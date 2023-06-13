Месси о Гвардиоле: «Лучший тренер мира. Он заслужил победу в ЛЧ»
Лионель Месси рассказал, что поддерживает контакт с Пепом Гвардиолой.
«Да, [мы общаемся], и он заслужил победу в Лиге чемпионов. Он лучший тренер в мире», – сказал аргентинец в интервью Titan Sports.
Месси играл под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.
Пеп о принципах успеха: «У меня был Месси, сейчас – Холанд, нужны хорошие игроки. Вот мой успех, я не шучу. Тренер не забивает голов»
Месси - ЧМ
Пеп - Требл
Барса взяла Ла Лигу
Челси провалился везде и окончательно стал середняком)
Месси ЧМ
Гвардиола ЛЧ
https://ibb.co/YpdTVhp
Первый закрыл вопрос о лучшем игроке 21 века
Второй о лучшем тренере:)
Грилиш который играл как говно стал лучшим на своей позиции через год после перехода, Стоунз лучший опорник, Аке который нигде не прижился лучший защитник.
Пеп в этом плане умеет работать с футболистами в этом отличие от Анчелотти, Маура и прочих тренеров. И ему не нужны супер звезды Типа Месси, Роналду, Мбаппе, Неймара для того чтобы нагибать во всех турнирах!
2.Лучший тренер мира. Пеп.хотя можно спорить.
3.Лучший клубом мира была Баоселона в 10 х тоже можно оспаривать.
И все это из какого городка испаний?