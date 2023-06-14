Мутко о ЧМ в России: «Хотелось бы, почему нет? Ситуация в спорте непростая, но мир – это большая семья. В 2018-м мы всех восхитили»
Виталий Мутко высказался о ЧМ-2018, который ровно 5 лет назад начался в России.
– Этот чемпионат мира позволил нам взглянуть на себя со стороны, ощутить наши самые сильные стороны, осознать широту нашей души, еще больше научиться ценить наши традиции. И это восхитило и нас, и весь мир, который стал тому свидетелем, открыл для себя Россию заново с самой лучшей стороны.
Да, конкуренты не очень разделяли нашу радость от победы в гонке за право провести чемпионат мира. А мы просто поймали тенденцию, которая была нужна миру и ФИФА.
Когда Блаттер повел футбол в ЮАР, все кричали – куда? А ведь провели чемпионат неплохо. Футбол и спорт в целом всегда объединял. Я надеюсь, спорт снова станет для всех нас мостом к взаимопониманию.
– Сможет ли Россия еще раз поучаствовать в конкурсе за право проведения чемпионата мира?
– Конечно, хотелось бы, почему бы и нет? Но давайте смотреть на вещи реально.
Ситуация в спорте сейчас непростая, но мир – это большая семья, надо жить и пытаться слышать и понимать друг друга, – сказал гендиректор ДОМ.РФ, ранее занимавший пост президента РФС и входивший в исполком ФИФА.
Лет ми спик фром май харт! World Cup in Russia is no problem, ноу криминалити, Ам грантед!
Чего это вдруг про него вспомнили? Балабол он конечно, но за "Зенит" спасибо
У России - Северная корея, Эритрия, Иран, Туркменистан