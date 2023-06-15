Замгенсека РФС: «Футбол – один из самых пострадавших от санкций видов спорта, но это время возможностей. Соглашение с Jogel – удачное импортозамещение»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Политика Р-Спорт Jogel Футбол

В РФС описали влияние санкций на состояние российского футбола.

«Футбол является одним из самых пострадавших от санкций видов спорта: это и отстранение сборных, и отстранение клубов от участия в еврокубках, и уход игрока, который собирал спортивную аналитику, и уход спортивных экипировщиков.

Но мы также воспринимаем это время как время возможностей. Несколько часов назад в рамках ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума – Sports.ru) было подписано соглашение о новом техническом партнере.

В следующем году мы увидим нашу сборную в новой форме российского производителя экипировки, этим удачно произведем импортозамещение», – сказала заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова. 

Jogel стал новым экипировщиком сборной России. Контракт – до 2026 года

РФС и LADA заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны займутся популяризацией футбола и автотуризма

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25 комментариев

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Atsuktuvas
А поскольку санкции делают нас сильнее, то футбол - один из самых окрепших видов спорта.
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Andrewxyz
Форма от китайского бренда E**** была бы предпочтительнее.
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Евгений - 79
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Слова РФС всегда нужно воспринимать наооборот. Jogel это отстой
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damondiamond
можно на ужин всей командой одинаково одеться, например
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StHappyOne
Время возможностей! Наше соглашение с ЧувырлАлкашЗаводом это подтверждает! Зачем нам этот Адидас?
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Spaten
Отличает Гоголя от Гегеля)
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Guus Ivanovich
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Слова РФС всегда нужно воспринимать наооборот. Jogel это отстой
удаляй
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Antismus
Ответ RWMen
За себя говори, так же и про китайский автопром трещали 5 лет назад, а сейчас что случилось?
Таким он и остался. Отвратительная подделка. То что на нем ездят, говорит лишь о невозможности выбрать нечто лучшее.
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Atsuktuvas
Ответ RWMen
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Если уж оппонируете, то не стесняйтесь подключать всю глубину и образность могучего языка Пушкина и Толстого...
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Меган Лайф
А зачем сборной форма, если она не играет?
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RWMen
Ответ Atsuktuvas
А поскольку санкции делают нас сильнее, то футбол - один из самых окрепших видов спорта.
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Antismus
Ответ RWMen
Он стал в разы лучше, чем был! Хотя естественно, он не дотягивает ещё до немцев, но у него есть время стать лучше.
Как хорошо, что время идет xD а пока что китайский автопром отстой. Как и новый супер спонсор - полный зашквар.
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RWMen
Ответ Antismus
Таким он и остался. Отвратительная подделка. То что на нем ездят, говорит лишь о невозможности выбрать нечто лучшее.
Он стал в разы лучше, чем был! Хотя естественно, он не дотягивает ещё до немцев, но у него есть время стать лучше.
0
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RWMen
Ответ Меган Лайф
А зачем сборной форма, если она не играет?
Рада ничьей с немчурой?
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RWMen
Ответ Ярый ненавистник
Для изображения активной деятельности
Считаешь, не нужно ни с кем играть и лучше ее распустить?
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Ярый ненавистник
Ответ Меган Лайф
А зачем сборной форма, если она не играет?
Для изображения активной деятельности
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Ярый ненавистник
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Слова РФС всегда нужно воспринимать наооборот. Jogel это отстой
Сам носил?
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Костя Кот
Ответ Евгений - 79
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мину 4. done.
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Алексей Байбатров
Че это вообще за фирма? Первый раз слышу, если честно
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beleran
А какую они форму делают? Есть образцы? У каких команд?
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Antismus
С кем?) Этот партнер такой же как и сама сборная. Вроде есть, а вроде и не нужен никому толком
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