заберите Захаряна, а то его два года забирают в Челси и никак не заберут.
А Сперцян пусть украшает своей игрой российский чемпионат. Удачи Эдуард!
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Алексей Гусев
Ответ Сектор Джаза
Не пролезаем по финансовому правилу, нет мест для игроков не ЕС. Это окно, похоже, без усиления.
чую Юве купит у Лацио, СМС))) А Лацио на его место Сперцяна)
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Макс Шева
Можно выдохнуть,он абсолютно никому не интересен из за рубежа кроме разве ,что Турции.Ну а там сами знаете какие они ценники навешивают на раскрученных футболистов.Баринов 4,значит Сперцян где- то 500 тыс.
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Сектор Джаза
Не пролезаем по финансовому правилу, нет мест для игроков не ЕС. Это окно, похоже, без усиления.
0
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Максим Прокофьев
Ну и зря)))
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-2
+1
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Glukinho
Это фЭйк, а не какой-то там фЕйк
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red hikkikomori
Ясен пень, там источник новости о том что он им интересен "РБ спорт"
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