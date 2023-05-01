Директор «Фатих Карагюмрюк»: «Мы заинтересованы в Кузяеве. Хотим провести встречу на днях»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Мурат Акын Далер Кузяев Спорт-Экспресс Футбол

В «Фатих Карагюмрюк» сообщили о желании подписать хавбека «Зенита» Далера Кузяева.

«Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым.

Важно желание самого игрока. Посмотрим, как все будет, потому что трансферный рынок будет открыт еще нескоро.

В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали.

Если «Зенит» захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом», – сказал спортивный директор Мурат Акын.

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26 комментариев

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Зелёный гопник
Не о такой Европе мечтал Далер🤣
+32
-2
+30
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Valentin Grabenovsky
ожидание лион- реальность карагурмюк
+26
-4
+22
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Pigmalion
Ответ Александр Смирнов
не самый худший вариант для Далера. Тем более там Мага поможет адаптироваться.
Менять Зенит на середняк Турции - ну такое. Только если ради климата.
+14
-1
+13
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Кочевник56
Тоже Европа, тоже заграница
+6
0
+6
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San9
Ответ Александр Смирнов
не самый худший вариант для Далера. Тем более там Мага поможет адаптироваться.
Мага потерял место в составе, поэтому решил сменить обстановку. Зачем это Далеру - непонятно. Имеет смысл только в стамбульский топ-3 переходить.
+6
0
+6
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Pigmalion
Ответ Александр Смирнов
ну если хочет он сменить чемпионат. Турция - нормальный вариант. Не самый сильный чемпионат - больше шанс играть в основе для наших футболистов.
Ну все таки Кузяеву надо думать о повышении уровня, а не просто о смене чемпионата
+4
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savik-A.M.
Карагюмрики хоть в курсе сколько Кузяев получает ?)
+1
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Дмитрий Керпатенко
Ответ Александр Смирнов
не самый худший вариант для Далера. Тем более там Мага поможет адаптироваться.
не самый худший?), переходить из Зенита туда?, не уверен, что он мечтал именно о таком продолжении карьеры
+1
0
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BaltikaSPb
Замечательная перспектива - поехать играть в турецкую деревню в какой то Фатих Урюк
Как грится - скатертью по опе
+1
0
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Pigmalion
Ответ Арсений Чернобаев
ну, зато еврокубки
Тоже нет, середняк Турции ж
0
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Арсений Чернобаев
Ответ Pigmalion
Менять Зенит на середняк Турции - ну такое. Только если ради климата.
ну, зато еврокубки
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Гоша Петров
Ответ San9
Мага потерял место в составе, поэтому решил сменить обстановку. Зачем это Далеру - непонятно. Имеет смысл только в стамбульский топ-3 переходить.
Напомню у Оздоева был выбор только из Торпедо или Карагюмрюка,логично что он выбрал турецкий клуб
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Александр Смирнов
Ответ Pigmalion
Менять Зенит на середняк Турции - ну такое. Только если ради климата.
ну если хочет он сменить чемпионат. Турция - нормальный вариант. Не самый сильный чемпионат - больше шанс играть в основе для наших футболистов.
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Rocco777
Ответ Valentin Grabenovsky
ожидание лион- реальность карагурмюк
есть возможность по ближе познакомится с Пирло
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Игорь Красиков
Сколько можно агентам Кузяева мутить воду..до этого Зенит провел 10 матчей без него пока торговался..и стал чемпионом..Далер..сам определись..
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Spaten
Акын: что вижу, о том пою
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Сергей Жарковский
Для Далера так себе вариант, может быть чуть позже будет вариант по солиднее.
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zer
По футбольному таланту Кузяев мог бы и в середняк топ-лиги поехать
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Бесков
Мечта сбывается..
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Алексей Полиенков
То чувство, когда лучше остаться в Зените...
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Александр Смирнов
не самый худший вариант для Далера. Тем более там Мага поможет адаптироваться.
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Екн Лор
Бавария поборется с Карагюмрюком за Далера
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Дмитрий9779
Ду Кейрос придет конечно летом,но можно и Козлова больше пробовать
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