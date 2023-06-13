Кузяев может перейти в клуб из Турции. «Бешикташ» отказался от трансфера, есть предложения от других команд (Sport24)

Далер Кузяев может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Sport24,представители Кузяева предлагали игрока « », но в данный момент переговоры по трансферу не ведутся. Руководство клуба считает, что команде необходим игрок другого плана.

Сообщается, что у Кузяева есть еще несколько предложений от турецких клубов. В данный момент полузащитник выбирает наиболее оптимальный для себя вариант.

В прошедшем сезоне провел за « » 26 матчей в Мир , забив 5 голов и отдав 4 результативных передачи. Подробную статистику можно изучить здесь.