ЦСКА обратится в ЭСК по пенальти и удалению Роши в игре со «Спартаком»: «Не понимаем, чем руководствовался ВАР»
ЦСКА обратится в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам матча со «Спартаком».
«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто.
Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался ВАР сразу в нескольких эпизодах. Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег.
Что касается поведения Александра Соболева или иных футболистов соперника, считаем, что давать оценку должны не мы, а руководство другой команды, болельщики, и, соответственно, КДК.
Большое спасибо болельщикам за слова поддержки. Да, послевкусие очень неприятное, но речь в раздевалке Владимира Валентиновича, как и Игоря Владимировича, мотивирует, вдохновляет и объединяет», – написал в телеграм-канале директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо.
Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
2. Красная за ДУБЛИРОВАНИЕ жеста Соболева (на Рошу смотрят те же зрители).
Это не считая того, что судьям надо делать свою работу, а не игрокам акцентировать на этом внимание.
Ты чернокожих игроков, которым бросили банан тоже будешь удалять за то что они его подняли или указали на него?
Смешной аргумент