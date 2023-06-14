Генсек РФС заявил, что после снятия санкций тренеров-совместителей в сборных не будет

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Максим Митрофанов Михаил Галактионов Р-Спорт Футбол

Тренеры не смогут совмещать работу в сборной и клубе после окончания отстранения России.

«По совмещению постов у нас позиция такая: есть базовое задокументированное решение, по которому тренер ни одной из сборных в системе РФС не может и не должен совмещать посты.

Но текущая ситуация несколько экстраординарная, когда ни у одной сборной нет гарантированного игрового времени. Еще надо объяснить игрокам, какую спортивную цель они преследуют, собираясь в это время. К какому соревнованию какого года тренер их готовит? Поэтому, чтобы тренер был постоянно задействован, мы идем на то, чтобы ряд тренеров совмещали.

В такой ситуации сейчас Карпин, также тренер сборной по мини-футболу. То же самое было в молодежной сборной у Галактионова. Но тренеру тоже тяжело совмещать. Имея одну работу в клубе и не имея перерыва, потом перемещаться в сборную в состоянии неопределенности – это тяжело. Тренер тоже подвергается очень высокой нагрузке.

Когда мы вернемся, логично, что тренер клуба будет только в клубе, а тренер сборной – только в сборной. Нет конфликта интересов, никто не может никого обвинить, у всех есть выходные», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

У истоков российского сидра стоял… Карпин. И это был настоящий сидр, а не отрава из новостей

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6 комментариев

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Олег Мохов
и генсеков после снятия санкций не будет
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blackwerwolf
Это не генсек, это жалкая пародия. А после снятия санкций можно будет совмещать работу депутатом и вором?
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Дэннис Молинарев
Думаю в моменту возвращения на мировую арену будет уже другой генсек
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Сергей Жарковский
Так вот на кого учится Мостовой: тренер - совместитель!👍
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Aleksey Yashin
Карпин: Ну и?
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ Олег Мохов
и генсеков после снятия санкций не будет
А может быть нас, кто прочитал эту новость не будет
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