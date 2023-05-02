Петржела об интересе «Фатих Карагюмрюк» к Кузяеву: «Надо переходить – в России спорт умирает. В Турции футбол лучше, возможно»
Властимил Петржела считает, что Далеру Кузяеву стоит перейти в «Фатих Карагюмрюк».
Ранее спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын подтвердил интерес клуба к Кузяеву. Встречу с полузащитником «Зенита» планируется провести в ближайшее время.
– Не загубит ли переход в «Фатих Карагюмрюк» карьеру Кузяева?
– Нет, ни в коем случае. Надо переходить, потому что в России сейчас спорт умирает. Это поможет его карьере.
В Турции хороший футбол. Возможно, даже лучше, чем в России», – сказал бывший тренер «Зенита».
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так что чего б не съездить?)
Фатих - это беспросветный середняк, без стадиона и болельщиков. Без ЕК и с FanID все это и в РПЛ есть.
"Фатих" - это как если бы "Ахмат" играл бы в Москве, то в Лужниках, то в Химках. Хотя и тут, если что, то мы бы "Ахмат" в Саранск отправляли бы)
А по Кузяеву, сам знает. Захочет, то перейдёт в Турцию. Его выбор.