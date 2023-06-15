Сперцян интересен «Гладбаху» и «Фрайбургу». Клубы общались с окружением хавбека «Краснодара» («РБ Спорт»)

Теги Боруссия Менхенгладбах премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы сборная Армении по футболу Фрайбург Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Интерес к полузащитнику «Краснодара» проявляют «Фрайбург» и менхенгладбахская «Боруссия», сообщает «РБ Спорт». Оба клуба контактировали с окружением футболиста. Их скауты будут присутствовать на ближайших матчах сборной Армении в Лиге Наций, чтобы вживую понаблюдать за игрой 23-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов отпустить Сперцяна, но хочет получить 12 миллионов евро и бонусы. 

В этом сезоне у 23-летнего полузащитника 14 голов и 11 результативных передач в 41 матче Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Его статистику можно найти здесь.

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25 комментариев

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arlovski
Ответ шампион
От создателей Титова в Баварии, Дзагоева в Тоттенхэме и Акинфеева в Манчестере
и Кварацхелии в Наполи, ага
+41
-4
+37
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arlovski
Ответ Дмитрий Никифоров
можно порадоваться за него, что хоть кто-то присматривается, поглядывает на наш чемпионат, дай Бог все получится, нечего ему у нас делать
Никто и не переставал смотреть на РПЛ. Это популистский миф. Надо быть полным дилетантом, чтобы не иметь скаутов по чемпионату уровня РПЛ. Уверен, что у клуба уровня Фрайбурга есть полные скаутские отчёты по всем клубам РПЛ
+24
-3
+21
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Давид Кочинян
А вот это интересно, ведь в «Гладбахе» уже есть один игрок сборной Армении. Будет тандем 🤔
+22
-5
+17
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Дядя ТУРА
Ответ Efren Tri
Там нет армяна
Маркус Тюрам по твоему Француз??
+14
-1
+13
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David Graf
не лиги наций а квалификации чемпионате европы
+5
0
+5
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madjer163
Оба клуба очень даже солидные , а потом в топ 5 можно залететь
+3
0
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Сергей Жарковский
Хороший игрок, всех благ ему!👍
+2
0
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& Co1366
Вряд ли что-то получится с трансфером.
+8
-7
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Дмитрий Никифоров
можно порадоваться за него, что хоть кто-то присматривается, поглядывает на наш чемпионат, дай Бог все получится, нечего ему у нас делать
+4
-3
+1
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Araminho
Ответ Поцелуй Оздоева
О ком речь?
Грант-Леон Ранос (Ераносян), перешел туда этим летом из молодежной команды Баварии.
+1
0
+1
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шампион
Ответ alexis2020
Фрайбург это не Бавария, вполне реалистичный трансфер. Да и к мюнхенцам переходят ребята вроде Буна Сарра и Марка Роки
Наши Сарры привыкли кушать икру альбиноса.
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alexis2020
Ответ шампион
От создателей Титова в Баварии, Дзагоева в Тоттенхэме и Акинфеева в Манчестере
Фрайбург это не Бавария, вполне реалистичный трансфер. Да и к мюнхенцам переходят ребята вроде Буна Сарра и Марка Роки
0
0
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Поцелуй Оздоева
Ответ Давид Кочинян
А вот это интересно, ведь в «Гладбахе» уже есть один игрок сборной Армении. Будет тандем 🤔
О ком речь?
+1
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RBChannel
Думаю, тяжело будет осуществить этот трансфер. Западные клубы неохотно рассчитываются с российскими. Краснодару нужны гарантии выплаты сумму трансфера. Самая лучшая гарантия - единый платеж всей суммы сразу. На такое ни один клуб не пройдёт. Будут клянчить приостановки контракта.
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D3xTer
во Фрайбург лучше, там щас банда приличная
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a-fon
Даже у Сперцяна есть окружение )
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Alex_V69
Два клуба, которые играют в интересный футбол. Надеюсь на переход. Будет интересно. И для Сперцяна хорошее развитие карьеры.
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