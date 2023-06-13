Месси о «Золотом мяче»: «Ничего страшного, если не получу. Для меня важны не индивидуальные призы, а коллективные. Самая важная награда – Кубок мира»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси заявил, что «Золотой мяч» сейчас для него не так важен.

«Золотой мяч? На данном этапе моей карьеры я отношусь к этому так: если я получу его, будет хорошо, если не получу – ничего страшного. 

Беспокоюсь ли я на этот счет? Нет, на данном этапе моей жизни это больше не важно для меня.

Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные призы, а коллективные. Самая важная награда на данный момент – Кубок мира. Это самая большая награда для меня», – сказал Месси в интервью Titan Sports.

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76 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ Red_Marlboro_
А теперь представьте что это сказала пустынная Эсмеральда...Вот и я не могу представить)
Да нет, Роналду говорил это и часто.
Правда после неполучения личных наград вёл себя уже не так скромно и образ трескался :)
+84
-6
+78
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corazón blanco
Ответ Arrahmano Matcyev
Как же Лео скромен,но думаю что Холланд все таки выиграет ЗМ,переезд Месси в Америку все решил
Так Золотой Мяч дают сейчас не за календарный год, а за сезон. Так что его переезд в Америку абсолютно никак не влияет на голосование.
+55
-5
+50
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Red_Marlboro_
А теперь представьте что это сказала пустынная Эсмеральда...Вот и я не могу представить)
+91
-43
+48
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JURAVLI
Ответ Alex8007
Не заслужил
Это не тебе решать
+33
-9
+24
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JURAVLI
8 ЗМ было бы красиво
+35
-15
+20
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VERBLYUD
О ЗМ Месси переживают только персофаны кришти. Зайдите в паблики про кришти и смотрите, как они страдают там из-за потенциального ЗМ Лео. Самому Месси и его фанатам эта награда уже особо и не интересует.
+27
-7
+20
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FEZ10
Как же я хотел чтобы он взял этот кубок .Пересмотрю финал точно
+31
-13
+18
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Ник Ник
Щас эксперты скажут, что Месси врет, спит и видит золотые мячи... Ещё и людей голосующих подкупает, в переулках отлавливает.

А ради ЧМ пришлось целую ассоциацию подкупить и всех игроков участвующих, чтобы слабее играли против него.

Какой хитрец, этот ваш Месси
+24
-12
+12
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S H A R K
Ответ Екн Лор
Также Месси: "Левандовски заслужил «ЗМ» в 2020 году, но в год, когда выиграл я, он не был лучшим." Не важны индивидуальные награды, но за победу на Копе мячик нужен мне покорителю Боливии, а не какому-то там лучшему по гол+пас Левандовскому
Почему ЗМ Месси должны отдавать другому игроку? Разница по г+п была не существенной, но по другие игровым данным Месси опережал Леву. По плеймекингу, влиянию на игру, дриблингу, среднему значению очков за матч, количество МВП. А САМОЕ ГЛАВНОЕ ПО ТИТУЛАМ. Лева со своей Польшой облажался в ЧЕ, вылетев из группы с 4-го места. Даже ничем не выделился. Выиграл лишь Бундеслигу и Суперкубок, которых и без Левы вторым составом могут взять, для Баварии это изи. Месси же выиграл долгожданную копу, которая не покорялась 30 лет, со временем Марадоны. Стал лучшим игроком и бомбардиром турнира. Да, с Барсой не совсем удалось, взяли лишь 1 кубок Испании, но это никак не отменяет другие достижения Месси.

Когда же школота поймёт, что футбол состоит не только из сухой статистики. Если голосование им отдать, но вратари, защитники и полузащитники должны забросить футбол, ведь они не становят лидерами по количеству голов или ещё чего-то...
+10
0
+10
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**Iscander**
Ответ Red_Marlboro_
А теперь представьте что это сказала пустынная Эсмеральда...Вот и я не могу представить)
Эсмеральда)))))) . Бро ты сделал мой день.
+21
-12
+9
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London.is.blue
Лео на топовом уровне провел около 17 лет.
За это время он взял 7 золотых мячей. То есть в прайме в 10/17 сезонов был кто-то лучше Месси.

Аххахахаххахахахххахаххахаха, это просто смешно.

Так что по большому счету это уже неважно. Лео сделал кое-что более великое.
А одной цацкой больше, одной меньше, это все ерунда, учитывая что он и так рекордсмен по золотым мячам.

Всегда считал и продолжаю считать, что у Месси должно было быть около 10-11 золотых мячей. Потому что никто не был на его уровне в прайме, не считая 2-3 сезонов Роналду.
+10
-2
+8
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Фарид Харисов
Ответ Екн Лор
Также Месси: "Левандовски заслужил «ЗМ» в 2020 году, но в год, когда выиграл я, он не был лучшим." Не важны индивидуальные награды, но за победу на Копе мячик нужен мне покорителю Боливии, а не какому-то там лучшему по гол+пас Левандовскому
Ну он что, виноват что Франц Футбол чудаки на букву М, которые отменили голосование в 2020?
Или он виноват в том, что филигранно выступил на континентальном турнире и это высоко оценили журналисты?

Золотой Мяч он выиграл на тоненького, награду лучшему игроку УЕФА проиграл на тоненького, битва с Левой была равная.
+6
0
+6
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Гелевый: в смысле не важны индивидуальные???
+8
-2
+6
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VERBLYUD
Ответ S H A R K
Почему ЗМ Месси должны отдавать другому игроку? Разница по г+п была не существенной, но по другие игровым данным Месси опережал Леву. По плеймекингу, влиянию на игру, дриблингу, среднему значению очков за матч, количество МВП. А САМОЕ ГЛАВНОЕ ПО ТИТУЛАМ. Лева со своей Польшой облажался в ЧЕ, вылетев из группы с 4-го места. Даже ничем не выделился. Выиграл лишь Бундеслигу и Суперкубок, которых и без Левы вторым составом могут взять, для Баварии это изи. Месси же выиграл долгожданную копу, которая не покорялась 30 лет, со временем Марадоны. Стал лучшим игроком и бомбардиром турнира. Да, с Барсой не совсем удалось, взяли лишь 1 кубок Испании, но это никак не отменяет другие достижения Месси. Когда же школота поймёт, что футбол состоит не только из сухой статистики. Если голосование им отдать, но вратари, защитники и полузащитники должны забросить футбол, ведь они не становят лидерами по количеству голов или ещё чего-то...
Спустя время начинаешь понимать, каким монстром был Лео в 2021. За год забил 16 голов из-за пределов штрафной, 16 шедевров! Условный Холанд возможно даже за всю карьеру столько не забьет.
+6
0
+6
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instasamka
Ответ Aleksandr Dubovik
Лол ваш кумир сказал то, что вы хотите слышать. А вы и потекли как девочки
Лол зато наш кумир сделал то, что ваш уже никогда не сделает. Поднял над головой кубок чемпионата мира. Действия важнее слов.
+8
-3
+5
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Константин Симкин
Ответ Alex8007
Не заслужил
Тебя спросить забыли, ухахах
+4
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+4
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instasamka
Ответ Сикарио
Кубок судейского мира)) Ведь аутист реально верит наверное, что он там что-то выиграл))
Ты реально застрявший в «темную» эпоху. Аутизм это уже не оскорбление. ))) все величайшие люди имели ту или иную форму и степени аутизма. Почитай. (Я не про твоих кумиров Кардашьян и Роналду, а про действительно великих людей внёсших свой вклад в цивилизацию)
+6
-2
+4
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rigobersong
Больше чем игрок!:)
+12
-8
+4
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Константин Симкин
Ответ Сикарио
не заслужил и половины из мячей))
Ты заслужил сидя на диване
+4
0
+4
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Пирс Морган
Может и будет борьба, но Месси все равно заберет восьмой
+17
-13
+4
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Arrahmano Matcyev
Ответ corazón blanco
Так Золотой Мяч дают сейчас не за календарный год, а за сезон. Так что его переезд в Америку абсолютно никак не влияет на голосование.
А,да, я забыл
+3
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Caterina
Ответ А. Мостовой
Когда понял что в этот раз не хватает денег на подкуп голосующих:
Прикольно, что даже реальный Мостовой по сравнению с этим дубликатом - умнейший человек.
+5
-2
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Men77
Новость про ЗМ и Месси в очередной раз подрывает пуканы гельков 🤣
+4
-1
+3
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Экспертное мнение
Надо повторить Лео в 2026 году, шансы там будут очень высокие, так как в Северной Америке никто не брал ЧМ кроме Бразилии и Аргентины, считай два претендента. Тепличные европейцы не умеют там играть.
+9
-7
+2
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Vinnipukh Vinni
Ответ Igor Shalamov
красавец, выжал у катарских шейхов переходом в ПСЖ кубок и пенальти, а теперь лицемерненько в США смотался
А Неймар и Мбаппе лошки - за 6 лет не смогли развести шейхов на ЗМ. А Неймар даже и на ЧМ.
+3
-1
+2
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