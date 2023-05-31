Погба – худший трансфер сезона в Европе по версии Goal. Ришарлисон – 2-й, Кукурелья – 3-й, Мудрик – 7-й

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Издание Goal составило список список худших трансферов сезона в Европе.

В список включены футболисты, чьи трансферы не оправдались с финансовой или спортивной точек зрения. В рейтинг попал 21 игрок. 

Полный список выглядит следующим образом:

1. Поль Погба (в «Ювентус», бесплатно);

2. Ришарлисон (в «Тоттенхэм», 60 млн фунтов);

3. Марк Кукурелья (в «Челси», 63 млн фунтов);

4. Серджиньо Дест (в «Милан», аренда);

5. Кэлвин Филлипс (в «Манчестер Сити», 42 млн фунтов);

6. Джесси Лингард (в «Ноттингем Форест», бесплатно);

7. Михаил Мудрик (в «Челси», 88,5 млн фунтов);

8. Садьо Мане (в «Баварию», 35 млн фунтов);

9. Антони (в «Манчестер Юнайтед», 85 млн фунтов);

10. Каллум Хадсон-Одои (в «Байер», аренда);

11. Рахим Стерлинг (в «Челси», 47,5 млн фунтов);

12. Райан Гравенберх (в «Баварию», 21 млн фунтов);

13. Артур (в «Ливерпуль», аренда);

14. Деле Алли (в «Бешикташ», аренда);

15. Луиш Машимиану (в «Лацио», 9 млн фунтов);

16. Пьер-Эмерик Обамеянг (в «Челси», 12 млн фунтов);

17. Шарль де Кетеларе (в «Милан», 30 млн фунтов);

18. Дивок Ориги (в «Милан», бесплатно);

19. Кэлвин Басси (в «Аякс», 19 млн фунтов);

20. Ренату Саншеш (в «ПСЖ», 13 млн фунтов);

21. Мэтт Доэрти (в «Атлетико», бесплатно). 

Холанд – лучший трансфер сезона в Европе по версии Goal. Хвича – 2-й, Левандовски – 3-й, Каземиро – 4-й

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106 комментариев

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Арман Мартиросян
Как бесплатный трансфер может быть хуже, чем спущенные в унитаз сотни миллионов?
+253
-11
+242
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Tiestorzn17
Странно видеть на первом месте свободного агента 🤷‍♂️
Выхлопа от него ноль, но и пришел бесплатно.
По моему Мудрик в этой категории уделывает всех с огромным отрывом!
+107
-24
+83
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che kaif
Учитывая что Поль ушел за 100 пришел обратно за 0
Это самый удачный трансфер
+82
-10
+72
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Ярик01
Ответ Арман Мартиросян
Как бесплатный трансфер может быть хуже, чем спущенные в унитаз сотни миллионов?
Агентские, зарплата, никуда не продать в 30+ лет все следующие четыре года.
+47
-10
+37
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savik-A.M.
Ответ Арман Мартиросян
Как бесплатный трансфер может быть хуже, чем спущенные в унитаз сотни миллионов?
Так Погба ещё и перешёл с заметным понижением в зарплате , так что глупость вдвойне
+41
-6
+35
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Блуждающий странник
Бесплатный Погба хуже чем 100-миллионный Мудрик? Так смешно. У Погба, кстати, были матчи где он пользу принес, были ли такие матчи у Мудрика? Я ни одного не помню ))
+33
-8
+25
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Меган Лайф
А что здесь делают Антони и Стерлинг? Оба железно играли в основе, можно много говорить про цену, но сравнивать с провалившимся мане?
+23
-3
+20
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Подкат Пенальтьевич
Как аренды можно с трансферами сравнивать? Почему середняк Дест, от которого изначально ничего не ждали, хуже чем распиаренный как суперталант Мудрик за сотку?
+20
-2
+18
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Дима Берин
Ответ che kaif
Учитывая что Поль ушел за 100 пришел обратно за 0 Это самый удачный трансфер
Для Юнайтед
+15
-2
+13
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выходец из убежища
Ответ Tiestorzn17
Странно видеть на первом месте свободного агента 🤷‍♂️ Выхлопа от него ноль, но и пришел бесплатно. По моему Мудрик в этой категории уделывает всех с огромным отрывом!
Мудрику 22, ещё может раскрыться. Тем более в этом сезоне весь Челси был плох.
+17
-5
+12
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k1rr
Мудрик седьмой? 0+2 в 15 играх - 35 миллионов фунтов за одну передачу?)
+8
0
+8
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Castor Troy
Ответ Tiestorzn17
Странно видеть на первом месте свободного агента 🤷‍♂️ Выхлопа от него ноль, но и пришел бесплатно. По моему Мудрик в этой категории уделывает всех с огромным отрывом!
Ришарлисон намного хуже
+11
-4
+7
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Exyxea
Ответ Блуждающий странник
Бесплатный Погба хуже чем 100-миллионный Мудрик? Так смешно. У Погба, кстати, были матчи где он пользу принес, были ли такие матчи у Мудрика? Я ни одного не помню ))
И какие это были полезные матчи у Погба? 10 игр во всех турнирах, 0 голов, 1 голевой пас.
+8
-1
+7
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London.is.blue
Ответ Tiestorzn17
Странно видеть на первом месте свободного агента 🤷‍♂️ Выхлопа от него ноль, но и пришел бесплатно. По моему Мудрик в этой категории уделывает всех с огромным отрывом!
Тем, что он украинец? Или чем уделывает?
Он не проходил предсезонку, как почти все в этом списке и попал в проблемный клуб посреди сезона.
И выглядел не хуже всех в Челси, скажем так.
+13
-6
+7
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Вадим Слуцкий
Мудрик недооценён: почему он только 7-й?
+10
-3
+7
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TiGra
По Антони полнейшая глупость. Отличный трансфер, хоть и с серьезной переплатой. КПД по сезону в очень большом плюсе.
Стерлинг - тоже очень странный выбор. Фофана выглядел бы куда уместнее.
+7
-2
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Кирилл Павлюченко
Разница между трансфером Погба и условным Мудриком - как между нищим и банкротом. Компании, которыми руководил Трамп, шесть раз становились банкротами, - что не помешало Дональду стать миллиардером и президентом США, а нищий так и остался сидеть на паперти. Когда Поль восстановится окончательно - уповаем на это - тогда и увидим прежнего француза, а Мудрик и через пять лет останется "главным талантом Украины" и худшим трансфером в истории Челси.
+6
-1
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Арман Мартиросян
Ответ Ярик01
Не десять лямов за нахождение в лазарете.
Игроки Челси получают десятки лямов, но что то толку не больше, чем от игроков, находящихся в лазарете.
+6
-1
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Заур Исмайылов
Ответ Меган Лайф
А что здесь делают Антони и Стерлинг? Оба железно играли в основе, можно много говорить про цену, но сравнивать с провалившимся мане?
Согласен. Цена большая но парнишка прибавляет со временем
+4
0
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Любезный Коссутий
Антони смело можно назвать оверпрайсом, но никак не провалом
+4
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Кирилл Павлюченко
Ответ Oleg Kostin
Комментарий удален модератором
Верить во второе пришествие Мудрика так же наивно, как в победу ВСУ! Хотя ты же веришь в это, правда? - под пиво "Оболонь?!"
+5
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Ярик01
Ответ Арман Мартиросян
Ну да, остальные ведь зарплату не получают.
Не десять лямов за нахождение в лазарете.
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REALITY
Мудризвон 100м должен быть на 1 месте
В остальных хоть какой-то потенциал есть
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0
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& Co1366
Мудрик должен быть впереди планеты всей!
+3
0
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AlexKhokhlov
Полный абсурд
+7
-4
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