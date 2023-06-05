Лукаку уведомил Почеттино и боссов «Интера» о желании остаться в миланской команде

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия Маурисио Почеттино Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку обсудил с Маурисио Почеттино свое будущее.

По информации La Gazzetta dello Sport, арендованный форвард сообщил новому главному тренеру «Челси» о желании остаться в «Интере». Назначение аргентинца никак не повлияло на планы игрока.

О том, что ему хочется продолжить карьеру в составе «нерадзурри», Лукаку сказал и руководству миланской команды.

В текущем сезоне бельгиец забил 10 голов за 25 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Почеттино хотел бы поработать с Лукаку в «Челси», но форвард хочет остаться в «Интере» и готов снизить ради этого зарплату

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20 комментариев

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Пирс Морган
Лукаку: "Я устал, босс… Устал быть в дороге, одинокий, как воробей под дождём… Я устал, что у меня никогда не было друга, с которым можно поговорить о том, куда мы идём, откуда и зачем… Я устал, что все люди жестоки и беспощадны! Я устал от боли, которую я чувствую и слышу в мире каждый день… Это слишком много! Здесь, в голове, как будто осколки стекла. Каждый день! Ты можешь понять?"
+14
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DolJun
если мандингос поможет пепу завоевать серебряную медаль в финале лч - отпустить в интер бесплатно в качестве поощрения за вклад в спасение футбола.
+16
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Олег Ринкевич
нормально так! подошёл к руководству и сказал "ни на что не намекаю, но я остаюсь!"
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serhio_ramos_
Ответ Cruel Snake
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Ты опять только заголовок прочитал.
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Vlados 86
Нет денег у Интера его выкупать. Только если Челси согласится ещё на год аренды.
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Семён Жуйло
Ответ Evgen_Hazard
Сто лямов и он ваш. А то нифига себе развод устроили, 120 мультов за это дерево получили, в халявную аренду забрали назад, может им и трёхногому доплатить?
Ну, уж нет. Забирайте назад даром.
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Cruel Snake
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Evgen_Hazard
Ответ Vlados 86
Нет денег у Интера его выкупать. Только если Челси согласится ещё на год аренды.
С доплатой со стороны Челси! Надеюсь Боули договорится
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llolishe
Сам со своими мудриками разбирайся-сообщил Лукаку
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Dm Kznts
чего не продадут туда?
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Evgen_Hazard
Сто лямов и он ваш. А то нифига себе развод устроили, 120 мультов за это дерево получили, в халявную аренду забрали назад, может им и трёхногому доплатить?
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benjamin92
Все говорят о провальных трансферах Азара и Коутиньо, но сюда же можно отнести и Лукаку. Этого персонажа Челси покупал дважды, один раз на 115 млн евро!
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Назар Игорь
Возможно восстановят связку Лукаку - Мартинес.
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Arman FCSM
Лукаку: "Дом. Милый дом"
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kaka10
Интер зимой не планировал продлевать Лукаку. Возможно отличная форма последних месяцев переубедит руководство.

Но с другой стороны Поччетино не самодур Тухель. Он сможет раскрыть Лукаку. Всё-таки в Эвертоне разрывал АПЛ, был одним из лучших нападающих
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Burel
это понятно. Зачем возвращаться в этот цирк из команды, ставшей родной
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Милан37
Лукаку нашёл свою команду ...
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notfromrashka
Оставайся Лукаку ! Ждём дубль и победу Интера !
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