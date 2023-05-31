Влахович интересен «Баварии». Мюнхенцы поборются с «Челси» и «МЮ»

«Бавария» попытается подписать Душана Влаховича.

По информации журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб готов побороться за подписание 23-летнего форварда «Ювентуса». Влаховичем также интересуются « » и « ».

Контракт Влаховича с « » действует до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что туринцы готовы продать сербского форварда в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон – за тур до конца чемпионата попадание «Ювентуса» в зону Лиги чемпионов исключено.

В текущем сезоне Влахович провел в Серии А 27 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 голевых передачи. Подробная статистика форварда доступна здесь.

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