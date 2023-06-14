Мбаппе о письме боссам «ПСЖ»: «Не требовал трансфер в «Реал» – просто сообщил, что не продлю контракт. Счастлив остаться на следующий сезон»»
Килиан Мбаппе заявил, что не требовал продать его в «Реал» этим летом.
Ранее стало известно, что нападающий направил руководству «ПСЖ» письмо, в котором сообщил о нежелании продлевать контракт до 2025 года.
«Я не просил о трансфере и не требовал продать меня в «Реал». Я просто сообщил, что не хочу активировать опцию продления контракта.
Мы с «ПСЖ» никогда не обсуждали подписание нового соглашения, но я счастлив остаться здесь на следующий сезон», – сказал Мбаппе в интервью La Gazzetta dello Sport.
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Готов поспорить, что тут он своими «не требовал трансфера в Реал — просто сообщил, что не продлю контракт» страхует себя и убивает двух зайцев одним выстрелом.
1. Перекладывает репутационную ответственность за решение о трансфере на ТСЖ (Мбаппе никто не осудит, если его выставят на трансфер, ибо он повел себя уважительно по отношению к ТСЖ — сообщил им о желании остаться в клубе еще на один год, всё официально задокументировано).
2. Вынуждает клуб либо уступить ему и продать за 150 млн, либо отпустить через год бесплатно
Мбаппе выходит чистым из воды. Всё давление на ТСЖ. Несмотря на то, какой Мбаппе чудак, пиар и юр команда у него сплошные гении
Это называется профессиональное отношение.
А не профессиональное - когда игрок с годом контракта начинает давить на руководство, чтобы продали(и подешевле), а иначе через год бесплатно уйдет.
Главное то, что Мбаппе без проблем согласен доработать свой контракт до конца. Остальное же, решать Шейхам, продать его и дать доработать до конца. Вот и все.
Реал вроде все заботится об атмосфере внутри компании, этот товарищ может ее качественно испортить.