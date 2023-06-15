РФС и LADA заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны займутся популяризацией футбола и автотуризма

Теги премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Футбол

РФС и LADA заключили соглашение о сотрудничестве.

Церемония подписания соглашения прошла на Петербургском международном экономическом форуме. В ней приняли участие генеральный секретарь союза Максим Митрофанов и президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов. 

Документ подразумевает готовность сторон к началу партнерских отношений по популяризации футбола и активного образа жизни, в том числе автотуризма.

«Производители автомобилей – традиционно одна из важнейших категорий в спортивном спонсорстве, и у РФС есть богатая история взаимодействия с крупнейшими мировыми компаниями в этой сфере. В лице Lada мы обретаем нового сильного партнера в этой категории. 

Марка автомобилей Lada не нуждается в представлении – на них уже много десятилетий ежедневно отправляются в путешествие миллионы россиян по всей стране. Российский футбольный союз традиционно сотрудничает с отечественными компаниями, которые лидируют в своих индустриях, и здесь Lada – не исключение. 

Мы рады встретиться с коллегами и обсудить как сотрудничество в рамках этого проекта, так и новые возможности. Мы рассчитываем на долгое и продуктивное взаимодействие», – сказал Митрофанов.

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4 комментария

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igls54
Дно достигнуто
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damondiamond
одного уровня производство
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ЦСКА1960
Лада Гранта - машина моей мечты.
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Ранальду с пивком
Ответ igls54
Дно достигнуто
Это дно сгнило, теперь только переваривать .
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