Сперцян интересен «Гладбаху» и «Фрайбургу». Клубы общались с окружением хавбека «Краснодара» («РБ Спорт»)
Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Интерес к полузащитнику «Краснодара» проявляют «Фрайбург» и менхенгладбахская «Боруссия», сообщает «РБ Спорт». Оба клуба контактировали с окружением футболиста. Их скауты будут присутствовать на ближайших матчах сборной Армении в Лиге Наций, чтобы вживую понаблюдать за игрой 23-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов отпустить Сперцяна, но хочет получить 12 миллионов евро и бонусы.
В этом сезоне у 23-летнего полузащитника 14 голов и 11 результативных передач в 41 матче Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Его статистику можно найти здесь.
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