Погба – худший трансфер сезона в Европе по версии Goal. Ришарлисон – 2-й, Кукурелья – 3-й, Мудрик – 7-й

Издание Goal составило список список худших трансферов сезона в Европе.

В список включены футболисты, чьи трансферы не оправдались с финансовой или спортивной точек зрения. В рейтинг попал 21 игрок.

Полный список выглядит следующим образом:

1. (в « », бесплатно);

2. Ришарлисон (в « », 60 млн фунтов);

3. (в «Челси», 63 млн фунтов);

4. Серджиньо Дест (в «Милан», аренда);

5. Кэлвин Филлипс (в « », 42 млн фунтов);

6. Джесси Лингард (в «Ноттингем Форест», бесплатно);

7. Михаил Мудрик (в «Челси», 88,5 млн фунтов);

8. Садьо Мане (в «Баварию», 35 млн фунтов);

9. Антони (в «Манчестер Юнайтед», 85 млн фунтов);

10. Каллум Хадсон-Одои (в «Байер», аренда);

11. Рахим Стерлинг (в «Челси», 47,5 млн фунтов);

12. Райан Гравенберх (в «Баварию», 21 млн фунтов);

13. Артур (в «Ливерпуль», аренда);

14. Деле Алли (в «Бешикташ», аренда);

15. Луиш Машимиану (в «Лацио», 9 млн фунтов);

16. Пьер-Эмерик Обамеянг (в «Челси», 12 млн фунтов);

17. Шарль де Кетеларе (в «Милан», 30 млн фунтов);

18. Дивок Ориги (в «Милан», бесплатно);

19. Кэлвин Басси (в «Аякс», 19 млн фунтов);

20. Ренату Саншеш (в «ПСЖ», 13 млн фунтов);

21. Мэтт Доэрти (в «Атлетико», бесплатно).

Холанд – лучший трансфер сезона в Европе по версии Goal. Хвича – 2-й, Левандовски – 3-й, Каземиро – 4-й

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