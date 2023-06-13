«Реал» готов купить Мбаппе этим летом. Перес регулярно общается с окружением форварда (ESPN)

«Реал» заинтересован в скорейшем приобретении Килиана Мбаппе.

По сведениям ESPN, мадридцы готовы сделать предложение о покупке форварда уже этим летом, а не ждать следующего, когда француз станет свободным агентом. Сам игрок тоже предпочитает испанский клуб другим вариантам.

Президент « » регулярно контактирует с окружением Мбаппе. Недавно они вновь пообщались.

Если «ПСЖ» всерьез готов рассматривать предложения, мадридцы готовы направить свое.

Сообщалось, что парижане хотят получить за своего лучшего бомбардира примерно 150 млн евро.

Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ». Онлайн главного трансфера года