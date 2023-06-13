Кузяев может перейти в клуб из Турции. «Бешикташ» отказался от трансфера, есть предложения от других команд (Sport24)

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Sport24,представители Кузяева предлагали игрока «Бешикташу», но в данный момент переговоры по трансферу не ведутся. Руководство клуба считает, что команде необходим игрок другого плана.

Сообщается, что у Кузяева есть еще несколько предложений от турецких клубов. В данный момент полузащитник выбирает наиболее оптимальный для себя вариант.

В прошедшем сезоне Далер Кузяев провел за «Зенит» 26 матчей в Мир РПЛ, забив 5 голов и отдав 4 результативных передачи. Подробную статистику можно изучить здесь.

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14 комментариев

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IceBear27
Понятно, останется в Зените
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Streetbor
легенда трансферного окна как МоуТиньо))
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Валерий Йованович
Так это ж было уже, результат, новый контракт с Зенитом
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Злодей Спб
Далер и его окружение вроде бы как говорили о Европе, а переход в Турцию, это ни разу не "попробовать себя в Европе". С учетом возраста Кузяева - такой переход как "транзитный" в Европу тоже маловероятен.

Скорее всего это очередной виток выбивания из Зенита улучшенных условий переподписания. Ну или наш новоиспеченный кандидат наук просто решил свинтить из России пока всё устаканится и согласен на любые предложения вне РФ.
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Hong Kil
Предложения Кузяева напоминают китайские предупреждения. Сколько уже их было, последних предложений Кузяева.
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SMART789
не понимаю зачем, единственное, что есть Европа, но его вроде не зовут в местные топ клубы
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Andrew Petrov
В Турцию хорошо,но там ещё никто не заиграл из наших сколько себя помню,там нужно быть как Иракли Квиквискири по темпераменту,чтобы не обделаться)))
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Спартак Уокер
Может заиграет как Оздоев
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Zenith forever
Ответ Злодей Спб
Далер и его окружение вроде бы как говорили о Европе, а переход в Турцию, это ни разу не "попробовать себя в Европе". С учетом возраста Кузяева - такой переход как "транзитный" в Европу тоже маловероятен. Скорее всего это очередной виток выбивания из Зенита улучшенных условий переподписания. Ну или наш новоиспеченный кандидат наук просто решил свинтить из России пока всё устаканится и согласен на любые предложения вне РФ.
Улучшенные условия Кузяев вряд ли выбьет, во-первых не молодеет, а во вторых - его наличие в команде уже не так критично, как скажет 3-4 года назад.
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Hitgoe Himgob
Ответ Злодей Спб
Далер и его окружение вроде бы как говорили о Европе, а переход в Турцию, это ни разу не "попробовать себя в Европе". С учетом возраста Кузяева - такой переход как "транзитный" в Европу тоже маловероятен. Скорее всего это очередной виток выбивания из Зенита улучшенных условий переподписания. Ну или наш новоиспеченный кандидат наук просто решил свинтить из России пока всё устаканится и согласен на любые предложения вне РФ.
Команды от Турции не в еврокубках играют?)
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Матвей Суицидин
Ответ Злодей Спб
Далер и его окружение вроде бы как говорили о Европе, а переход в Турцию, это ни разу не "попробовать себя в Европе". С учетом возраста Кузяева - такой переход как "транзитный" в Европу тоже маловероятен. Скорее всего это очередной виток выбивания из Зенита улучшенных условий переподписания. Ну или наш новоиспеченный кандидат наук просто решил свинтить из России пока всё устаканится и согласен на любые предложения вне РФ.
Турция сейчас более интересный чемпионат чем РПЛ во всех отношениях, кроме денег. Зенитовскую зп он точно не получит там зато может поиграть в еврокубках, о которых в РФ можно забыть. Но соглашусь, что транзитным этот вариант вряд ли будет в силу возраста и ситуации.
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Злодей Спб
Ответ Матвей Суицидин
Турция сейчас более интересный чемпионат чем РПЛ во всех отношениях, кроме денег. Зенитовскую зп он точно не получит там зато может поиграть в еврокубках, о которых в РФ можно забыть. Но соглашусь, что транзитным этот вариант вряд ли будет в силу возраста и ситуации.
Ну если вилочка как на работе "интересные проекты или зп. в два раза больше" - 9 из 10 выберут ЗП.
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Злодей Спб
Ответ Hitgoe Himgob
Команды от Турции не в еврокубках играют?)
150 стран из 200 не играют в еврокубках, но это обстоятельство не мешает людям там играть в футбол :)
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Николай Васильков
Ответ Andrew Petrov
В Турцию хорошо,но там ещё никто не заиграл из наших сколько себя помню,там нужно быть как Иракли Квиквискири по темпераменту,чтобы не обделаться)))
Оздоев сейчас неплохо справляется.
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