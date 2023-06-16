«Бешикташ» сделал Кузяеву официальное предложение

Хавбек «Зенита» Далер Кузяев получил предложение о переходе в Турцию.

« » сделал 30-летнему россиянину официальное предложение о трансфере, утверждает турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуглу.

Ранее сообщалось, что бронзовые призеры чемпионата Турции могут дать , который 30 июня станет свободным агентом, контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 млн евро в год.

Кузяев выступает за « » с лета 2017 года. В этом сезоне у него 5 голов и 4 результативные передачи в 26 матчах. Статистику центрального полузащитника можно найти здесь.