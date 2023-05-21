ЦСКА обратится в ЭСК по пенальти и удалению Роши в игре со «Спартаком»: «Не понимаем, чем руководствовался ВАР»

ЦСКА обратится в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам матча со «Спартаком».

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто.

Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался ВАР сразу в нескольких эпизодах. Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег.

Что касается поведения Александра Соболева или иных футболистов соперника, считаем, что давать оценку должны не мы, а руководство другой команды, болельщики, и, соответственно, КДК.

Большое спасибо болельщикам за слова поддержки. Да, послевкусие очень неприятное, но речь в раздевалке Владимира Валентиновича, как и Игоря Владимировича, мотивирует, вдохновляет и объединяет», – написал в телеграм-канале директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!