Лукаку могут предложить «Реалу». Почеттино готов поработать с форвардом, но «Челси» хочет Кейна или Осимхена (Флориан Плеттенберг)
Ромелу Лукаку может стать вариантом для «Реала».
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, в конце летнего трансферного окна мадридскому клубу могут предложить арендовать нападающего. Бельгиец может стать заменой или подменой Кариму Бензема.
Отмечается, что Маурисио Почеттино готов поработать с Лукаку в «Челси», но лондонский клуб хочет подписать в атаку Харри Кейна или Виктора Осимхена.
Также не исключается вариант, при котором Лукаку снова отдадут в аренду «Интеру».
В сезоне Серии А-2022/23 Ромелу провел 24 матча, отличившись 10 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.
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Впрочем пока не прояснилось всё по Бензема, журналисты будут каждого напа в клуб сватать)
Реальность: Лякака
это тебе не Тухель, который без Канте не может в Челси атаку наладить