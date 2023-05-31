Влахович интересен «Баварии». Мюнхенцы поборются с «Челси» и «МЮ»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Душан Влахович Футбол

«Бавария» попытается подписать Душана Влаховича.

По информации журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб готов побороться за подписание 23-летнего форварда «Ювентуса». Влаховичем также интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Влаховича с «Ювентусом» действует до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что туринцы готовы продать сербского форварда в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон – за тур до конца чемпионата попадание «Ювентуса» в зону Лиги чемпионов исключено.

В текущем сезоне Влахович провел в Серии А 27 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 голевых передачи. Подробная статистика форварда доступна здесь.

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8 комментариев

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Заур Исмайылов
Белый Лукаку не нужен такой МЮ...
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Люблю Марго Робби
Вообще не нужен МЮ, лучше тогда уж Митровича взять адаптированного под АПЛ
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che kaif
Проще Фулькруга увести в своей лиге за лямов 5-10
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Tristan...
Отличный сменщик для ЭМЧМ
+1
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З А
Кот в мешке. В Англии может не заиграть, платить за такого почти 100...
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Любезный Коссутий
надеюсь, про МЮ утка
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The Best
Влаховича брали за 100 млн,так что в случае продажи вряд-ли будут сильно занижать цену.Бавария ещё Райса хочет,не помню когда они в последний раз так деньгами разбрасывались в одно ТО.
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Сергей Бодякин
Ну как бы не очень радует этот персонаж ели честно.
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