Мбаппе о письме боссам «ПСЖ»: «Не требовал трансфер в «Реал» – просто сообщил, что не продлю контракт. Счастлив остаться на следующий сезон»»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе заявил, что не требовал продать его в «Реал» этим летом.

Ранее стало известно, что нападающий направил руководству «ПСЖ» письмо, в котором сообщил о нежелании продлевать контракт до 2025 года.

«Я не просил о трансфере и не требовал продать меня в «Реал». Я просто сообщил, что не хочу активировать опцию продления контракта.

Мы с «ПСЖ» никогда не обсуждали подписание нового соглашения, но я счастлив остаться здесь на следующий сезон», – сказал Мбаппе в интервью La Gazzetta dello Sport.

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65 комментариев

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Mohnatiy
Я вас не люблю, но жить пока будем вместе
+146
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+143
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Собиратель хаоса
Ответ Mohnatiy
Я вас не люблю, но жить пока будем вместе
Скорее: - Продлевать будете?!
+29
-1
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Даниил Гутин
А вот Аль-Хелайфи не счастлив отпускать бесплатно игрока за 180 лямов
+27
-1
+26
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Роман
Давай, Мбаппе. Ещё немного и 100 лямов сверху себе выбьешь.
+23
-3
+20
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Strateg 7
Ответ Луизао фром мексика
Лучший игрок в истории футбола обязан уйти из шейхоклуба
Так уже ж ушёл в Интер Майами)
+34
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Дворовый футболист
С прошлого лета доверие к Мбаппе сильно пострадало
Готов поспорить, что тут он своими «не требовал трансфера в Реал — просто сообщил, что не продлю контракт» страхует себя и убивает двух зайцев одним выстрелом.

1. Перекладывает репутационную ответственность за решение о трансфере на ТСЖ (Мбаппе никто не осудит, если его выставят на трансфер, ибо он повел себя уважительно по отношению к ТСЖ — сообщил им о желании остаться в клубе еще на один год, всё официально задокументировано).

2. Вынуждает клуб либо уступить ему и продать за 150 млн, либо отпустить через год бесплатно

Мбаппе выходит чистым из воды. Всё давление на ТСЖ. Несмотря на то, какой Мбаппе чудак, пиар и юр команда у него сплошные гении
+13
-1
+12
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Dan Kennedy
Конечно он не требовал его продать - свободным агентом можно намного больше заработать.
+11
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Fonbaron
Просто выбивает бабло. Хочет уйти именно бесплатно чтобы получить подписной бонус
+12
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Artuom Batishev
Ответ Mohnatiy
Я вас не люблю, но жить пока будем вместе
Вздор.

Это называется профессиональное отношение.
А не профессиональное - когда игрок с годом контракта начинает давить на руководство, чтобы продали(и подешевле), а иначе через год бесплатно уйдет.
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akrets
Ты меня пока не выписывай из квартиры. Мало ли чего...
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Маноло Санчи́с
Ну короче понятно, опять контракт пожирнее себе выбивает.
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Гуркюфф
Какой же скользкий . Отвратительное поведение
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SaH4r.
Ответ Луизао фром мексика
Лучший игрок в истории футбола обязан уйти из шейхоклуба
чел...😂
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&_Bishep_&
Ответ DonaldBrashear 2.0
а прикиньте реально его в этим летом не пропадут, лето 2024 года, контракт закончился. Реал ручки потирает и все такое, Мбаппе до последнего говорит, что да, обязательно перейдет, сейчас только Евро отыграю и все такое. А потом бац, и еще контракт продлевает с ПСЖ на сотни миллионов, вот Перес окажется глупцом тогда.
А причем тут Перес? Глупцами окажутся шейхи. А в Реале звезды всегда будут...это футбольный Эверест.
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Максим Смирнов
Этого клоуна давно уже пора гнать с позором из команды, перед этим показательно переведя его в дубль. Очень зря его сравнивают с Донателло — тот был самой умной черепашкой и более того, его поведение и дисциплина были примером для инфантильного Микеланджело, романтичного Рафаэля и импульсивного Леонардо. Он был самым старшим из них и они его больше всего уважали. А этого циркача уважать не за что
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Собиратель хаоса
Ответ DonaldBrashear 2.0
а прикиньте реально его в этим летом не пропадут, лето 2024 года, контракт закончился. Реал ручки потирает и все такое, Мбаппе до последнего говорит, что да, обязательно перейдет, сейчас только Евро отыграю и все такое. А потом бац, и еще контракт продлевает с ПСЖ на сотни миллионов, вот Перес окажется глупцом тогда.
Я думаю, что Перес еще 10 раз подумает, подписывать его или нет. Если отмести пиар, то ничего сверхфантастического в Мбаппе нет. Ему уже почти 25 лет, а он еще ни одной золотой бутсы не выиграл, играя в чемпионате одной команды и имея статистику на уровне пенсионера Ляказетта. У Месси к 25 годам было уже 3, для сравнения.
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Паша Тахмазов
Он притворяется?)
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nurikkkk
Ответ banchik1
Ну-ну-ну, это какое-то запредельно наивное утверждение. Можно подумать, Мбаппе и его окружение не понимают, что для клуба теперь важно получить хоть какие-то деньги за игрока и он явно активизирует попытки продать игрока. Прекрасно это понимают, и безусловно именно это и имеют в виду в своих краткосрочных планах.
Неважно что Мбаппе и его окружение думают и понимают...
Главное то, что Мбаппе без проблем согласен доработать свой контракт до конца. Остальное же, решать Шейхам, продать его и дать доработать до конца. Вот и все.
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buturlinomo
Как бы Перес не сделал с Мбаппе роковую ошибку.
Реал вроде все заботится об атмосфере внутри компании, этот товарищ может ее качественно испортить.
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&_Bishep_&
Счастье сроком на один год...и не днем более 😂😂
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DonaldBrashear 2.0
а прикиньте реально его в этим летом не пропадут, лето 2024 года, контракт закончился. Реал ручки потирает и все такое, Мбаппе до последнего говорит, что да, обязательно перейдет, сейчас только Евро отыграю и все такое. А потом бац, и еще контракт продлевает с ПСЖ на сотни миллионов, вот Перес окажется глупцом тогда.
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Космос777
В 24 Мбаппе в Реал. В 25 Гвардиола с Холандом в Барсу если они тупить не будут покупая каждый год неликвид а потерпят чуть !
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Эдуард Бочаров
Очередные маневры для выбивания контракта на пару сотен миллионов побольше. Я, надеюсь, он в Реал так и не перейдёт. Были уже такие игроки, которые только за деньгами шли. Итог и сами знаете.
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Валли Бакытжанович
Ответ DonaldBrashear 2.0
а прикиньте реально его в этим летом не пропадут, лето 2024 года, контракт закончился. Реал ручки потирает и все такое, Мбаппе до последнего говорит, что да, обязательно перейдет, сейчас только Евро отыграю и все такое. А потом бац, и еще контракт продлевает с ПСЖ на сотни миллионов, вот Перес окажется глупцом тогда.
Это Мбаппе окажется (и есть) глупцом.
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liverpool and barcelona fan
Мягко послал) Сезон помучается потом перейдет в свой любимый Реал бесплатно за 100 млн подписных) Будет прикол если еще и 7 номер своего кумира потребует.
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