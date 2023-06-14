Мутко о ЧМ в России: «Хотелось бы, почему нет? Ситуация в спорте непростая, но мир – это большая семья. В 2018-м мы всех восхитили»

Теги Виталий Мутко премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА РФС Йозеф Блаттер ЧМ-2018 FIFA Политика ТАСС Футбол

Виталий Мутко высказался о ЧМ-2018, который ровно 5 лет назад начался в России.

– Этот чемпионат мира позволил нам взглянуть на себя со стороны, ощутить наши самые сильные стороны, осознать широту нашей души, еще больше научиться ценить наши традиции. И это восхитило и нас, и весь мир, который стал тому свидетелем, открыл для себя Россию заново с самой лучшей стороны.

Да, конкуренты не очень разделяли нашу радость от победы в гонке за право провести чемпионат мира. А мы просто поймали тенденцию, которая была нужна миру и ФИФА.

Когда Блаттер повел футбол в ЮАР, все кричали – куда? А ведь провели чемпионат неплохо. Футбол и спорт в целом всегда объединял. Я надеюсь, спорт снова станет для всех нас мостом к взаимопониманию.

– Сможет ли Россия еще раз поучаствовать в конкурсе за право проведения чемпионата мира?

– Конечно, хотелось бы, почему бы и нет? Но давайте смотреть на вещи реально.

Ситуация в спорте сейчас непростая, но мир – это большая семья, надо жить и пытаться слышать и понимать друг друга, – сказал гендиректор ДОМ.РФ, ранее занимавший пост президента РФС и входивший в исполком ФИФА.

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41 комментарий

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0:4 на спотифай камп ноу
Мы уже не часть этой семьи. Мы изгои на уровне Германии 40 годов. В лучшем случае адаптация и возвращение в мировой спорт, экономику прогресс не раньше 2030 годов увидим.
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Romeo Yankovich
конечно проведёт. немцы же провели, в итоге. просто народ осознает ценность человеческой жизни, переосмыслит приоритеты и отношение к политике, не будет всяких гэбистов и чекистов у власти, не будет тонны лжи ежедневно из телевизора, страна станет на путь поиска сотрудничества и интеграции в мировую экономику, а не поиска врагов повсюду, которые так спят и видят, чтобы эту Россию наклонить и разобрать. вот после всего этого пройдёт ЧМ в России, обязательно. чтобы показать миру новую Россию. и самому миру это будет необходимо.
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Mechel**
Не при твоей жизни, семьянин
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therealgreenman
Не на нашем веку уже…
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Михаил Любимов
Какие тупые вопросы. Ну зачем? Все знают ответ. Да даже если бы не война, мы ЧМ недавно проводили...
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marshalericsson1357
Мир - большая семья, в которой кое-кто абьюзер.
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Влад Путман
Разве что альтернативу ЧМ как геостратег завещал. С Беларусью, Эритреей, Талибами и девочками Виннер Усмановой.
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Ноу криминалити
Только если ЧМ по лапте, и то не факт
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Никому_никабельный
Ответ Михаил Любимов
Какие тупые вопросы. Ну зачем? Все знают ответ. Да даже если бы не война, мы ЧМ недавно проводили...
Это когда спросить больше нечего, всякую ##### спрашивают. Ещё бы о погоде спросили
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Никому_никабельный
О, Витёк, ты где был, когда тебя не было? 😳
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Romeo Yankovich
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий удален модератором
ответ прямо в твоём вопросе. это люди-телевизоры. им завтра включи любовь - будут любить. послезавтра ненависть - будут ненавидеть. через неделю включи дружбу - будут дружить. если не красть, а влаживать в страну, в благосостояние граждан, которые смогут быть более независимы, давать независимые телеканалы, то они сразу начнут что-то подозревать, когда при помощи пульта могут увидеть разные точки зрения. вот представь: прямо сейчас показывай соловья и независимый телеканал, где будут кадры и всеразличные доказательства того, что происходит в России, как живут на западе, как умирают солдаты, за что воюют и всё такое - то думаешь они будут соловья смотреть?? конечно нет. ибо выбор появится у людей.
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Виталий Клепцов
Что, ска, у них в башке? Бабосы и награды!
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Savarona25
Да уж, сейчас разговоры в стиле "лет ми спик вром май харт" вряд ли прокатят.
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Albert Rrahmani
Ответ Влад Путман
Разве что альтернативу ЧМ как геостратег завещал. С Беларусью, Эритреей, Талибами и девочками Виннер Усмановой.
Беларусь и Эритрея отпадают, у них на своих континентах турниры есть, так что остается только талибан, Домбавбе, Луганда и россия U14
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Spartakus1984
Фантазер-лимитный папа
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Роман75
Опа! Вынырнул. Жив курилка😁
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Жан Поль Бельманда
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Мы уже не часть этой семьи. Мы изгои на уровне Германии 40 годов. В лучшем случае адаптация и возвращение в мировой спорт, экономику прогресс не раньше 2030 годов увидим.
Редкая адекватность 👏
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Андрей Рязанов
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Мы уже не часть этой семьи. Мы изгои на уровне Германии 40 годов. В лучшем случае адаптация и возвращение в мировой спорт, экономику прогресс не раньше 2030 годов увидим.
Ну да. В Берлине тоже олимпиада в 1936 году была. Что было через 5 лет все знают.
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Сергей Жарковский
Нихрена себе семейка у г-на Мутко?!
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Cst Cap
Помним, помним!
Лет ми спик фром май харт! World Cup in Russia is no problem, ноу криминалити, Ам грантед!
Чего это вдруг про него вспомнили? Балабол он конечно, но за "Зенит" спасибо
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suria
Лет ми спик фром май харт...
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MrTAV
Ответ Romeo Yankovich
конечно проведёт. немцы же провели, в итоге. просто народ осознает ценность человеческой жизни, переосмыслит приоритеты и отношение к политике, не будет всяких гэбистов и чекистов у власти, не будет тонны лжи ежедневно из телевизора, страна станет на путь поиска сотрудничества и интеграции в мировую экономику, а не поиска врагов повсюду, которые так спят и видят, чтобы эту Россию наклонить и разобрать. вот после всего этого пройдёт ЧМ в России, обязательно. чтобы показать миру новую Россию. и самому миру это будет необходимо.
Ты не из подвала ФСБ вещаешь?
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Kapitan Klos
"Фантазер!" - ты меня называла))
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Мы уже не часть этой семьи. Мы изгои на уровне Германии 40 годов. В лучшем случае адаптация и возвращение в мировой спорт, экономику прогресс не раньше 2030 годов увидим.
Даже у Германии тогда были союзники - Италия, Япония, Испания, Румыния, Финлядния.
У России - Северная корея, Эритрия, Иран, Туркменистан
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Гекдениз Кардениз
Ответ Romeo Yankovich
конечно проведёт. немцы же провели, в итоге. просто народ осознает ценность человеческой жизни, переосмыслит приоритеты и отношение к политике, не будет всяких гэбистов и чекистов у власти, не будет тонны лжи ежедневно из телевизора, страна станет на путь поиска сотрудничества и интеграции в мировую экономику, а не поиска врагов повсюду, которые так спят и видят, чтобы эту Россию наклонить и разобрать. вот после всего этого пройдёт ЧМ в России, обязательно. чтобы показать миру новую Россию. и самому миру это будет необходимо.
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