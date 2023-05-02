Петржела об интересе «Фатих Карагюмрюк» к Кузяеву: «Надо переходить – в России спорт умирает. В Турции футбол лучше, возможно»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Властимил Петржела Фатих Карагюмрюк Далер Кузяев Спорт-Экспресс Футбол

Властимил Петржела считает, что Далеру Кузяеву стоит перейти в «Фатих Карагюмрюк».

Ранее спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын подтвердил интерес клуба к Кузяеву. Встречу с полузащитником «Зенита» планируется провести в ближайшее время.

– Не загубит ли переход в «Фатих Карагюмрюк» карьеру Кузяева?

– Нет, ни в коем случае. Надо переходить, потому что в России сейчас спорт умирает. Это поможет его карьере.

В Турции хороший футбол. Возможно, даже лучше, чем в России», – сказал бывший тренер «Зенита».

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11 комментариев

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Dr.Gebbelsss
Дзюба вон недавно тоже в Турцию уезжал, отдохнул несколько месяцев и перешел в Локомотив
так что чего б не съездить?)
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Андрей Александров
Чех умирает от пьянства, уже последние мозги пропил
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Alex_V69
Не думаю, что в таких переходах есть смысл. Турция - довольно специфичная страна. Что такой переход даст? Начать европейскую карьеру это не поможет. Тогда уж лучше или Бельгия, Голландия и тд или Германия, клуб попроще. Ну, и самое главное, смириться с резким снижением зарплаты. При этом потери понятны, а перспективы туманны.
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Денис Давыдов
Ответ Андрей Александров
Чех умирает от пьянства, уже последние мозги пропил
В чем он тут не прав? Российский футбол деградирует на глазах
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Michael Boldyrev
Да, но только смысла переходить именно в Фатих, никакого.
Фатих - это беспросветный середняк, без стадиона и болельщиков. Без ЕК и с FanID все это и в РПЛ есть.

"Фатих" - это как если бы "Ахмат" играл бы в Москве, то в Лужниках, то в Химках. Хотя и тут, если что, то мы бы "Ахмат" в Саранск отправляли бы)
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Беременный малыш
Возможно.
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Константин Эсперов
Турция и Израиль сейчас лучшие исходы для наших футболистов .
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ФКСМ..ХКСЮ
В России спорт умирает. Ему то из Чехии виднее. Я что то в России живя такого не вижу)
А по Кузяеву, сам знает. Захочет, то перейдёт в Турцию. Его выбор.
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Zenith forever
Ответ А.Э.РАСИМ
Думаете, не платят? Не верьте проституткам. Проститутки. разводят ложь на сайте. Вы же е разводить, не так ли? В Турции не платить зарплату не возможно, все равно дадут.
конец вашей последней фразы, это вы все про проституток?
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