Каманцев о том, что не опубликованы переговоры судей в дерби: «ФИФА разрешает только в образовательных целях. Желание СМИ естественно – читайте по губам, работайте, как во всем мире»

Павел Каманцев объяснил порядок публикации переговоров судей во время матчей.

Сразу после матча «Спартака» и ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ красно-синие потребовали опубликовать запись переговоров судей. Во время игры с поля были удалены и Виллиан Роша.

– Мы так и не услышим переговоры арбитров на дерби « » и ?

– Мы всегда это делаем с временным лагом. Понимаем, что был резонанс, но есть одно большое ограничение: IFAB и разрешают публиковать переговоры только в образовательных целях. Мы никогда не сможем никому объяснить, что публикуем видео через пять дней в образовательных целях.

Желание СМИ естественно. Ну хорошо, работайте, узнавайте переговоры, читайте по губам, как это происходит во всем мире. Мы и так даем достаточную пищу для обсуждения судейства, РФС в этом плане делает запредельную работу.

Есть не только решения ЭСК, но и обзоры по турам. Это бесконечный процесс. Мы что‑то делаем, а нам говорят: давайте еще больше, еще лучше. Так можно абсолютно любого участника футбольного процесса критиковать, начиная от директора стадиона, заканчивая президентом клуба.

Тут главное – тренд: мы становимся более открытыми. Это точно. По неудачным моментам делаем выводы, и с нового сезона вы увидите, как мы реагируем на негатив. Проблемы не замалчиваем, мы все время над ними работаем, – сказал глава департамента судейства РФС.