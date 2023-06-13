Месси о «Золотом мяче»: «Ничего страшного, если не получу. Для меня важны не индивидуальные призы, а коллективные. Самая важная награда – Кубок мира»
Лионель Месси заявил, что «Золотой мяч» сейчас для него не так важен.
«Золотой мяч? На данном этапе моей карьеры я отношусь к этому так: если я получу его, будет хорошо, если не получу – ничего страшного.
Беспокоюсь ли я на этот счет? Нет, на данном этапе моей жизни это больше не важно для меня.
Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные призы, а коллективные. Самая важная награда на данный момент – Кубок мира. Это самая большая награда для меня», – сказал Месси в интервью Titan Sports.
Правда после неполучения личных наград вёл себя уже не так скромно и образ трескался :)
А ради ЧМ пришлось целую ассоциацию подкупить и всех игроков участвующих, чтобы слабее играли против него.
Какой хитрец, этот ваш Месси
Когда же школота поймёт, что футбол состоит не только из сухой статистики. Если голосование им отдать, но вратари, защитники и полузащитники должны забросить футбол, ведь они не становят лидерами по количеству голов или ещё чего-то...
За это время он взял 7 золотых мячей. То есть в прайме в 10/17 сезонов был кто-то лучше Месси.
Аххахахаххахахахххахаххахаха, это просто смешно.
Так что по большому счету это уже неважно. Лео сделал кое-что более великое.
А одной цацкой больше, одной меньше, это все ерунда, учитывая что он и так рекордсмен по золотым мячам.
Всегда считал и продолжаю считать, что у Месси должно было быть около 10-11 золотых мячей. Потому что никто не был на его уровне в прайме, не считая 2-3 сезонов Роналду.
Или он виноват в том, что филигранно выступил на континентальном турнире и это высоко оценили журналисты?
Золотой Мяч он выиграл на тоненького, награду лучшему игроку УЕФА проиграл на тоненького, битва с Левой была равная.