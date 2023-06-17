Переход Кузяева в «Бешикташ» зависит от решения тренера

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Шенол Гюнеш Далер Кузяев Футбол

Трансфер Далера Кузяева в «Бешикташ» зависит от решения тренера Шенола Гюнеша.

Как сообщает турецкая газета Sabah, переход будет осуществлен, если подписание Кузяева одобрит тренер «Бешикташа». Пока клуб не делал официальных предложений полузащитнику, контракт которого с «Зенитом» истечет 30 июня.

Гюнеш хотел бы видеть в «Бешикташе» опорника и десятку, поэтому неизвестно, как он отнесется к возможному переходу Кузяева, который играет в центре полузащиты.

Если Гюнеш одобрит трансфер, «Бешикташ» без промедлений сделает россиянину предложение, а также проведет с ним встречу и закроет сделку.

Сообщалось, что «Бешикташ» может дать Кузяеву контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 млн евро в год.

Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В минувшем сезоне у него 5 голов и 4 результативные передачи в 26 матчах.

Статистику 30-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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13 комментариев

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svetqa
переход Кузяева в Бешикташ зависит от Бога
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Михаил1970
Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года. За это время успел стать лидером команды по несостоявшимся переходам в европейские чемпионаты.
+8
-1
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Тиджани Бабангида
Неплохой вариант для Кузяева,но,увы,не европейские чемпионаты ТОП-5
+4
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Михаил Иванов
Ответ Тиджани Бабангида
Неплохой вариант для Кузяева,но,увы,не европейские чемпионаты ТОП-5
Лет ему сколько ?
+1
0
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Любовь Мелехова
Ответ Михаил Иванов
Лет ему сколько ?
Тридцать, предпенсионный не только для ТОП 5.
0
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Hong Kil
Ответ svetqa
переход Кузяева в Бешикташ зависит от Бога
Аллаха! Они же муслимцы
+4
-4
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Verhovn
Ответ svetqa
переход Кузяева в Бешикташ зависит от Бога
На всё воля Аллаха))
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