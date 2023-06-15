Сперцян интересен «Гладбаху» и «Фрайбургу». Клубы общались с окружением хавбека «Краснодара» («РБ Спорт»)

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Интерес к полузащитнику « » проявляют « » и менхенгладбахская « », сообщает «РБ Спорт». Оба клуба контактировали с окружением футболиста. Их скауты будут присутствовать на ближайших матчах сборной Армении в Лиге Наций, чтобы вживую понаблюдать за игрой 23-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов отпустить , но хочет получить 12 миллионов евро и бонусы.

В этом сезоне у 23-летнего полузащитника 14 голов и 11 результативных передач в 41 матче Мир и Фонбет Кубка России. Его статистику можно найти здесь.