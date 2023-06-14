«Бешикташ» может дать Кузяеву контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 млн евро в год (Fotomaç)

Далер Кузяев может перейти в «Бешикташ» на правах свободного агента.

Как сообщает турецкая газета Fotomaç, « » готов предложить полузащитнику контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 млн евро в год. Возможный трансфер одобрил тренер , который в ближайшие дни планирует пообщаться с футболистом.

Отмечается, что хочет играть в Европе за команду, которая борется за победу в чемпионате.

Срок действующего соглашения россиянина с « » истекает 30 июня.

Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В этом сезоне у него 5 голов и 4 результативные передачи в 26 матчах.

Статистику 30-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.