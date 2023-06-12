Месси остановили в китайском аэропорту – он прилетел без визы. Лео два часа ждал, пока ее сделают

У Лионеля Месси возникли проблемы с пограничным контролем в Китае.

На выходных форвард « » Майами в составе сборной прибыл в Китай для товарищеского матча с Австралией, который состоится 15 июня.

Однако сотрудники аэропорта Пекина остановили 35-летнего футболиста из-за проблем с прохождением паспортного контроля. Выяснилось, что прибыл в Китай со своим испанским паспортом, но без визы.

Из-за этого экс-игроку «Барселоны» и «ПСЖ» пришлось два часа ждать в аэропорту, пока миграционная служба не выдала ему специальную срочную визу.