РФС и LADA заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны займутся популяризацией футбола и автотуризма

РФС и LADA заключили соглашение о сотрудничестве.

Церемония подписания соглашения прошла на Петербургском международном экономическом форуме. В ней приняли участие генеральный секретарь союза и президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Документ подразумевает готовность сторон к началу партнерских отношений по популяризации футбола и активного образа жизни, в том числе автотуризма.

«Производители автомобилей – традиционно одна из важнейших категорий в спортивном спонсорстве, и у есть богатая история взаимодействия с крупнейшими мировыми компаниями в этой сфере. В лице Lada мы обретаем нового сильного партнера в этой категории.

Марка автомобилей Lada не нуждается в представлении – на них уже много десятилетий ежедневно отправляются в путешествие миллионы россиян по всей стране. Российский футбольный союз традиционно сотрудничает с отечественными компаниями, которые лидируют в своих индустриях, и здесь Lada – не исключение.

Мы рады встретиться с коллегами и обсудить как сотрудничество в рамках этого проекта, так и новые возможности. Мы рассчитываем на долгое и продуктивное взаимодействие», – сказал Митрофанов.