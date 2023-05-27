Почеттино хотел бы поработать с Лукаку в «Челси», но форвард хочет остаться в «Интере» и готов снизить ради этого зарплату

Ромелу Лукаку не хочет возвращаться в «Челси».

Текущий сезон нападающий проводит в « ». Он хочет остаться в миланском клубе после окончания срока аренды. Клубы обсудят этот вопрос после финала Лиги чемпионов, который состоится 10 июня, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лукаку больше не хочет играть в – он считает Серию А лигой, максимально соответствующей его характеристикам. Ему также нравится жизнь в Милане. Однако будущий главный тренер «Челси» дал понять руководству клуба, что хотел бы оценить возможность работы с Лукаку.

Отмечается, что полноценный трансфер маловероятен, поскольку « » запросит очень крупную сумму. Сам Ромелу понимает, что единственный шанс уйти из состава лондонцев – найти клуб, который позволит себе дорогостоящую аренду.

План руководства «Интера» состоит в следующем: чтобы Лукаку остался в команде, должны быть выполнены три условия. Первое – выход в Лигу чемпионов; второе – снижение зарплаты. Футболист, зарабатывающий 11 миллионов евро, выразил готовность снизить оклад.

Третье условие выполнить сложнее всего: «Интер» хочет, чтобы «Челси» снизил сумму аренды – в нынешнем сезоне миланцы заплатили 8 миллионов евро. Однако англичане готовы продлить соглашение на нынешних условиях или более выгодных, предполагая, что Почеттино не удастся переубедить бельгийца.

В текущем сезоне Серии А Лукаку провел 23 матча, отличившись 9 голами и 5 результативными передачами. Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.

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