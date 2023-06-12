Зарема Салихова: «Ростову» дарили всевозможные пенальти за их переезды и неудобства. Но Карпин есть Карпин – весна традиционно провалена»
Зарема Салихова намекнула на помочь судей «Ростову».
Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил: «Для «Ростова» 4-е место – как для «Зенита» 1-е. С нашими переездами вообще непонятно, как игроки выдержали».
«За их переезды и неудобства в качестве компенсации «Ростову» дарились всевозможные пенальти, но Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок традиционно был провален», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
В завершившемся сезоне Мир РПЛ ростовчане пробили 15 пенальти и побили рекорд чемпионатов России.
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