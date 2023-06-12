Каманцев о том, что не опубликованы переговоры судей в дерби: «ФИФА разрешает только в образовательных целях. Желание СМИ естественно – читайте по губам, работайте, как во всем мире»

Теги Спартак ЦСКА ФИФА судьи видеоповторы Педро Роша Матч ТВ Александр Соболев ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев объяснил порядок публикации переговоров судей во время матчей.

Сразу после матча «Спартака» и ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ красно-синие потребовали опубликовать запись переговоров судей. Во время игры с поля были удалены Александр Соболев и Виллиан Роша.

– Мы так и не услышим переговоры арбитров на дерби «Спартака» и ЦСКА?

– Мы всегда это делаем с временным лагом. Понимаем, что был резонанс, но есть одно большое ограничение: IFAB и ФИФА разрешают публиковать переговоры только в образовательных целях. Мы никогда не сможем никому объяснить, что публикуем видео через пять дней в образовательных целях.

Желание СМИ естественно. Ну хорошо, работайте, узнавайте переговоры, читайте по губам, как это происходит во всем мире. Мы и так даем достаточную пищу для обсуждения судейства, РФС в этом плане делает запредельную работу.

Есть не только решения ЭСК, но и обзоры по турам. Это бесконечный процесс. Мы что‑то делаем, а нам говорят: давайте еще больше, еще лучше. Так можно абсолютно любого участника футбольного процесса критиковать, начиная от директора стадиона, заканчивая президентом клуба.

Тут главное – тренд: мы становимся более открытыми. Это точно. По неудачным моментам делаем выводы, и с нового сезона вы увидите, как мы реагируем на негатив. Проблемы не замалчиваем, мы все время над ними работаем, – сказал глава департамента судейства РФС.

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8 комментариев

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Recreated
Пошли вы куда подальше, ещё и разговоры вам дай, ага, щаззс!!
Это перевод его слов.
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Сергей К
"Мы и так даём достаточную пищу для обсуждения судейства, РФС в этом плане делает запредельную работу"
- Неподражаемая самооценка...)))
+2
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Caerly
У АлоРефа была недавно передача с парнем, который эти обзоры делает. Практически в одиночку, кстати.
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Камбоджа Иванов
Когда Спартак скулил в матче против Локо (когда Сухина заходил судейскую, а потом Локо их унизил и показал как представитель Спартака также заходил туда), то спартачи требовали эти переговоры публично и всё было норм, а сейчас друг, посещающий спартаковские чаепития и сборы, говорит, что нужно по губам читать. Если бы Спартаку такую липу дали, то мы бы сейчас всей страной переговоры слушали)
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Пол Ганарара:
Думаю, там будет позорнейший неадекват (он мне щас показал тоже, он мне тоже показал), только поэтому и не хотят обнародовать. Какие-то левые отмазы: никому не объясним... У ФИФА к нам более серьезные вопросы имеются, им не до этих мелочей
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Павел Ермаков
Предлагаю быть впереди планеты всей.Если установлены ошибки со стороны судей,то предлагаю исправлять результат матча .))
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Hell MASTER
Ответ Луизао фром мексика
Как всегда админресурс Зенита решает все вопросы
Этааа захааавар,ведь во всех лигах публикуется переговоры вар,опять газпром все купил.Даже апл подкупил!Не,ну это все!Да ия уефа подкупил,что не дает публиковать записи вар.
СРОЧНО звони в ООН
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