Месси о Гвардиоле: «Лучший тренер мира. Он заслужил победу в ЛЧ»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал, что поддерживает контакт с Пепом Гвардиолой.

«Да, [мы общаемся], и он заслужил победу в Лиге чемпионов. Он лучший тренер в мире», – сказал аргентинец в интервью Titan Sports.

Месси играл под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. 

Пеп о принципах успеха: «У меня был Месси, сейчас – Холанд, нужны хорошие игроки. Вот мой успех, я не шучу. Тренер не забивает голов»

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexey alexeev
лучший хвалит лучшего
+50
-8
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Как Должун пережил этот сезон?))
Месси - ЧМ
Пеп - Требл
Барса взяла Ла Лигу
Челси провалился везде и окончательно стал середняком)
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Два великих поставили важные галочки в этом сезоне, хотя особо и не нуждались, но моральное удовлетворение - огромное!
+36
-6
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexey alexeev
Ответ Великий Алонсо
Не вижу чтобы Анчелотти хвалил Криштиану.
поэтому и не видишь 😃
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Лучший игрок и лучший тренер!:) Сделано в Ла Масии!:)💪
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ VERBLYUD
Как Должун пережил этот сезон?)) Месси - ЧМ Пеп - Требл Барса взяла Ла Лигу Челси провалился везде и окончательно стал середняком)
Долж, Сикарио, Пенс, Алонсо - это один и тот же человек. Люто ненавидящий Месси и Пепа. )))
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ DolJun
карманные судьи и таланты поколения, типа месси и холанда, вот и весь секрет успеха физручка гвардиолы)
В этом году у хейтеров Месси и Гвардиолы случилась еще одна детская травма психики.
Месси ЧМ
Гвардиола ЛЧ
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Шикарный сезон. Один взял ЧМ, второй требл 🤝
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ VERBLYUD
Как Должун пережил этот сезон?)) Месси - ЧМ Пеп - Требл Барса взяла Ла Лигу Челси провалился везде и окончательно стал середняком)
Как-то так:)

https://ibb.co/YpdTVhp
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Лионеля Месси
Хороший сезон для 2 выдался
Первый закрыл вопрос о лучшем игроке 21 века
Второй о лучшем тренере:)
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ Пенс
лучше бы спросили, почему пепка хвалит его в прессе, но не приглашает в свою команду. Вот это было бы интересно)
Потому, что Пеп строит команду вокруг себя и своих идей. А не личностей.
Грилиш который играл как говно стал лучшим на своей позиции через год после перехода, Стоунз лучший опорник, Аке который нигде не прижился лучший защитник.
Пеп в этом плане умеет работать с футболистами в этом отличие от Анчелотти, Маура и прочих тренеров. И ему не нужны супер звезды Типа Месси, Роналду, Мбаппе, Неймара для того чтобы нагибать во всех турнирах!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ Великий Алонсо
Это не команда, а денежный мешок набитый арабскими шейхами.
Сказал фан Роналду в котором торчит рука саудовского шейха как в говорящей кукле))) ну ну
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Ответ SCHOKKKK
Ска как же смешно видеть как группа взрослых мужиков онанирует на взрослого мужика 🤣 (это я про мессибоев)🤣
Должун, написал бы с основы)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Месси и Гвардиола оба лучшие с отрывом в своём деле
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ювентиниус
1.Лучший игрок планеты.Лео бесспорно!

2.Лучший тренер мира. Пеп.хотя можно спорить.

3.Лучший клубом мира была Баоселона в 10 х тоже можно оспаривать.
И все это из какого городка испаний?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ DolJun
да, жалко вас.
То есть ты все таки ярый болела Гвардиола?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ Сикарио
Два мошенника эпохи Негрейры и Эвребе перекочевали в эпоху шейхов.
Боль, страдания и депрессия. Жди 8ой золотой мяч )))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikuz Z
Ответ VERBLYUD
Как Должун пережил этот сезон?)) Месси - ЧМ Пеп - Требл Барса взяла Ла Лигу Челси провалился везде и окончательно стал середняком)
А пережил ли? Может он уже где-то там Кондратию, который его прихватил, рассказывает истории про гнома и лысого шарлатана! )))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikuz Z
Ответ instasamka
Долж, Сикарио, Пенс, Алонсо - это один и тот же человек. Люто ненавидящий Месси и Пепа. )))
Чел ради ненависти на четыре поделился? Прикольно!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Ермаков
Ответ alexey alexeev
лучший хвалит лучшего
Констатирует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikuz Z
Ответ instasamka
В этом году у хейтеров Месси и Гвардиолы случилась еще одна детская травма психики. Месси ЧМ Гвардиола ЛЧ
Травма да, но отнюдь не детская! ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
А может и к лучшему, что в своё время они разошлись... Сделали дело и разошлись... Чтобы потом всем доказать, что они лучшие не только вместе, но и по отдельности... Каждый на своём месте .. А ещё остались при этом уважающими друг друга приятелями ... Это и есть гениальность... Да...👏👏👏👍👍👍..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Оригинальное и нестандартное, даже, я бы сказал, очень неожиданное, высказывание Лео.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий