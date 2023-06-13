Кузяев может перейти в клуб из Турции. «Бешикташ» отказался от трансфера, есть предложения от других команд (Sport24)
Далер Кузяев может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает Sport24,представители Кузяева предлагали игрока «Бешикташу», но в данный момент переговоры по трансферу не ведутся. Руководство клуба считает, что команде необходим игрок другого плана.
Сообщается, что у Кузяева есть еще несколько предложений от турецких клубов. В данный момент полузащитник выбирает наиболее оптимальный для себя вариант.
В прошедшем сезоне Далер Кузяев провел за «Зенит» 26 матчей в Мир РПЛ, забив 5 голов и отдав 4 результативных передачи. Подробную статистику можно изучить здесь.
Скорее всего это очередной виток выбивания из Зенита улучшенных условий переподписания. Ну или наш новоиспеченный кандидат наук просто решил свинтить из России пока всё устаканится и согласен на любые предложения вне РФ.