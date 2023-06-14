«Челси» хочет купить Влаховича. «Ювентус» готов продать его за 80 млн евро
«Челси» интересен нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сербского нападающего готовы продать за 80 млн евро – примерно столько «Ювентус» заплатил «Фиорентине» зимой 2022 года.
Интерес к Влаховичу проявляют «Атлетико» и «Бавария», однако быстрее всех действует «Челси». На выходных представители лондонского клуба встречались с «Ювентусом».
«Челси» необходимо снижать ведомость зарплат и продавать игроков, поэтому в ходе обсуждения возможного перехода Влаховича обсуждались кандидатуры Ромелу Лукаку и Рубена Лофтуса-Чика. Однако «Ювентус» быстро дал понять, что не заинтересован во включении игроков в сделку. Несмотря на это, «Челси» не отказался от идеи о подписании Влаховича. Скоро стороны проведут новые контакты.
В этом сезоне у 23-летнего форварда 14 голов в 42 матчах за «Ювентус». Его полную статистику можно найти здесь.
Даже при всей комедийности Лакаки, которым владеет сейчас Челси, он на 2 головы сильнее как нап чем Влахович.
До сих пор смеюсь с того как Влахович называл себя новым Златаном. Он даже мяч как Златан обработать не может, не говоря уже про технику, дриблинг, удар, и самое главное футбольный интеллект и физическую мощь.