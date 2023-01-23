«Лацио» опроверг информацию об интересе к Сперцяну: «Это фэйк»
«Лацио» опроверг информацию об интересе к Эдуарду Сперцяну.
Сообщалось, что, помимо итальянского клуба, полузащитником «Краснодара» интересуются ПСВ и «Вильярреал».
«Лацио» интересуется Сперцяном? Это фэйк. Мы никогда им не интересовались», – сказал спортивный директор «Лацио» Игли Таре.
В текущем сезоне на счету Сперцяна 9 голов и 5 голевых передач в 16 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.
А Сперцян пусть украшает своей игрой российский чемпионат. Удачи Эдуард!