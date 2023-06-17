Переход Кузяева в «Бешикташ» зависит от решения тренера
Трансфер Далера Кузяева в «Бешикташ» зависит от решения тренера Шенола Гюнеша.
Как сообщает турецкая газета Sabah, переход будет осуществлен, если подписание Кузяева одобрит тренер «Бешикташа». Пока клуб не делал официальных предложений полузащитнику, контракт которого с «Зенитом» истечет 30 июня.
Гюнеш хотел бы видеть в «Бешикташе» опорника и десятку, поэтому неизвестно, как он отнесется к возможному переходу Кузяева, который играет в центре полузащиты.
Если Гюнеш одобрит трансфер, «Бешикташ» без промедлений сделает россиянину предложение, а также проведет с ним встречу и закроет сделку.
Сообщалось, что «Бешикташ» может дать Кузяеву контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 млн евро в год.
Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В минувшем сезоне у него 5 голов и 4 результативные передачи в 26 матчах.
Статистику 30-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.
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