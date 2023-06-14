«Бешикташ» может дать Кузяеву контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 млн евро в год (Fotomaç)

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Шенол Гюнеш Далер Кузяев деньги Футбол

Далер Кузяев может перейти в «Бешикташ» на правах свободного агента.

Как сообщает турецкая газета Fotomaç, «Бешикташ» готов предложить полузащитнику контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 млн евро в год. Возможный трансфер одобрил тренер Шенол Гюнеш, который в ближайшие дни планирует пообщаться с футболистом.

Отмечается, что Далер хочет играть в Европе за команду, которая борется за победу в чемпионате.

Срок действующего соглашения россиянина с «Зенитом» истекает 30 июня.

Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В этом сезоне у него 5 голов и 4 результативные передачи в 26 матчах.

Статистику 30-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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16 комментариев

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Иван Рыбаков
Если это правда, то шикарный вариант.
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дмитрий сенчуков
Вот и славненько! Далеру удачи!
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svaz
надо пробовать, если это правда
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Серегей Юдин
Кузяев УЖЕ не сможет заиграть в Европе. Там максимум светят клубы второго эшелона. В 30 лет уже поздно стремиться в Европу. Потому Турция или Бельгия с Голландией - это предел мечтаний
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Vladimir Gusev
Пока Европа только такая
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Саша Котляров
Удачи ему хороший игрок👍 👍👍жаль что уходит
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Рашпель793
В принципе и контракт очень неплохой и команда с именем + еврокубки. В топ-4 вряд ли кто-то позовёт с такими условиями. Так что если уж хочет Далер, то удачи ему. Обратно всегда ждём.
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Никита Самарин
Хотя бы в Турцию, в еврокубках хоть поиграет. Считаю, что Далер реально способен играть в топ 5 чемпионатов, очень жаль, что у него не получилось устроиться в прошлый раз, когда заканчивался контракт.
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Дмитрий Кожевин
Конечно надо ехать , усадит там Алли на лавку окончательно
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Любезный Коссутий
стадион Бешикташа расположен в европейской части Стамбула
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Кино Музыка
Надо идти. Лучшего предложения не будет.
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Сергей Жарковский
Далер, успехов тебе! Надёжный игрок Зенита нигде не пропадёт!👏
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Айнур Арысланов
можеть дать,но не дал.ахахаха
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Злодей Спб
Что-то не похоже на мечту о ТОП-5 европейских лиг, но вполне совпадает с трендом среди спортсменов и тренеров - любым способом трудоустроиться и жить вне России :)

Кстати в Турции прогрессивная шкала подоходного налога и в случае Кузяева он составит 40%. Так что предложенные 2 миллиона в Турции, это как 1.35 в России.
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Теннисный абсолют
У братьев турков не зазорно играть
Бешик классная команда.
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Человек1991
Топ 10 Лиг Мира : Англия, Италия, Испания, Бразилия,Франция, Германия, Аргентина, Португалия, Россия , США. А Лига Турции где то на 15 месте. На понижение идти нет смысла Кузе .
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