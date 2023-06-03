Ромелу Лукаку может стать вариантом для «Реала».

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, в конце летнего трансферного окна мадридскому клубу могут предложить арендовать нападающего. Бельгиец может стать заменой или подменой Кариму Бензема.

Отмечается, что готов поработать с Лукаку в « », но лондонский клуб хочет подписать в атаку или Виктора Осимхена.

Также не исключается вариант, при котором снова отдадут в аренду « ».

В сезоне Серии А-2022/23 Ромелу провел 24 матча, отличившись 10 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.

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