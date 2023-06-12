Зарема Салихова: «Ростову» дарили всевозможные пенальти за их переезды и неудобства. Но Карпин есть Карпин – весна традиционно провалена»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова намекнула на помочь судей «Ростову».

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил: «Для «Ростова» 4-е место – как для «Зенита» 1-е. С нашими переездами вообще непонятно, как игроки выдержали».

«За их переезды и неудобства в качестве компенсации «Ростову» дарились всевозможные пенальти, но Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок традиционно был провален», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В завершившемся сезоне Мир РПЛ ростовчане пробили 15 пенальти и побили рекорд чемпионатов России.

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16 комментариев

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Адильхан Абдусаламов
Чья бы корова мычала
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Aleksandr Danilov
Федун вам тоже давал поблажки за неудобства под рулём
+11
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nurlan-zenit
Серьезно? Спартак совсем не лучше сыграл, чем Ростов, но накинуть на вентилятор для этой мадам святое дело.
+6
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Удар Кержакова
Ответ Адильхан Абдусаламов
Чья бы корова мычала
Всего-то 11 пенальти Спартак в 23 году пробил и традиционно весну провалил. Непонятно только за какие неудобства столько подарков было.
+6
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Алексей Кузнецов
Кое-кто тоже провалил весну, пропустив ЦСКА,которого операжали перед рестартом на 7 очков, при этом особо из региона не выезжая, а про это мы умолчим да, Зарема?
+3
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Вертуальный Человек
А Спартак то есть не провалил весну? Лучше бы смотрела за своим клубом, который уже не её, а не про чужие говорила. Но это же Зарема, так что не удивительно
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Михо
Почему про Зенит ни слова? Теряет хватку мадам😃
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Сергей Жарковский
Ах, какая женщина, какая...
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MstAndreev
Кто разбудил Мисс Пигги? Нормально же сидели)
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Dimario
Мерзость
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Ракелль
А почему про Ростов именно? не про ЦСКА ,Зенит или Локомотив??
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