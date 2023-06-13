«Реал» готов купить Мбаппе этим летом. Перес регулярно общается с окружением форварда (ESPN)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес ESPN Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» заинтересован в скорейшем приобретении Килиана Мбаппе.

По сведениям ESPN, мадридцы готовы сделать предложение о покупке форварда уже этим летом, а не ждать следующего, когда француз станет свободным агентом. Сам игрок тоже предпочитает испанский клуб другим вариантам.

Президент «Реала» Флорентино Перес регулярно контактирует с окружением Мбаппе. Недавно они вновь пообщались.

Если «ПСЖ» всерьез готов рассматривать предложения, мадридцы готовы направить свое.

Сообщалось, что парижане хотят получить за своего лучшего бомбардира примерно 150 млн евро.

Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ». Онлайн главного трансфера года

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96 комментариев

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corazón blanco
В общем сейчас все лето будет читать про слух о переходе в Мадрид, о непродлении контракта. Потом о возможности продления контракта с повышением зарплаты или переходе Мбаппе в Юнайтед после покупки его шейхами.
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Isshin88
Было бы неплохо. С учётом ухода Бензема клубу нужен забивной нападающий.
+46
-13
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Burel
Ответ JENNINGS
При всём уважении, если выбирать между 30-тилетним британцем за оверпрайс и 24-летним французом, у которого, возможно, пик карьеры ещё впереди, нужно брать дело в руки и выкладывать за Мбаппе столько, сколько нужно, закрыв позицию центрфорварда на несколько лет вперёд! В крайнем случае - Хулиан Альварес, о котором я писал вчера
когда это Мбаппе был центрфорвардом
+27
-8
+19
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JENNINGS
При всём уважении, если выбирать между 30-тилетним британцем за оверпрайс и 24-летним французом, у которого, возможно, пик карьеры ещё впереди, нужно брать дело в руки и выкладывать за Мбаппе столько, сколько нужно, закрыв позицию центрфорварда на несколько лет вперёд! В крайнем случае - Хулиан Альварес, о котором я писал вчера
+26
-10
+16
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corazón blanco
Ответ Barca_mania
Вероятность перехода: в Барсу 85% в МЮ 67% в реал 6% остаться на год в псж 25%
Я думал, что Вы уже завязали с прогнозами ввиду последних «успехов».
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Роман
Будет отличным усилением. И достойная замена десятки Бенземы.
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Иван Баланар
Ответ SoWeTo
Перес кажется на колени уже готов опуститься перед Мбаппе))
Ну да, лучше Мудрика за сотку взять и прочий неликвид с гордым лицом и стоять уже всей командой в позе рака, согласен.
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Highlander05
Хакими прихватите заодно
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Михо
Ответ Роман
Будет отличным усилением. И достойная замена десятки Бенземы.
У него позиция Винисиуса скорее, он не любит играть девятку
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Black Phoenix
Тогда токсичность Роналду в МЮ покажется сказкой в сравнении с Мбаппе в Реале. Развалит он клуб, как пить дать. По крайней мере постарается.
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Surviving
Почему барсуки так занервничали?😂
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Max Zhomkov
Ответ Роман
Будет отличным усилением. И достойная замена десятки Бенземы.
он не играет центрального нападающего. более того если его выпустить без центр напа, то некому бороться и цепляться за мячи будет. Мбаппе больше на чистых играет. Так что замена Бензема точно нужна, без оглядки на возможный трансфер мбаппе
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ericssons
Ответ инок
Просто смешно. Уже который раз все ведутся на явно классическую схему по выкачиванию денег от шейхов со стороны Мбаппе.
Ну Мбаппе в очередной раз всё правильно делает. Либо добьётся очередной мега контракт от шейхов, либо перейдет в лучший клуб мира о котором мечтал.
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JENNINGS
Ответ Burel
когда это Мбаппе был центрфорвардом
В «ПСЖ», например, особенно в первой половине сезона 2022/23
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Вероятность перехода: в Барсу 85% в МЮ 67% в реал 6% остаться на год в псж 25%
85% плюс 67% плюс 6% плюс 25% = 183% Ты гений!😂😂😂
+4
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Akbar Djumakulov
Ответ Роман
Будет отличным усилением. И достойная замена десятки Бенземы.
9 ки
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<~Inter~>
Ответ JENNINGS
В «ПСЖ», например, особенно в первой половине сезона 2022/23
Когда он через интервью говорил как ему приятно играть в сборной в паре с Жиру?
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инок
Просто смешно. Уже который раз все ведутся на явно классическую схему по выкачиванию денег от шейхов со стороны Мбаппе.
+5
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ILAJ
Подскажите уак банить новости про мбапе? Задрали, каждая 2 я
+2
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Егор Лешуков
Многоходовочка.Перес-Бензема-Мбапе. Реал отпускает Бензема без проблем зная что Донателло выпишет рога Парижу. Карим с деньгами, Черепашонок с деньгами и топ-клубом, Реал с топ-игроком и надеждой на будущее, ну может ещё и с гемороем. Все в дамках. Ну кроме Парижа. 100% на троих разыграли комбинацию.
+2
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Overkiller
До конца ТО вкладку со спорцем можно закрывать, приложуху удалять. Мегатонны навоза в виде "новостей" уже привычны, но "онлайн трансфера Мбаппе" это уже запредельный уровень дикой тупости.
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
ты же писал два года назад, что дорога в реал ему закрыта?) или переобулся уже?)
Меня 2 года назад не было на сайте, чудик :)
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Val Smith
Ответ SoWeTo
Перес кажется на колени уже готов опуститься перед Мбаппе))
Не завидуй
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Ты уже заскулил, что райс выбрал играть в топ чемпионате бгг?)
Я в бритишей не верю вне АПЛ. Я был против с самого начало.
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Dima Demchenko
Мбаппе никогда не был центральным нападающим (форвардом). Он скорее всегда играл вингера (на фланге).

Кейн вот именно на место Бензема больше подходит
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