Ромелу Лукаку: «В «Челси» было комфортно, но я знал, что у меня есть «Интер», если что-то не получится. Мое место здесь, отдаю все ради клуба»

Ромелу Лукаку знал, что сможет вернуться в «Интер» в случае провала в «Челси».

«Болельщики знают, что я отдаю все ради клуба. Я чувствую себя одним из них. Первый финал, который я помню из детства, это матч « » с «Лацио» в Париже [в Кубке УЕФА]. Роналдо тогда забил.

В «Челси» в прошлом сезоне мне было комфортно, но я знал, что если что-то не получится, то у меня все еще есть «Интер». Когда я возвращался, то знал: мое место здесь.

То же самое у меня было в « ». Я серьезно отношусь к этому клубу. Я хочу отдавать все силы, и люди это видят», – сказал арендованный у « » форвард в интервью Het Laatste Nieuws.

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