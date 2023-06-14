Мутко о ЧМ в России: «Хотелось бы, почему нет? Ситуация в спорте непростая, но мир – это большая семья. В 2018-м мы всех восхитили»

Виталий Мутко высказался о ЧМ-2018, который ровно 5 лет назад начался в России.

– Этот чемпионат мира позволил нам взглянуть на себя со стороны, ощутить наши самые сильные стороны, осознать широту нашей души, еще больше научиться ценить наши традиции. И это восхитило и нас, и весь мир, который стал тому свидетелем, открыл для себя Россию заново с самой лучшей стороны.

Да, конкуренты не очень разделяли нашу радость от победы в гонке за право провести чемпионат мира. А мы просто поймали тенденцию, которая была нужна миру и .

Когда Блаттер повел футбол в ЮАР, все кричали – куда? А ведь провели чемпионат неплохо. Футбол и спорт в целом всегда объединял. Я надеюсь, спорт снова станет для всех нас мостом к взаимопониманию.

– Сможет ли Россия еще раз поучаствовать в конкурсе за право проведения чемпионата мира?

– Конечно, хотелось бы, почему бы и нет? Но давайте смотреть на вещи реально.

Ситуация в спорте сейчас непростая, но мир – это большая семья, надо жить и пытаться слышать и понимать друг друга, – сказал гендиректор ДОМ.РФ, ранее занимавший пост президента и входивший в исполком ФИФА.