Лукаку уведомил Почеттино и боссов «Интера» о желании остаться в миланской команде

Ромелу Лукаку обсудил с Маурисио Почеттино свое будущее.

По информации La Gazzetta dello Sport, арендованный форвард сообщил новому главному тренеру «Челси» о желании остаться в «Интере». Назначение аргентинца никак не повлияло на планы игрока.

О том, что ему хочется продолжить карьеру в составе «нерадзурри», Лукаку сказал и руководству миланской команды.

В текущем сезоне бельгиец забил 10 голов за 25 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Почеттино хотел бы поработать с Лукаку в «Челси», но форвард хочет остаться в «Интере» и готов снизить ради этого зарплату

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