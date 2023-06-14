«Краснодар» хочет 12 млн евро и бонусы за Сперцяна

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян деньги Футбол

Эдуард Сперцян может покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно.

По данным «РБ Спорт», между руководством «Краснодара» и игроков есть договоренность о том, что он может сменить клуб этим летом.

В контракте Сперцяна с «Краснодаром» прописаны отступные в размере 15 млн евро. Однако клуб хочет получить за полузащитника 12 млн евро и бонусы.

Ранее сообщалось о предметном интересе к Сперцяну со стороны «Аякса».

В этом сезоне у 23-летнего полузащитника 14 голов и 11 результативных передач в 41 матче Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Его статистику можно найти здесь.

Сперцян о карьере в Европе: «Хотелось бы, но посмотрим, как будет»

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23 комментария

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bestvideox
Держим кулаки. Аякс для старта в Европе самое то.
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Нормальный ценник
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Дэннис Молинарев
Почти в 7 раз дешевле Мудрика
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Reright18
Будет круто для всех, если договорятся!
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Сергей Орлов
Ответ utsh44psmr
И пачку масло из Магнита
Который отжали у Галицкого много лет назад и с тех пор еще раз перепродали.
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Сергей Жарковский
Солидный клуб Европы, хорошо если договорятся!
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Slavnov
Ну он так и по трансфермаркету стоит,вполне адекватно,можно даже немного поднять ценник
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spartak-v
Ответ utsh44psmr
И пачку масло из Магнита
А причем тут Магнит?
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Оламаукбери
Ответ Дэннис Молинарев
Почти в 7 раз дешевле Мудрика
И в 21600 раз дороже сутормина
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Aggrrist
Ответ bestvideox
Держим кулаки. Аякс для старта в Европе самое то.
Так то Сперцян уже стартовал и в еврокубках играл.
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utsh44psmr
Ответ Максим Крыжовников
ты в каком году застрял?
Да они на всю жизнь Магнит, причем тут год
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Максим Крыжовников
Ответ utsh44psmr
И пачку масло из Магнита
ты в каком году застрял?
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Recreated
Ответ utsh44psmr
И пачку масло из Магнита
Ты устарел, у тебя оч старая инфа!
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Marcus-light
Адекватно
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sergey2022
Физики не будет хватать, если перейдёт
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riverman1980
Без Сперцяна ФК Игрушка Арутюняна окончательно закрепится в статусе середняка.
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Aggrrist
Аякс понимает, что если он такой же сезон у них проведёт, то из-за наценки лиги перепродадут в три раза дороже.

Объективно один и тот же игрок в РПЛ и Эредевизи котируютчя по разному в плане ценника, во многом не из-за футбольных вещей.
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