«Челси» хочет купить Влаховича. «Ювентус» готов продать его за 80 млн евро

«Челси» интересен нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сербского нападающего готовы продать за 80 млн евро – примерно столько «Ювентус» заплатил «Фиорентине» зимой 2022 года.

Интерес к проявляют « » и « », однако быстрее всех действует «Челси». На выходных представители лондонского клуба встречались с « ».

«Челси» необходимо снижать ведомость зарплат и продавать игроков, поэтому в ходе обсуждения возможного перехода Влаховича обсуждались кандидатуры и Рубена Лофтуса-Чика. Однако «Ювентус» быстро дал понять, что не заинтересован во включении игроков в сделку. Несмотря на это, «Челси» не отказался от идеи о подписании Влаховича. Скоро стороны проведут новые контакты.

В этом сезоне у 23-летнего форварда 14 голов в 42 матчах за «Ювентус». Его полную статистику можно найти здесь.