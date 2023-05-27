Почеттино хотел бы поработать с Лукаку в «Челси», но форвард хочет остаться в «Интере» и готов снизить ради этого зарплату

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия Маурисио Почеттино Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку не хочет возвращаться в «Челси».

Текущий сезон нападающий проводит в «Интере». Он хочет остаться в миланском клубе после окончания срока аренды. Клубы обсудят этот вопрос после финала Лиги чемпионов, который состоится 10 июня, сообщает La Gazzetta dello Sport. 

Лукаку больше не хочет играть в АПЛ – он считает Серию А лигой, максимально соответствующей его характеристикам. Ему также нравится жизнь в Милане. Однако будущий главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал понять руководству клуба, что хотел бы оценить возможность работы с Лукаку. 

Отмечается, что полноценный трансфер маловероятен, поскольку «Челси» запросит очень крупную сумму. Сам Ромелу понимает, что единственный шанс уйти из состава лондонцев – найти клуб, который позволит себе дорогостоящую аренду. 

План руководства «Интера» состоит в следующем: чтобы Лукаку остался в команде, должны быть выполнены три условия. Первое – выход в Лигу чемпионов; второе – снижение зарплаты. Футболист, зарабатывающий 11 миллионов евро, выразил готовность снизить оклад. 

Третье условие выполнить сложнее всего: «Интер» хочет, чтобы «Челси» снизил сумму аренды – в нынешнем сезоне миланцы заплатили 8 миллионов евро. Однако англичане готовы продлить соглашение на нынешних условиях или более выгодных, предполагая, что Почеттино не удастся переубедить бельгийца. 

В текущем сезоне Серии А Лукаку провел 23 матча, отличившись 9 голами и 5 результативными передачами. Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь

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11 комментариев

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Руслан
У лукаку более менее стало норм идти щас игра, набирает форму и не хочет опять рисковать в апл. А для поча он будет пробой на несколько игр, если не потянет в челси, будет на лавке, и опять пойдет деградация в челси. Поэтому хочет стабильность в интере думаю. В АПЛ сложно.
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Акира_1
Логика? Два раза пробовали - 2 провала и один скандал. Пусть сидит в своей Италии.
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Serge Vendino
Ответ Акира_1
Логика? Два раза пробовали - 2 провала и один скандал. Пусть сидит в своей Италии.
Логика в том, что его купили за большие бабки и хотят ещё раз попробовать встроить в команду с новым тренером. Все равно нападающий нужен, а задорого Лукаку сейчас не продашь.
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Неоновый Демон
Хватит уже этого круговорота бревна в Челси
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Barry
Как же Лукаку и Погба любят переходить в свои прежние команды по нескольку раз.
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Joey Ramone
Ответ Неоновый Демон
Хватит уже этого круговорота бревна в Челси
Так Челси это в принципе склад брёвен.
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Жирный Лукаку
Ответ <~Inter~>
Читала, что Маротта хочет взять его в бесплатную аренду учитывая зарплату Лукаку и его желание играть именно в Интере
Хотеть можно много чего. Лукаку либо оставят, либо уже продадут с концами. Даже за эту аренду платили, с чего бы отдавать в бесплатную?
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