Месси остановили в китайском аэропорту – он прилетел без визы. Лео два часа ждал, пока ее сделают

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу происшествия товарищеские матчи (сборные) Интер Майами Футбол

У Лионеля Месси возникли проблемы с пограничным контролем в Китае.

На выходных форвард «Интер» Майами в составе сборной Аргентины прибыл в Китай для товарищеского матча с Австралией, который состоится 15 июня.

Однако сотрудники аэропорта Пекина остановили 35-летнего футболиста из-за проблем с прохождением паспортного контроля. Выяснилось, что Месси прибыл в Китай со своим испанским паспортом, но без визы.

Из-за этого экс-игроку «Барселоны» и «ПСЖ» пришлось два часа ждать в аэропорту, пока миграционная служба не выдала ему специальную срочную визу.

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55 комментариев

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ЧакЧак
фраер приехал , паспорт зачем то еще брал
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Кузбасс
Для китайцев все иностранцы на одно лицо)
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Alexander Shibaev
Ответ Vavalle
а что за специальная срочная виза которую могут сделать в аэропорту?
вы не поверите, но человек может въехать в страну ВООБЩЕ без визы. Наличие визы не гарантирует въезд, а её отсутствие не гарантирует запрет на въезд. Так что пограничники очевидно просто связались с руководством и Месси проставили визу, чтобы соблюсти формальности.
+76
-12
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Парень со двора Шмурнова
Тут скорее вопросы к его менеджерам, которые не озаботились подготовкой документов до его прибытия в Китай.
+50
-4
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Vavalle
а что за специальная срочная виза которую могут сделать в аэропорту?
+38
-4
+34
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MrWillSee
Ответ Vavalle
а что за специальная срочная виза которую могут сделать в аэропорту?
Специальная Мессианская виза, что тут удивительного?
+31
-5
+26
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qdr1k
Ответ Alexander Shibaev
вы не поверите, но человек может въехать в страну ВООБЩЕ без визы. Наличие визы не гарантирует въезд, а её отсутствие не гарантирует запрет на въезд. Так что пограничники очевидно просто связались с руководством и Месси проставили визу, чтобы соблюсти формальности.
На обычных рейсах обычного человека даже в самолет не посадят без визы (если она нужна) страны назначения.
+18
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Виктор Краснодар
Ответ Ваня-председатель
Величайший человек мира приехал, паспорт ему не нужен
"величайший футболист"
А человек он такой же как и дядя Петя бомжующий на мусорку, н чем не лучше и не хуже.
А вы его говно жрите и мочу пейте сектанты хреновы 🤦
+18
-5
+13
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Movldy Dagiev
Ответ Ваня-председатель
Величайший человек мира приехал, паспорт ему не нужен
Величайший футболист мира, а величайшего человека мира не существует
+14
-5
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Alex Moorag
Ответ Парень со двора Шмурнова
Тут скорее вопросы к его менеджерам, которые не озаботились подготовкой документов до его прибытия в Китай.
Я два раза по американскому паспорту летал в Китай. При первом прилете визу у меня не требовали. Когда же я прилетал второй раз - почему виза нужна была. И я ее также сидел ждал в аэропорту. Почему так, я так и не понял. Так как для американцев до 90 дней виза не нужна
+14
-6
+8
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Кузбасс
Для китайцев все иностранцы на одно лицо)
А причем здесь лицо, если у него не было визы? В новости не говорится что они его с кем-то перепутали или не узнали на фото паспорта
+10
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Дмитрий Гудков
Ещё в этом экономе
+6
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Zombieset
Вот это работа миграцинной службы! Не то, что у нас, простых смертных, ходи по визовым центрам, кучу документов собирай, плати за все, потом еще 2 недели жди, а вдруг не дадут.
+4
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Adeen
Ответ Alex Moorag
Я два раза по американскому паспорту летал в Китай. При первом прилете визу у меня не требовали. Когда же я прилетал второй раз - почему виза нужна была. И я ее также сидел ждал в аэропорту. Почему так, я так и не понял. Так как для американцев до 90 дней виза не нужна
Потому что законы/правила иногда меняются) В связи с текущими повестками)
+3
0
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deadjoker
Ответ Vavalle
а что за специальная срочная виза которую могут сделать в аэропорту?
Китайцы при пересадках лет 5 назад оформляли какие-то временные визы. Поэтому пересадки через Китай был геморройным. Сейчас может также
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Alibi Tasbau
Ответ SpilightTwarkle
А он о таких базовых вещах сам не может подумать?
Когда ты человек такого уровня, ты не должен обращать внимания на мелочи, менеджера за это получают большие зарплаты
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avcgloronalduMU
быстро выдали, и дня не прошло
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Temp LC
Ответ Ваня-председатель
Величайший человек мира приехал, паспорт ему не нужен
Не зря во всех сказках Ваня - дурачок)
+5
-3
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Temp LC
Ответ BorisBritva
Этот уровень пройден успешно, следующий - Северная Корея.
потом Саудовская Аравия)
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Кирилл Мартыненко
Ответ qdr1k
На обычных рейсах обычного человека даже в самолет не посадят без визы (если она нужна) страны назначения.
Ну так делают коммерческие авиакомпании, и сделано это, что бы этому человеку потом не ехать обратно из-за отсутствия визы. Тут очевидно чартерный рейс, и, думаю, никому и в голову не приходило, что у кого-то визы может и не быть, поэтому их и не проверяли.
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Александр Северный
у спортса позднее зажигание) это ведь не из пальца новости про аль насральца штамповать пачками. человек уже во всю готовится к игре.
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Lansm
Кайф. Вот бы и мне визы по прилёту за 2 часа делали. А не ловить запись месяц, после печатать документы, заполнять анкеты и ещё 2 недели решения ждать
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Сикарио
Надо было месяца три ареста в камеру.
Роналдиньо помню почалился на зоне))
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Mbest77
Ответ Парень со двора Шмурнова
Тут скорее вопросы к его менеджерам, которые не озаботились подготовкой документов до его прибытия в Китай.
Матч сборной же. Доки видимо оформили на аргентинский паспорт, а он взял с собой испанский паспорт
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Andrew Chepaylo
Ответ Temp LC
потом Саудовская Аравия)
После северной Кореи навряд ли чёт будет 🤷
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