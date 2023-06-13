Месси о Гвардиоле: «Лучший тренер мира. Он заслужил победу в ЛЧ»

Лионель Месси рассказал, что поддерживает контакт с Пепом Гвардиолой.

«Да, [мы общаемся], и он заслужил победу в чемпионов. Он лучший тренер в мире», – сказал аргентинец в интервью Titan Sports.

Месси играл под руководством в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.

Пеп о принципах успеха: «У меня был Месси, сейчас – Холанд, нужны хорошие игроки. Вот мой успех, я не шучу. Тренер не забивает голов»