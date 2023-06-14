«Краснодар» хочет 12 млн евро и бонусы за Сперцяна

Эдуард Сперцян может покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно.

По данным «РБ Спорт», между руководством « » и игроков есть договоренность о том, что он может сменить клуб этим летом.

В контракте с «Краснодаром» прописаны отступные в размере 15 млн евро. Однако клуб хочет получить за полузащитника 12 млн евро и бонусы.

Ранее сообщалось о предметном интересе к Сперцяну со стороны «Аякса».

В этом сезоне у 23-летнего полузащитника 14 голов и 11 результативных передач в 41 матче Мир и Фонбет Кубка России. Его статистику можно найти здесь.

Сперцян о карьере в Европе: «Хотелось бы, но посмотрим, как будет»