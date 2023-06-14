«Челси» хочет купить Влаховича. «Ювентус» готов продать его за 80 млн евро

Теги Бавария Челси Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Ромелу Лукаку Рубен Лофтус-Чик Душан Влахович Футбол

«Челси» интересен нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сербского нападающего готовы продать за 80 млн евро – примерно столько «Ювентус» заплатил «Фиорентине» зимой 2022 года.

Интерес к Влаховичу проявляют «Атлетико» и «Бавария», однако быстрее всех действует «Челси». На выходных представители лондонского клуба встречались с «Ювентусом».

«Челси» необходимо снижать ведомость зарплат и продавать игроков, поэтому в ходе обсуждения возможного перехода Влаховича обсуждались кандидатуры Ромелу Лукаку и Рубена Лофтуса-Чика. Однако «Ювентус» быстро дал понять, что не заинтересован во включении игроков в сделку. Несмотря на это, «Челси» не отказался от идеи о подписании Влаховича. Скоро стороны проведут новые контакты.

В этом сезоне у 23-летнего форварда 14 голов в 42 матчах за «Ювентус». Его полную статистику можно найти здесь.

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28 комментариев

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Денис Олегович
Ну кстати в Баварии вполне себе будет клепать 30+ за сезон и снова считаться супер топом. Как мы все заметили по этому сезону, можно в целом и безногого кого-нибудь ЦФ поставить - Дортмунд всё равно отдастся.
+14
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Луизао фром мексика
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это усиление под Чемпионшип?
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instasamka
Ответ Born is the King
Это просто слух
Главное что Фофана, Мудрик, Кукурелья не слух)
+7
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Сэйлор Мун
Красная цена этому дереву 30 млн. И то, если брать в расчет возраст и типа перспективу, а вдруг раскроется. По факту он второй Пёнтек с 1 сезоном. Хотя если проводить параллели, то Пёнтек в Милане решал и делал голы из полумоментов. Пусть при Аллегри у Влаховича мало этих моментов, но даже когда они возникают он их запарывает.

Даже при всей комедийности Лакаки, которым владеет сейчас Челси, он на 2 головы сильнее как нап чем Влахович.

До сих пор смеюсь с того как Влахович называл себя новым Златаном. Он даже мяч как Златан обработать не может, не говоря уже про технику, дриблинг, удар, и самое главное футбольный интеллект и физическую мощь.
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ForzaGandzasar
Ответ MESSIya
За такие деньги лучше Лаутаро купить.
А кто продаст Лаутаро за 80 ?
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MESSIya
За такие деньги лучше Лаутаро купить.
+6
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Милан137
Все, Ювентус полностью слился отовсюду и превратился в обычного середняка с продажей Влаховича ...
+4
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bestvideox
Куда делся человек отвечающий за трансферы Челси, скупают всех кого не попадя.
+3
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deadjoker
Ответ ForzaGandzasar
А кто продаст Лаутаро за 80 ?
Интер, с учетом финансовых трудностей, за такой ценник его завернет и доставку оплатит.
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Маноло Санчи́с
Ответ Сэйлор Мун
Красная цена этому дереву 30 млн. И то, если брать в расчет возраст и типа перспективу, а вдруг раскроется. По факту он второй Пёнтек с 1 сезоном. Хотя если проводить параллели, то Пёнтек в Милане решал и делал голы из полумоментов. Пусть при Аллегри у Влаховича мало этих моментов, но даже когда они возникают он их запарывает. Даже при всей комедийности Лакаки, которым владеет сейчас Челси, он на 2 головы сильнее как нап чем Влахович. До сих пор смеюсь с того как Влахович называл себя новым Златаном. Он даже мяч как Златан обработать не может, не говоря уже про технику, дриблинг, удар, и самое главное футбольный интеллект и физическую мощь.
30 ?) Ну для Боули стоимость по умолчанию в 2 раза выше))
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savik-A.M.
Ответ Дмитрий Сидоров
парень перегорел ( Милик в разы продуктивнее
Милик 27 игр 7+1 , Влахович те же 27 игр 10+2 ,и где тут "в разы" ?
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London.is.blue
Может он из-за Аллегри так сдал🤔
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Эдуард Храпач
Ответ London.is.blue
Может он из-за Аллегри так сдал🤔
Ну конечно. Стоит ему попасть в классную систему, которая позволит ему не покидать финальную треть поля, и гарантирует 5-7 обостряющих передач на него за матч, он тут же расцветёт!
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Эдуард Храпач
Ответ Милан137
Все, Ювентус полностью слился отовсюду и превратился в обычного середняка с продажей Влаховича ...
Не правда. Юве на пути к этому. Но игру ещё можно перевернуть. Только назначить нового тренера и дать ему 50 млн на трансферы. И всё тип топ
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Денис Олегович
Ответ bestvideox
Куда делся человек отвечающий за трансферы Челси, скупают всех кого не попадя.
Ушла вместе с Абрамовичем, вроде как)
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Born is the King
Ответ bestvideox
Куда делся человек отвечающий за трансферы Челси, скупают всех кого не попадя.
Это просто слух
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DolJun
Ответ MESSIya
За такие деньги лучше Лаутаро купить.
лаутаро будет такой же пассажир как и лукаку. лучше было бы конечно кейна или уже осимхена
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Nikita Filippov
Ответ ForzaGandzasar
А кто продаст Лаутаро за 80 ?
Ну он не стоит больше
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Эдуард Храпач
Устроить аукцион между Баварией и Челси.
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Кино Музыка
Странная цена для Челси.
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Акира_1
Ещё Лукаку не слили, куда новое бревно за овер прайс 🤭
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Aman U
Ещё один нападающий?!
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Tun
Эти никак не уймутся
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Спартак Уокер
В этом сезоне потух в Ювентусе пора переходить в другой клуб но думаю лучше не в Челси они не стабильны .
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