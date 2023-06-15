Замгенсека РФС: «Футбол – один из самых пострадавших от санкций видов спорта, но это время возможностей. Соглашение с Jogel – удачное импортозамещение»

В РФС описали влияние санкций на состояние российского футбола.

« является одним из самых пострадавших от санкций видов спорта: это и отстранение сборных, и отстранение клубов от участия в еврокубках, и уход игрока, который собирал спортивную аналитику, и уход спортивных экипировщиков.

Но мы также воспринимаем это время как время возможностей. Несколько часов назад в рамках ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума – Sports.ru) было подписано соглашение о новом техническом партнере.

В следующем году мы увидим нашу сборную в новой форме российского производителя экипировки, этим удачно произведем импортозамещение», – сказала заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова.

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