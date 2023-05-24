Ромелу Лукаку: «В «Челси» было комфортно, но я знал, что у меня есть «Интер», если что-то не получится. Мое место здесь, отдаю все ради клуба»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия Роналдо серия А Италия Андерлехт высшая лига Бельгия Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку знал, что сможет вернуться в «Интер» в случае провала в «Челси».

«Болельщики знают, что я отдаю все ради клуба. Я чувствую себя одним из них. Первый финал, который я помню из детства, это матч «Интера» с «Лацио» в Париже [в Кубке УЕФА]. Роналдо тогда забил.

В «Челси» в прошлом сезоне мне было комфортно, но я знал, что если что-то не получится, то у меня все еще есть «Интер». Когда я возвращался, то знал: мое место здесь.

То же самое у меня было в «Андерлехте». Я серьезно отношусь к этому клубу. Я хочу отдавать все силы, и люди это видят», – сказал арендованный у «Челси» форвард в интервью Het Laatste Nieuws.

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18 комментариев

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ПравдоРуб
Звучит немного не уважительно к Интеру. Если не получится в Челси, то всегда есть страшная подружка Интер
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ПравдоРуб
Ответ darby crash
Ты можешь работать в Яндексе и быть супер-крутым CEO, но всегда есть амбиции поработать в Google. Но ты знаешь, что если не получится, то ты всегда можешь вернуться в Яндекс. Это всего лишь амбиции и ничего более. Вся жизнь состоит из проб и ошибок, на которых люди учатся выбирать своё нужное место
Согласен, но говорить об этом Яндексу не стоит)))
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Panther Black
лукаку и челси 2 разные слова
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Ноно Гомес
Только Поч начал рассматривать его, он опять за своё, пусть там остаётся)
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ДедаДома.нет
Винисиус, Лукаку, Яя Туре. Мне кажется их многое объединяет.
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Милан 737_
Вернётся назад в Челси летом ...
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Kipriot
Главное за лето не растеряй форму, только началось получаться
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Очки Дани Алвеса
Какая-то проституция. А до этого Челси в любви клялся и просился. А если в Интере дальше не попрет, то в сердцах он всегда надеялся, что его пристроит Эвертон, Вест Бромвич или где он там еще играл.
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Joey Ramone
Ромик, понимая что возвращение неизбежно, потихоньку начинает нахваливать) Уже комфортно ему там было)
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DolJun
отцеплять мандингос хоть за бесплатно и забывать про этот трансфер как страшный сон, к счастью боули не из своего кармана платил - долго упираться не будет
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Shirshov
Ответ ПравдоРуб
Согласен, но говорить об этом Яндексу не стоит)))
а то можно сисадмином в мфц оказаться)
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