ЦСКА обратится в ЭСК по пенальти и удалению Роши в игре со «Спартаком»: «Не понимаем, чем руководствовался ВАР»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Соболев Кирилл Брейдо ЭСК РФС Футбол

ЦСКА обратится в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам матча со «Спартаком».

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто. 

Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался ВАР сразу в нескольких эпизодах. Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег.

Что касается поведения Александра Соболева или иных футболистов соперника, считаем, что давать оценку должны не мы, а руководство другой команды, болельщики, и, соответственно, КДК. 

Большое спасибо болельщикам за слова поддержки. Да, послевкусие очень неприятное, но речь в раздевалке Владимира Валентиновича, как и Игоря Владимировича, мотивирует, вдохновляет и объединяет», – написал в телеграм-канале директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

139 комментариев

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Mihei4
Как мне показалось, Карасеву насчет Роши дал подсказку боковой судья. Т.е. изначально он хотел дать красную только Соболеву. Подсказку дал, но не уточнил "подтекст". Ну и на ВАРе должны были подсказать. Как по мне Роше максимум желтая светила. Соболеву лечиться срочно.
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Николай Горнаков
Еще раз пишу по правилам удаление Роши справедливо. На стадионе и у экранов сидят дети . В правилах написано любые непристойные жесты караются красной карточкой. Роше надо было эмоции придержать и тогда удалили только Соболева. Все справедливо с точки закона.
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BET3P
1. Пенальти за удар по ноге и коробочку (пусть и скользящий удар, а дальше Мойзес что бы ноги не поломать исполнил сальто).
2. Красная за ДУБЛИРОВАНИЕ жеста Соболева (на Рошу смотрят те же зрители).
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Кайван белоглазый
А по поводу отмены гола в ваши ворота не будете обращаться? Ну чтоб по честному.
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Андрей Андреев
Ответ КБ Сергей
После такой игры, они ещё и жаловаться собираются? Ну, ладно бы по горячим следам шумели по поводу пенальти, но после просмотра повторов, какие вопросы? Про удаление Роши, какие вопросы? Игрок ходит и орёт, схватившись за причиндалы. Разбирайтесь с ним, а не с судьями. Что за нытьё опять? У Спартака, поводов для обращения было больше, но выиграли и ладно.
Ага, ага, может ещё скажешь, что Соболева не нужно было удалять?
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suka1989
Если судья поставил значит пенальти были! Федотов )))
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Евгений Медведенко
Судьям спасибо пусть скажут, что второй пенальти не дали
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Spartakus1984
Ответ angry horse
В ЭСК от таких предъяв чаем поперхнуться могут😁
ну да не дали пеналь на Зобниние и чистый гол Игнатова украл Карась.
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Зубы Дзюбы
А с пенальти то что не так? И первый эпизод могли бы поставить, вполне в духе современного времени.
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Михо
Удаление Роши точно странное, думаю его отменят, и Соболеву дадут дискву матчей 5
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mnogokotin-
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»
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Олег Щёголев
Очень удобно сейчас все валить на Соболева. Да, парень не в себе. И красная по делу. Но соперники сознательно его провоцируют, зная эту слабость. В Питере Родригао с первых минут его массировал, сегодня Роша. Кстати, Роша мог получить карточку раньше за толчок Соболева в неигровом моменте. Белых и пушистых сегодня не было.
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RAMIK
А нытья то сколько...Еще про Спартак говорили что ноют. Там хоть было за что..а тут то что?
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Aleksandr Dubovik
Ответ Mihei4
Как мне показалось, Карасеву насчет Роши дал подсказку боковой судья. Т.е. изначально он хотел дать красную только Соболеву. Подсказку дал, но не уточнил "подтекст". Ну и на ВАРе должны были подсказать. Как по мне Роше максимум желтая светила. Соболеву лечиться срочно.
Да никто там не хотел давал Соболеву желтую, судьи откровенно проспали эту ситуацию и хотели уже все спустить на тормозах, если бы Роша не начал кричать, так бы и забыли
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Gremlin
Ответ angry horse
Ты реально такой тяжелый или не догоняешь, что Дивеев был первый на мяче? 🤡 С Игнатовым там дельфин был в офсайде до этого ☝️
Соболев в том моменте точно не был в офсайде, по Игнатову можно спорить.
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Антон Романов
Ответ BET3P
1. Пенальти за удар по ноге и коробочку (пусть и скользящий удар, а дальше Мойзес что бы ноги не поломать исполнил сальто). 2. Красная за ДУБЛИРОВАНИЕ жеста Соболева (на Рошу смотрят те же зрители).
очередной бред. Если бы Роша не акцентировал внимание на этом жесте, то ничего бы не было.

Это не считая того, что судьям надо делать свою работу, а не игрокам акцентировать на этом внимание.

Ты чернокожих игроков, которым бросили банан тоже будешь удалять за то что они его подняли или указали на него?

Смешной аргумент
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elkipalki
Ответ Любитель побеждать
Какие эмоции? Он показывал без знания языка жест, который судьи вообще заигнорили.
А если бы Соболев попал ногой по голове условного Акинфеева. Роша, не зная язык, пошел бы бить по голове лайтсмена, игрока Спартака или еще кого. Ну не со зла, а просто показать, то что случилось. Словами то объяснить не может. Это тоже не кк?
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Tille
После матча с Химками Спартак подал в ЭСК апелляцию, причем молча, без тренерского нытья про "переиграли" в матче, где разница по XG в два раза, по ударам, владению и всей статистике хуже - и болтовни про "иных футболистов соперника" (про своего Рошу ничего не хотите сказать, благородные вы наши?) - и получили полную охапку упреков в "нытье". А это не нытье, это другое? ЦСКА даже не в меньшинстве заканчивал, пенальти назначен после удара по ноге (а до этого не засчитан гол после отсутствующего офсайда и не назначен очередной пенальти после "неакцентированного" наступа) - но нет, ноет только Спартак.
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Олег Щёголев
Ответ Owen_the_Simple
И поэтому все должны с ним мягче обходиться, чтоб он за свои причиндалы не схватился?
Слушай, я говорю о причинах поведения Соболя, а не о том, кому и что нужно делать. Когда Родригао или Роша сознательно идут на конфликт с Соболевым, не нужно жаловаться судьям. Это дорога с двусторонним движением.
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Евгений Медведенко
Ответ angry horse
Действительно, надо сказать спасибо, что чаем недостаточно напоили🤡
Москва красно-белая , до свидос!
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Евгений Медведенко
Ответ angry horse
Комментарий удален модератором
Поздравляю с заслуженным поражением
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Евгений Кошелек
Ответ Fatony
Какие ж вы беспомощные. Удаление Роши - плевок в лицо
А его действия иначе как хулиганством не назовешь, можно его под пропаганду ЛГБТ подвести, а это уже уголовка, посадят вашего Рошу :)
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Евгений Медведенко
Ответ angry horse
Комментарий удален модератором
Скажите спасибо судьям, что не дали второй пенальти
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Мукунку хороший
Ответ Vladimir mironov
Собалев, провокатор. во всех матчах он провоцирует соперников, ещё один провокатор Промес. в кубковой игре с Зенитом, Промес с Соболевы так же с провацировали конфликт
Смотри балет.. там всё спокойно..
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angry horse
Ответ Евгений Медведенко
Москва красно-белая , до свидос!
Купи еще мерч заремовский и ходи в нем, покажи свой уровень тарасовский 🤡
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