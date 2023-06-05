Лукаку уведомил Почеттино и боссов «Интера» о желании остаться в миланской команде
Ромелу Лукаку обсудил с Маурисио Почеттино свое будущее.
По информации La Gazzetta dello Sport, арендованный форвард сообщил новому главному тренеру «Челси» о желании остаться в «Интере». Назначение аргентинца никак не повлияло на планы игрока.
О том, что ему хочется продолжить карьеру в составе «нерадзурри», Лукаку сказал и руководству миланской команды.
В текущем сезоне бельгиец забил 10 голов за 25 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Почеттино хотел бы поработать с Лукаку в «Челси», но форвард хочет остаться в «Интере» и готов снизить ради этого зарплату
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Но с другой стороны Поччетино не самодур Тухель. Он сможет раскрыть Лукаку. Всё-таки в Эвертоне разрывал АПЛ, был одним из лучших нападающих