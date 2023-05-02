Петржела об интересе «Фатих Карагюмрюк» к Кузяеву: «Надо переходить – в России спорт умирает. В Турции футбол лучше, возможно»

Властимил Петржела считает, что Далеру Кузяеву стоит перейти в «Фатих Карагюмрюк».

Ранее спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын подтвердил интерес клуба к Кузяеву. Встречу с полузащитником «Зенита» планируется провести в ближайшее время.

– Не загубит ли переход в « » карьеру ?

– Нет, ни в коем случае. Надо переходить, потому что в России сейчас спорт умирает. Это поможет его карьере.

В Турции хороший футбол. Возможно, даже лучше, чем в России», – сказал бывший тренер « ».

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