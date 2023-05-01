Директор «Фатих Карагюмрюк»: «Мы заинтересованы в Кузяеве. Хотим провести встречу на днях»

В «Фатих Карагюмрюк» сообщили о желании подписать хавбека «Зенита» Далера Кузяева.

«Да, мы заинтересованы в приобретении . Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с .

Важно желание самого игрока. Посмотрим, как все будет, потому что трансферный рынок будет открыт еще нескоро.

В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали.

Если « » захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом», – сказал спортивный директор Мурат Акын.

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