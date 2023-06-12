Месси остановили в китайском аэропорту – он прилетел без визы. Лео два часа ждал, пока ее сделают
У Лионеля Месси возникли проблемы с пограничным контролем в Китае.
На выходных форвард «Интер» Майами в составе сборной Аргентины прибыл в Китай для товарищеского матча с Австралией, который состоится 15 июня.
Однако сотрудники аэропорта Пекина остановили 35-летнего футболиста из-за проблем с прохождением паспортного контроля. Выяснилось, что Месси прибыл в Китай со своим испанским паспортом, но без визы.
Из-за этого экс-игроку «Барселоны» и «ПСЖ» пришлось два часа ждать в аэропорту, пока миграционная служба не выдала ему специальную срочную визу.
А человек он такой же как и дядя Петя бомжующий на мусорку, н чем не лучше и не хуже.
А вы его говно жрите и мочу пейте сектанты хреновы 🤦
Роналдиньо помню почалился на зоне))