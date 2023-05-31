Погба – худший трансфер сезона в Европе по версии Goal. Ришарлисон – 2-й, Кукурелья – 3-й, Мудрик – 7-й
Издание Goal составило список список худших трансферов сезона в Европе.
В список включены футболисты, чьи трансферы не оправдались с финансовой или спортивной точек зрения. В рейтинг попал 21 игрок.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Поль Погба (в «Ювентус», бесплатно);
2. Ришарлисон (в «Тоттенхэм», 60 млн фунтов);
3. Марк Кукурелья (в «Челси», 63 млн фунтов);
4. Серджиньо Дест (в «Милан», аренда);
5. Кэлвин Филлипс (в «Манчестер Сити», 42 млн фунтов);
6. Джесси Лингард (в «Ноттингем Форест», бесплатно);
7. Михаил Мудрик (в «Челси», 88,5 млн фунтов);
8. Садьо Мане (в «Баварию», 35 млн фунтов);
9. Антони (в «Манчестер Юнайтед», 85 млн фунтов);
10. Каллум Хадсон-Одои (в «Байер», аренда);
11. Рахим Стерлинг (в «Челси», 47,5 млн фунтов);
12. Райан Гравенберх (в «Баварию», 21 млн фунтов);
13. Артур (в «Ливерпуль», аренда);
14. Деле Алли (в «Бешикташ», аренда);
15. Луиш Машимиану (в «Лацио», 9 млн фунтов);
16. Пьер-Эмерик Обамеянг (в «Челси», 12 млн фунтов);
17. Шарль де Кетеларе (в «Милан», 30 млн фунтов);
18. Дивок Ориги (в «Милан», бесплатно);
19. Кэлвин Басси (в «Аякс», 19 млн фунтов);
20. Ренату Саншеш (в «ПСЖ», 13 млн фунтов);
21. Мэтт Доэрти (в «Атлетико», бесплатно).
Холанд – лучший трансфер сезона в Европе по версии Goal. Хвича – 2-й, Левандовски – 3-й, Каземиро – 4-й
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Выхлопа от него ноль, но и пришел бесплатно.
По моему Мудрик в этой категории уделывает всех с огромным отрывом!
Это самый удачный трансфер
Он не проходил предсезонку, как почти все в этом списке и попал в проблемный клуб посреди сезона.
И выглядел не хуже всех в Челси, скажем так.
Стерлинг - тоже очень странный выбор. Фофана выглядел бы куда уместнее.
В остальных хоть какой-то потенциал есть