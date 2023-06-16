«Бешикташ» сделал Кузяеву официальное предложение

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Далер Кузяев Футбол

Хавбек «Зенита» Далер Кузяев получил предложение о переходе в Турцию.

«Бешикташ» сделал 30-летнему россиянину официальное предложение о трансфере, утверждает турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуглу.

Ранее сообщалось, что бронзовые призеры чемпионата Турции могут дать Кузяеву, который 30 июня станет свободным агентом, контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 млн евро в год.

Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В этом сезоне у него 5 голов и 4 результативные передачи в 26 матчах. Статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

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48 комментариев

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Криштиану Роналду
Надо переходить Кузяеву однозначно и по зарплате все отлично предлагают и в еврокубках играть будет.
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Амин Чич
Будет в центре играть с Деле Алли
+37
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инок
Если это правда, то просто классный вариант. Далеру не стоит отказываться.
+23
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+23
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Aleksey Yashin
"контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 млн евро в год"

Ого, жирный такой контракт. Плюс еврокубки. Звучит как предложение, от которого не стоит отказываться.
+11
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+11
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Любовь Мелехова
Ответ космонавт на дереве
Лучше в топ 5 чемпионатов, или в топы Португалии, Голландии или Бельгии. Чемпионат Турции слабый и с похожими недостатками как в России
И кто из топ 5 чемпионатов им интересуется? Турция для него сейчас самый подходящий вариант.
+9
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+9
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Амин Чич
Ответ jameswowf
Алли ушел пару месяцев назад
значит вместо )
+8
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+8
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jameswowf
Ответ Амин Чич
Будет в центре играть с Деле Алли
Алли ушел пару месяцев назад
+8
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+7
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Антон Лукашов
Уверен, у Далера всё норм.сложится в Турции. Парень работящий и умный.
+6
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Спартак Уокер
Надо идти Далеру может как Оздоев заиграет в Турции
+4
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Айрат Ситдиков
Ответ Амин Чич
Будет в центре играть с Деле Алли
Станет Дале Кузе
+4
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Рашпель793
Вариант отличный. Лучше вряд ли будет. Если не сейчас, то никогда. Нужно пробовать. Назад всегда можно вернуться.
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Корней Молодцов
Отличное предложение, даже как-то одозрительно отличное, но все равно я бы перешёл на месте Далера. (отличная зп+еврокубки)
+3
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Сергей Жарковский
Успехов Далеру в Турции, вариант хороший и побольше игрового времени!👍
+3
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+3
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primakin
Просто уезжай и не думай
+3
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flash166
через неделю будет новость о том, что продлился с Зенитом на 3 года и фото с майкой
+1
0
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Ivan Balashov
Ответ космонавт на дереве
Лучше в топ 5 чемпионатов, или в топы Португалии, Голландии или Бельгии. Чемпионат Турции слабый и с похожими недостатками как в России
С отсутствием игр в еврокубках? С Fan ID? С сократившимися в разы шансами перейти в топовый чемпионат?
+1
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SVD44
Ответ космонавт на дереве
Лучше в топ 5 чемпионатов, или в топы Португалии, Голландии или Бельгии. Чемпионат Турции слабый и с похожими недостатками как в России
какой ты наивный)))
+1
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Любовь Мелехова
Ответ космонавт на дереве
Это уже работа его агента. Игрок он хороший, может усилить любой середняк из топ 5, даже в АПЛ
Агент у Далера его отец, и связей таких у него нет, вроде пытался 2 года назад сына пристроить, и что?
+1
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Злодей Спб
Ответ Влад161
он для них потеря ?🤔 уверен что только латинос потеря.
Чтобы выпустить иностранцев, надо как минимум три слота занять паспортами. Кузяев вполне на уровне играет и делает это на нескольких позициях, что позволяет гибко варьировать состав.
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Злодей Спб
Он на трансфермаркете вроде 10 стоит и как СА его многие крепкие-середняки будут готовы подписать. За счёт того, что бесплатно - могут даже зарплату повторить.

Ну а большинство экспертов на ленте, которые "надо переходить!" в основном волнуются не о карьере Кузяева, а об том, чтобы он случайно в Зенит не решил вернуться :)
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Иван Дорн
А как же теперь быть всем комментаторам спорт. сру?
они говорили он не кому не нужен?
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космонавт на дереве
Ответ Ivan Balashov
С отсутствием игр в еврокубках? С Fan ID? С сократившимися в разы шансами перейти в топовый чемпионат?
нет, речь о проблемах не связанных с последними событиями, а о тех которым уже лет 10-15
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Вальтер Пандиани
Ответ космонавт на дереве
значит надо умерить аппетиты. Понятно, что такую зп как в Зените и Турции в Европе ему не дадут
А зачем ему ему это надо? Вон, Алавес пару лет назад звал на копеечную зарплату. После чего вылетел, так как команда донная. А в Питере тогда и Бешикташе сейчас и зарплата хорошая, и уровень точно не хуже, чем в Сегунде, и Еврокубки.
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Вальтер Пандиани
Ответ космонавт на дереве
так это же его мечта - поиграть в Европе, или нет? Сомневаюсь, что чемпионат Турции и Лига Конференций соответствуют этой мечте
А он в Азию едет? И Бешикташ вполне себе титулованый и известный во всем мире клуб. Лига конференций лучше, чем ничего.
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OldRedWhite
Ответ Aleksey Yashin
"контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 млн евро в год" Ого, жирный такой контракт. Плюс еврокубки. Звучит как предложение, от которого не стоит отказываться.
И он всегда хотел попробовать себя за границей !
А это великолепный шанс без финансовых потерь
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