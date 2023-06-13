Месси о «Золотом мяче»: «Ничего страшного, если не получу. Для меня важны не индивидуальные призы, а коллективные. Самая важная награда – Кубок мира»

Лионель Месси заявил, что «Золотой мяч» сейчас для него не так важен.

« мяч? На данном этапе моей карьеры я отношусь к этому так: если я получу его, будет хорошо, если не получу – ничего страшного.

Беспокоюсь ли я на этот счет? Нет, на данном этапе моей жизни это больше не важно для меня.

Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные призы, а коллективные. Самая важная награда на данный момент – Кубок мира. Это самая большая награда для меня», – сказал в интервью Titan Sports.