«Бешикташ» сделал Кузяеву официальное предложение
Хавбек «Зенита» Далер Кузяев получил предложение о переходе в Турцию.
«Бешикташ» сделал 30-летнему россиянину официальное предложение о трансфере, утверждает турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуглу.
Ранее сообщалось, что бронзовые призеры чемпионата Турции могут дать Кузяеву, который 30 июня станет свободным агентом, контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 млн евро в год.
Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В этом сезоне у него 5 голов и 4 результативные передачи в 26 матчах. Статистику центрального полузащитника можно найти здесь.
Ого, жирный такой контракт. Плюс еврокубки. Звучит как предложение, от которого не стоит отказываться.
Ну а большинство экспертов на ленте, которые "надо переходить!" в основном волнуются не о карьере Кузяева, а об том, чтобы он случайно в Зенит не решил вернуться :)
они говорили он не кому не нужен?
А это великолепный шанс без финансовых потерь