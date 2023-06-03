Лукаку могут предложить «Реалу». Почеттино готов поработать с форвардом, но «Челси» хочет Кейна или Осимхена (Флориан Плеттенберг)

Теги Карим Бензема Интер Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Тоттенхэм Маурисио Почеттино Ромелу Лукаку Харри Кейн Виктор Осимхен Футбол

Ромелу Лукаку может стать вариантом для «Реала».

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, в конце летнего трансферного окна мадридскому клубу могут предложить арендовать нападающего. Бельгиец может стать заменой или подменой Кариму Бензема. 

Отмечается, что Маурисио Почеттино готов поработать с Лукаку в «Челси», но лондонский клуб хочет подписать в атаку Харри Кейна или Виктора Осимхена.

Также не исключается вариант, при котором Лукаку снова отдадут в аренду «Интеру». 

В сезоне Серии А-2022/23 Ромелу провел 24 матча, отличившись 10 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь

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46 комментариев

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Семён Жуйло
Респект за фантазию, придумывающим такие новости.
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Peter Parker
Охранником для Винисиуса?
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Under
Ответ Амин Чич
Кейн доиграется, что его постигнет судьба Варди ( футбольная судьба )
выиграет наконец АПЛ?
+20
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Eliza77
Пусть в Интере остаётся..
+6
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TravenS
Ответ Амин Чич
Не думаю, что Реал в ближайшие года будет, кого-то или, что-то покупать у Челси))) так как потом от этой покупки не избавиться )))
Ну да, ну да, Рюдигер ведь не из Челси пришёл, просто так интересуются Джеймсом, Хаверцем...
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<~Inter~>
Ответ Eliza77
Пусть в Интере остаётся..
Интер уже не станет платить такие деньги за него
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Пирс Морган
Интересно, Реалу реально нужен Лукаку Лукакович, лучший игрок сборной Хорватии в матче с Бельгией?
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Vlados 86
Попадалась новость где-то, что Челси предложит Ювентусу прямой обмен Лукаку-Влахович. Из той же серии.
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Руслан
А так норм вариант лукаку для реала.
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Kazbek Ilyassovskiy
лукаку и Реал - это оксюморон.
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Under
Ответ Амин Чич
Не думаю, что Реал в ближайшие года будет, кого-то или, что-то покупать у Челси))) так как потом от этой покупки не избавиться )))
то есть проблема не в Азаре, а в Челси?
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АРХАТ
Зачем это Кейну переходить в кризисный топ-клуб, ему нужен более надёжный вариант.
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vcaireac
Очень сомневаюсь,вообще не подходит Реалу.
Впрочем пока не прояснилось всё по Бензема, журналисты будут каждого напа в клуб сватать)
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Under
Ответ vcaireac
Кейн сам не знает чего хочет,побить рекорд голов в АПЛ,или наконец поиграть в топ клубе и завоевать трофей. Да и переговоры с Леви будут трудными,захочет огромных денег.
это он вам лично сказал?
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Тимур Гарипов
Ответ vcaireac
Кейн сам не знает чего хочет,побить рекорд голов в АПЛ,или наконец поиграть в топ клубе и завоевать трофей. Да и переговоры с Леви будут трудными,захочет огромных денег.
трудные переговоры и оргромная сумма это бесспорно
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Under
Ответ Cob_b
можно мне тоже новости сочинять, где всех футболистов будут сватать в донный челси? тут уже и кейн оказывается им нужен ахах ни один адекват не подпишется на эту помойку, но за деньги да
ну то есть в итоге да?
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FilthyFrank
Лукаку, Хаверц, Нкунку и ещё Кейна или Осимхена хотят?
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Spitamen Gonzales
Ответ Руслан
Кейн хочет в МЮ. И должен перейти в МЮ. В риалушке щас начинается начало конца жрецовской группы,щас тем более на фоне расизма, начинаются проблемы с винисиусом. Кажется винисисус понимает что он топовый игрок и наступает риалушке плохие времена и хочет в апл перейти. И кабинет уже не помогает.
Опять таблетки не выпил ??
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rigobersong
Жаль будет, Лукаку совершит третью ошибку в жизни после 2х переходов в фк Мемас:))
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TinTin
Ожидание: Мбаппе или Холланд
Реальность: Лякака
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instasamka
Кто ещё жертва расизма? Реал соберёт всех!
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Полуэктов Пётр
Ответ Вадим Слуцкий
Кокорину нужен достойный его партнёр в "Арисе".
Нет уже никакого Кокорина в Арисе.
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Алёшка Беленок
А,то есть тренер хочет одно,а Челси другое…нууу,в общем следующий сезон у Челси тоже не ахти будет…
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Born is the King
Нужно возвращать, пусть играет
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kaka10
Отличный форвард. При Поччетино раскрылся бы

это тебе не Тухель, который без Канте не может в Челси атаку наладить
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