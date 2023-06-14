Килиан Мбаппе заявил, что не требовал продать его в «Реал» этим летом.

Ранее стало известно, что нападающий направил руководству «ПСЖ» письмо, в котором сообщил о нежелании продлевать контракт до 2025 года.

«Я не просил о трансфере и не требовал продать меня в « ». Я просто сообщил, что не хочу активировать опцию продления контракта.

Мы с «ПСЖ» никогда не обсуждали подписание нового соглашения, но я счастлив остаться здесь на следующий сезон», – сказал Мбаппе в интервью La Gazzetta dello Sport.

💣 Мбаппе снова хочет уйти из «ПСЖ». Если не продлит контракт – продажа!

Трио Мбаппе, Месси и Неймара – провал. Теперь уже точно

Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ». Онлайн главного трансфера года